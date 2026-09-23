Video: motochorros robaron y golpearon a un grupo de chicos con autismo en González Catán

Una de las cámaras de seguridad de la zona registró el momento en el que los adolescentes fueron asaltados

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Un grupo de adolescentes con autismo fue víctima de un robo a plena luz del día en la localidad bonaerense de González Catán. Uno de ellos, incluso recibió un golpe en la cara. Los jóvenes se encuentran con acompañamiento y contención, mientras que los ladrones permanecen prófugos.

El hecho ocurrió el martes por la tarde, alrededor de las 16.20, en las inmediaciones del Centro de Formación Integral (CFI) Santa Inés, una institución de educación especial y formación laboral para jóvenes con discapacidad, perteneciente a la Obra del Padre Mario.

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En el video que encabeza la nota se observa el momento en el que los chicos se encontraban caminando y jugando al fútbol en la vereda cuando fueron abordados por dos motochorros. En las imágenes se ve que uno de los ladrones, que vestía un jean gris, un buzo negro y un casco oscuro, se acercó a una de las víctimas y lo amenazó con un arma de fuego para que le entregue sus pertenencias.

En un momento, el delincuente levantó el brazo con la intención de golpearlo. Ante esta situación, el chico se asustó y se tiró al piso. Segundos después, el sospechoso le pegó un culatazo en la cara. Producto de la agresión, el damnificado quedó tendido sobre el pasto.

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El hecho ocurrió a pocos metros del Centro de Formación Integral (CFI) Santa Inés

El ladrón aprovechó la situación y le robó las pertenencias que tenía en su bolsillo. Luego, se acercó a los otros dos adolescentes y les exigió los celulares, quienes sin poner resistencia se los entregaron.

Tras el asalto, el ladrón se subió a la moto donde estaba su cómplice y antes de darse a la fuga disparó al aire. Por su parte, el adolescente herido fue auxiliado por sus compañeros. Afortunadamente, todos se encuentran en buen estado de salud.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que, debido a que el hecho no fue denunciado, tomó intervención de oficio el fiscal Fernando Garate, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada Nº1 de La Matanza, quien ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad para determinar el recorrido que hicieron los delincuentes tras el robo. A su vez, dispuso la toma de testimoniales a las víctimas, sus familiares y los vecinos del barrio.

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Los delincuentes se encuentran prófugos

Según pudo saber este medio, se dio intervención al Centro de Asistencia a la Víctima del Delito del Departamento Judicial de La Matanza que brindó contención y acompañamiento a las víctimas y a sus familiares. Por el momento, los delincuentes no fueron identificados y continúan prófugos.