Crimen y Justicia

Video: motochorros robaron y golpearon a un grupo de chicos con autismo en González Catán

La secuencia ocurrió en las inmediaciones de una escuela para jóvenes con discapacidad. Por el momento, los sospechosos permanecen prófugos

Una de las cámaras de seguridad de la zona registró el momento en el que los adolescentes fueron asaltados
Guardar

Un grupo de adolescentes con autismo fue víctima de un robo a plena luz del día en la localidad bonaerense de González Catán. Uno de ellos, incluso recibió un golpe en la cara. Los jóvenes se encuentran con acompañamiento y contención, mientras que los ladrones permanecen prófugos.

El hecho ocurrió el martes por la tarde, alrededor de las 16.20, en las inmediaciones del Centro de Formación Integral (CFI) Santa Inés, una institución de educación especial y formación laboral para jóvenes con discapacidad, perteneciente a la Obra del Padre Mario.

PUBLICIDAD

En el video que encabeza la nota se observa el momento en el que los chicos se encontraban caminando y jugando al fútbol en la vereda cuando fueron abordados por dos motochorros. En las imágenes se ve que uno de los ladrones, que vestía un jean gris, un buzo negro y un casco oscuro, se acercó a una de las víctimas y lo amenazó con un arma de fuego para que le entregue sus pertenencias.

En un momento, el delincuente levantó el brazo con la intención de golpearlo. Ante esta situación, el chico se asustó y se tiró al piso. Segundos después, el sospechoso le pegó un culatazo en la cara. Producto de la agresión, el damnificado quedó tendido sobre el pasto.

PUBLICIDAD

González Catán robo
El hecho ocurrió a pocos metros del Centro de Formación Integral (CFI) Santa Inés

El ladrón aprovechó la situación y le robó las pertenencias que tenía en su bolsillo. Luego, se acercó a los otros dos adolescentes y les exigió los celulares, quienes sin poner resistencia se los entregaron.

Tras el asalto, el ladrón se subió a la moto donde estaba su cómplice y antes de darse a la fuga disparó al aire. Por su parte, el adolescente herido fue auxiliado por sus compañeros. Afortunadamente, todos se encuentran en buen estado de salud.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que, debido a que el hecho no fue denunciado, tomó intervención de oficio el fiscal Fernando Garate, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada Nº1 de La Matanza, quien ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad para determinar el recorrido que hicieron los delincuentes tras el robo. A su vez, dispuso la toma de testimoniales a las víctimas, sus familiares y los vecinos del barrio.

Dos personas con cascos y una motocicleta interceptan a un joven con mochila en la calle
Los delincuentes se encuentran prófugos

Según pudo saber este medio, se dio intervención al Centro de Asistencia a la Víctima del Delito del Departamento Judicial de La Matanza que brindó contención y acompañamiento a las víctimas y a sus familiares. Por el momento, los delincuentes no fueron identificados y continúan prófugos.

Temas Relacionados

González CatánRoboInseguridadLa MatanzaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Corte Suprema confirmó la extradición a Chile de un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija

El máximo tribunal rechazó la apelación de la defensa y dejó firme la entrega del acusado, requerido por la justicia chilena por presuntos abusos contra su hija entre 2012 y 2020

La Corte Suprema confirmó la extradición a Chile de un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija

Encontraron éxtasis valuado en más de 2 millones de dólares dentro de tres autos provenientes de Brasil

Los estupefacientes estaban ocultos en dobles fondos de los tanques de combustible, los parlantes y las ruedas de auxilio. La Policía de Entre Ríos detuvo a seis personas de nacionalidad brasileña

Encontraron éxtasis valuado en más de 2 millones de dólares dentro de tres autos provenientes de Brasil

Detuvieron a otros tres sospechosos por el crimen de Leonel, el nene de 7 años asesinado a tiros en Mendoza

Un adolescente de 17, la hija del primer imputado y la pareja de la joven fueron arrestados durante una serie de allanamientos este miércoles. Ya son cuatro los detenidos del caso

Detuvieron a otros tres sospechosos por el crimen de Leonel, el nene de 7 años asesinado a tiros en Mendoza

Crimen de Bastián Escalante: en un polémico fallo, Casación ordenó revisar la pena contra el policía que mató al niño de 10 años

Juan Alberto García Tonzo fue condenado a 21 años de prisión por matar al menor cuando intentaba defenderse a los tiros de un asalto en Wilde. Qué dice la resolución de la Cámara y la queja de los familiares

Crimen de Bastián Escalante: en un polémico fallo, Casación ordenó revisar la pena contra el policía que mató al niño de 10 años

Terror en La Matanza: intentaron asaltar un banco, hubo disparos y los clientes redujeron a un ladrón

El sospechoso, de 42 años, fue arrestado en una sucursal del Banco Galicia de Lomas del Mirador. La Policía secuestró una pistola calibre .380 y no hubo heridos

Terror en La Matanza: intentaron asaltar un banco, hubo disparos y los clientes redujeron a un ladrón

DEPORTES

Las confesiones de Cristiano Ronaldo a los 41 años: hasta cuándo jugará, la lucha por los 1000 goles y la “nueva era” de Portugal

Las confesiones de Cristiano Ronaldo a los 41 años: hasta cuándo jugará, la lucha por los 1000 goles y la “nueva era” de Portugal

La particular canción que eligió el Cuti Romero al compartir imágenes de su vuelta a la selección argentina

Un arquero argentino se negó a atajar un penal en señal de protesta: qué dice el reglamento

Una batalla de cinco horas que desató un festejo inolvidable: a 25 años del triunfo que cambió la historia de Argentina en la Copa Davis

Con un gol sobre el final, la selección argentina Sub 19 le ganó 1-0 a Perú y se clasificó a la final de los Juegos Suramericanos

TELESHOW

La crisis de llanto de Daniela Celis por un percance con su camioneta: “No se cambiar la rueda”

La crisis de llanto de Daniela Celis por un percance con su camioneta: “No se cambiar la rueda”

Patricia Echegoyen recordó el insólito motivo por el que se casó con su pareja después de 25 años de relación

La Academia de Cine Argentina elige el 28 de septiembre qué film competirá por el Oscar a Mejor Película Internacional

Hilary Duff actuará por primera vez en Argentina

La mejor amiga de Tini Stoessel la apoyó tras el conflicto familiar: “Siempre voy a estar a su lado”

INFOBAE AMÉRICA

¿Quién era Ana Belén Montes, la analista de Estados Unidos que entregó información militar a Cuba?

¿Quién era Ana Belén Montes, la analista de Estados Unidos que entregó información militar a Cuba?

Congreso fija calendario de audiencias para revisar el presupuesto 2027 de Guatemala y exigirá comprobar el uso de los recursos

Una manada de 40 ballenas encendió las alarmas en Inglaterra: 6 quedaron varadas y murieron

El Tribunal Supremo Electoral convoca a voluntarios para integrar las Juntas Receptoras de Votos en El Salvador

La portabilidad numérica supera los 436,000 cambios de operador en Panamá hasta agosto