La Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires premiará a Marta Minujín y contará con la presencia del Premio Pritzer 2026

El Museo Nacional de Bellas Artes inauguró la muestra central Habitar de la vigésima Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires

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El Museo Nacional de Bellas Artes abrió este martes 22 de septiembre, ante una nutrida concurrencia, la muestra central de la vigésima edición de la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires: Habitar, una exposición que reúne más de 100 proyectos de arquitectura, urbanismo y paisaje de distintas regiones del mundo en el Pabellón de exposiciones temporarias del museo.

La propuesta curatorial invita a los estudios participantes a presentar una única obra representativa de su trayectoria, y articula los trabajos en torno a una pregunta común: las múltiples formas en que las personas construyen su vínculo con el planeta, las ciudades, los territorios y las comunidades. Roberto Converti, en representación del Comité Directivo de la Bienal, subrayó la dimensión simbólica del momento: “Este año la Bienal llega a su vigésima edición y también cumple 40 años. Y lo celebramos con intercambios muy colaborativos con todos los estudios que están en exposición, incorporando la idea del ‘habitar’, del territorio ampliado, de nuevos cambios culturales, de nuevos modos de ocupar el territorio, de nuevos hábitos sociales”.

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Junto a la muestra central, la edición incorpora dos propuestas originales. El colectivo 6044 Sur presenta Habitar lo extremo, una biografía arquitectónica de la Antártida, mientras que el Comité Iberá impulsa Iberá. Habitar la naturaleza, centrada en el ecosistema de los Esteros del Iberá. Ambas propuestas extienden el concepto rector de la muestra hacia territorios con condiciones de habitabilidad extremas o de alta biodiversidad.

La exposición reúne más de 100 proyectos de arquitectura, urbanismo y paisaje de distintas regiones del mundo

La Bienal retoma su vínculo histórico con el Bellas Artes

El encuentro tiene sus raíces en la iniciativa de Jorge Glusberg, entonces director del Centro de Arte y Comunicación (CAYC), quien creó la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires en 1985. Desde sus orígenes, el Museo Nacional de Bellas Artes fue una de sus sedes más emblemáticas. Andrés Duprat, director de la institución cultural, rememoró esa historia en el acto de apertura: “Estamos felices de recibir nuevamente en el Museo esta Bienal, ideada por alguien tan importante para nosotros como fue Jorge Glusberg. Es un verdadero placer poder ver los nuevos rumbos que va tomando la arquitectura”.

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Como parte del programa de actividades, la XX Bienal incluye un Foro Internacional que se desarrollará del 5 al 10 de octubre en el Auditorio Amigos del Bellas Artes, ubicado en Av. Figueroa Alcorta 2270. Las conferencias serán de acceso libre y gratuito. Entre los principales invitados internacionales aparece Smiljan Radić Clarke, el arquitecto chileno que recibió en 2026 el Premio Pritzker, considerado la máxima distinción internacional de la arquitectura. Durante seis jornadas habrá más de 50 conferencias con referentes internacionales de arquitectura, diseño, urbanismo, arte y pensamiento contemporáneo. Como cierre del foro, el sábado 10 de octubre se entregará el Premio Bienal a la Trayectoria a Marta Minujín, en reconocimiento a una obra que cruza los límites entre arte, arquitectura y espacio público.

La inauguración contó además con la presencia de Julia Converti, directora ejecutiva de la Bienal, y de los miembros del Comité Directivo Carlos Sallaberry, Miguel Jurado, Carlos Dibar, Claudia Faena y Matías Glusberg, junto a funcionarios, diplomáticos y referentes de la arquitectura y la cultura. “Habitar” puede visitarse hasta el 18 de octubre, de martes a viernes de 11 a 19.30 y los sábados y domingos de 10 a 19.30. La Bienal también ocupa otras sedes: el Centro Cultural Recoleta, la Biblioteca Nacional, la Casa Victoria Ocampo, el Museo Nacional de Arte Decorativo y el Museo de Arquitectura y Diseño (MARQ).

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[Fotos: Museo Nacional de Bellas Artes - Gustavo Cantoni]