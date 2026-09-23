Costa Rica

Costa Rica reporta más de 20 toneladas de droga decomisadas y anuncia nuevos avances en cooperación con Colombia

Laura Fernández presentó los resultados de las reuniones de trabajo en Barranquilla, que incluyen intercambio de inteligencia, coordinación policial y experiencias penitenciarias. El gobierno colombiano también mostró interés en la nueva cárcel de máxima contención costarricense

La presidenta Laura Fernández presentó desde Colombia un balance de las reuniones sostenidas por los equipos de seguridad, justicia e inteligencia de ambos países. Crédito: Captura Presidencia de la República
La presidenta Laura Fernández presentó desde Colombia un balance de las reuniones sostenidas por los equipos de seguridad, justicia e inteligencia de ambos países. Crédito: Captura Presidencia de la República
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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, presentó este miércoles 23 de septiembre los resultados de las reuniones de trabajo sostenidas con las autoridades de Colombia, entre los que destacó el fortalecimiento de los mecanismos de inteligencia, la coordinación entre unidades policiales y el intercambio de experiencias para enfrentar al crimen organizado desde los centros penitenciarios.

Durante una conferencia transmitida desde Barranquilla, la mandataria estuvo acompañada por integrantes de su equipo de seguridad, quienes detallaron los principales avances alcanzados durante la visita oficial al país sudamericano.

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El encuentro permitió dar continuidad a los compromisos anunciados el martes por Fernández y su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella, relacionados con la cooperación bilateral contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

En esta segunda comparecencia, la presidenta dio espacio a los jerarcas que participaron en las mesas de trabajo para que explicaran los resultados correspondientes a sus respectivas instituciones.

“Una sesión de trabajo muy fructífera donde pudimos compartir datos de inteligencia, pulir estrategias y estoy segura que lo mejor está por venir ahora que hemos estrechado esta alianza de cooperación con Colombia”, manifestó Fernández.

Costa Rica contabiliza más de 20 toneladas de droga decomisadas

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, aprovechó la conferencia para presentar un balance de las acciones desarrolladas por las autoridades costarricenses contra el narcotráfico durante los primeros meses del actual Gobierno.

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Según el jerarca, Costa Rica ha decomisado más de 20 toneladas de droga en menos de cuatro meses, como resultado de las intervenciones efectuadas por las autoridades nacionales.

“Son más de veinte toneladas de droga que llevamos en estos menos de cuatro meses y vamos a seguir trabajando, no solamente con Colombia, como ya lo hicimos en las reuniones que tuvimos, sino también con Panamá, con El Salvador y con República Dominicana”, declaró.

Campos explicó que el acercamiento con Colombia permitirá fortalecer la coordinación ante el movimiento de organizaciones narcotraficantes que utilizan rutas internacionales para transportar sustancias ilícitas.

El ministro recordó que las autoridades costarricenses han participado en diferentes operaciones contra embarcaciones que transportan importantes cargamentos de droga.

A partir de las reuniones desarrolladas en Colombia, anunció que se reactivaron enlaces de comunicación y coordinación entre las unidades especiales y regulares de seguridad.

“Lo importante es que nuevamente se activan estos enlaces de coordinación entre las unidades especiales de Costa Rica y las unidades regulares”, aseguró.

El jerarca adelantó que los resultados de estos acercamientos podrían comenzar a observarse durante los próximos meses, aunque no precisó cuáles serán las operaciones específicas ni las fechas en las que se implementarían.

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, informó que Costa Rica ha decomisado más de 20 toneladas de droga durante los primeros meses del actual Gobierno. Crédito: Captura Presidencia de la República
El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, informó que Costa Rica ha decomisado más de 20 toneladas de droga durante los primeros meses del actual Gobierno. Crédito: Captura Presidencia de la República

Colombia se interesa en el Plan Cero Ocio y en la nueva cárcel costarricense

Otro de los resultados expuestos durante la segunda conferencia estuvo relacionado con la cooperación penitenciaria.

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, informó que las autoridades de ambos países intercambiaron experiencias sobre las estrategias utilizadas para impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde los establecimientos penitenciarios.

Según el jerarca, los representantes colombianos mostraron interés en algunas de las iniciativas que actualmente desarrolla Costa Rica.

“Los jerarcas que estuvieron en la reunión estuvieron muy interesados en el Plan Cero Ocio, señora presidenta, y también en la inauguración del nuevo CACCO”, señaló Aguilar.

El ministro aseguró que ambos gobiernos compartieron experiencias relacionadas con el control de las comunicaciones no autorizadas desde las cárceles.

En particular, mencionó la decisión de retirar tomacorrientes y cables de determinados espacios penitenciarios como parte de las medidas de seguridad.

Aguilar sostuvo que las autoridades colombianas habían replicado una disposición semejante a la implementada en Costa Rica.

“Compartimos los mismos ideales de una lucha frontal contra el crimen organizado que opera y que piensa seguir operando desde las cárceles”, manifestó el ministro.

El Plan Cero Ocio de Costa Rica apunta a un ahorro de más de 600 millones de colones para el Estado. (Foto cortesía Ministerio de Justicia y Paz)
El Plan Cero Ocio de Costa Rica apunta a un ahorro de más de 600 millones de colones para el Estado. (Foto cortesía Ministerio de Justicia y Paz)

Laura Fernández invita al presidente colombiano a inaugurar la nueva cárcel

Tras la intervención del ministro de Justicia, Fernández confirmó que extendió una invitación a su homólogo colombiano para que participe en la inauguración del nuevo establecimiento penitenciario de máxima contención.

La mandataria indicó que la apertura está prevista para octubre de 2026 y explicó que el proyecto forma parte de la estrategia de su Gobierno para restringir las operaciones de organizaciones criminales desde las cárceles.

“Invitamos a los equipos de trabajo del señor presidente De la Espriella y también al mismo presidente a que nos acompañe el próximo mes de octubre a la inauguración de la cárcel de máxima contención”, expresó.

Fernández aseguró que el establecimiento permitirá mantener bajo mayores controles a personas vinculadas con organizaciones narcotraficantes, incluidas aquellas que mantienen conexiones internacionales.

“No vamos a permitir que operen desde los centros penitenciarios con el exterior”, afirmó.

La nueva cárcel forma parte de la estrategia para recuperar el control del sistema penitenciario y combatir el crimen organizado. Crédito: Ministerio de Justicia y Paz
La nueva cárcel forma parte de la estrategia para recuperar el control del sistema penitenciario y combatir el crimen organizado. Crédito: Ministerio de Justicia y Paz

Inteligencia de Costa Rica establece intercambio directo con Colombia

La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) también presentó un balance de su participación en las reuniones bilaterales.

Su director, Pablo Martínez, explicó que las conversaciones permitieron establecer mecanismos de intercambio de información sobre organizaciones criminales que operan en diferentes países de la región.

El objetivo, según detalló, consiste en anticipar los movimientos de estas estructuras, identificar sus redes de operación y facilitar intervenciones coordinadas de las autoridades.

“Esta sesión de trabajo y esta visita a Colombia estableció un intercambio directo de inteligencia sobre las estructuras criminales transnacionales que operan en la región para anticipar sus movimientos, identificar sus redes y golpearlas con mayor precisión”, manifestó.

El funcionario resumió los objetivos de la cooperación mediante una frase:

“Más información, más inteligencia, más operaciones efectivas”.

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