Cultura

“Voluntad política y coraje para dar el paso decisivo”: Grecia exige al Reino Unido el regreso de los frisos del Partenón

El primer ministro Kyriakos Mitsotakis reclamó avances para devolver las esculturas conservadas en el British Museum, mientras Londres sostiene que la decisión depende de la institución

Fotografía de archivo que muestra parte de un friso del Partenón de Atenas expuesto en el Museo Británico de Londres, Reino Unido (Crédito: EFE/Orestis Panagiotou)
Fotografía de archivo que muestra parte de un friso del Partenón de Atenas expuesto en el Museo Británico de Londres, Reino Unido (Crédito: EFE/Orestis Panagiotou)
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Grecia instó este jueves al Reino Unido a actuar con “coraje” y “voluntad política” para resolver la histórica disputa sobre la restitución de los célebres frisos del Partenón, conservados en el British Museum.

Una ley británica de 1963 impide que el museo realice restituciones, pero Grecia reclama desde hace décadas el regreso de estos tesoros arqueológicos expuestos desde hace dos siglos en Londres.

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Alega que fueron objeto de un “saqueo” orquestado en 1802 por Lord Elgin. Londres afirma que este embajador británico ante el Imperio otomano los adquirió “legalmente” y los revendió al British Museum. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, pidió avances.

“Lo que se necesita hoy es la voluntad política y el coraje para dar el paso decisivo, reunir las esculturas y transformar una disputa histórica en un acto único de amistad cultural”, escribe Mitsotakis en el diario británico The Guardian.

Kyriakos Mitsotakis, primer ministro de Grecia (REUTERS/Alexandros Avramidis)
Kyriakos Mitsotakis, primer ministro de Grecia (REUTERS/Alexandros Avramidis)

En esta tribuna, el dirigente griego recuerda que el primer ministro británico Andy Burnham, quien sucedió a Keir Starmer en Downing Street en julio, se había pronunciado anteriormente a favor de la restitución de los frisos del Partenón a Grecia “sin condiciones”.

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El líder laborista ha cambiado de posición desde que asumió el poder. En agosto declaró al Financial Times que el desenlace depende exclusivamente del British Museum.

Según The Telegraph, unas negociaciones iniciadas desde 2021 entre la institución británica y Grecia fracasaron.

Un portavoz del museo no lo confirmó. El miércoles declaró que su “posición y su apertura a un acuerdo permanecían inalteradas”.

Fuente: AFP

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