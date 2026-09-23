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Una batalla de cinco horas que desató un festejo inolvidable: a 25 años del triunfo que cambió la historia de Argentina en la Copa Davis

El 23 de septiembre de 2001, el equipo nacional derrotó a Bielorrusia en Córdoba y regresó al Grupo Mundial después de nueve años. Aquella formación de Franco Davin, integrada por Franco Squillari, Gastón Gaudio, Guillermo Cañas y Luis Lobo, inició un ciclo que incluyó cuatro finales y, en 2016, la conquista de la Ensaladera de Plata

Hace 25 años, tras vencer a Bielorrusia en Córdoba, Argentina volvía al Grupo Mundial de la Copa Davis

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Hay triunfos que tienen un impacto inmediato y otros que adquieren una dimensión diferente cuando se repara en todo lo que ocurrió después. El 23 de septiembre de 2001, Argentina venció 5-0 a Bielorrusia en el Córdoba Lawn Tenis y consiguió el regreso al Grupo Mundial de la Copa Davis, la máxima categoría de la competencia, después de nueve años. Aquella victoria fue mucho más que un ascenso: marcó el comienzo de una etapa que transformaría para siempre la historia argentina en el torneo.

La Copa Davis de entonces era muy diferente a la actual. Las series se disputaban durante tres días y todos los partidos eran al mejor de cinco sets, incluido el dobles. No existía el formato que años después llevaría a la competencia hacia las finales en sede única ni los encuentros reducidos a tres sets.

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El equipo dirigido por Franco Davin estaba integrado por Franco Squillari, Gastón Gaudio, Guillermo Cañas y Luis Lobo. Del otro lado aparecía Bielorrusia, con Vladimir Voltchkov y Max Mirnyi como sus principales singlistas.

El viernes 21 de septiembre, Argentina dio el primer paso. Squillari, entonces 47° del mundo, derrotó a Voltchkov, 74°, por 6-2, 6-4 y 6-3. Después, Gastón Gaudio, 50° del ranking, superó a Mirnyi por 4-6, 6-3, 6-1 y 6-3. El equipo argentino terminó el primer día con una ventaja de 2-0.

El punto decisivo llegó al día siguiente y tuvo todos los ingredientes de una final. Davin había elegido para el dobles a Guillermo Cañas y Luis Lobo, una pareja que debía enfrentarse a Mirnyi y Voltchkov, dos jugadores especialmente peligrosos en esa especialidad. Mirnyi, además, llegaba con el antecedente inmediato de haber eliminado a Gaudio y a Cañas en el US Open apenas dos semanas antes.

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El partido fue una batalla de 4 horas y 56 minutos. Cañas y Lobo perdieron el primer set en el tie break, pero reaccionaron y se quedaron con los dos siguientes también en desempates. Todo fue muy parejo y apretado. Bielorrusia volvió a igualar el partido al ganar el cuarto parcial y la definición se estiró a un quinto.

Ahí apareció la dupla argentina: Cañas y Lobo ganaron 6-7 (7), 7-6 (5), 7-6 (3), 4-6 y 6-4. Una volea de Voltchkov que rebotó en el fleje y cayó en su propio campo desató la euforia. Aquel sábado 22, Argentina se colocó 3-0 arriba en la eliminatoria y aseguró matemáticamente el regreso al Grupo Mundial.

La imagen del festejo quedó asociada para siempre con aquel ascenso: Cañas y Lobo tendidos sobre el polvo de ladrillo, mientras sus compañeros y todo el equipo se abalanzaban sobre ellos para celebrar. Argentina volvía a la élite de la Copa Davis y ponía fin a una espera que había comenzado en 1992.

El domingo se completó el 5-0 con los triunfos de Squillari sobre Alexander Shvets y de Gaudio ante Alexander Skrypko. Para entonces, la tarea ya estaba resuelta: el equipo nacional había asegurado su lugar en el Grupo Mundial de 2002.

En septiembre de 2001, el triunfo ante Bielorrusia puso fin a nueve años de frustraciones (Crédito: Córdoba Lawn Tenis)
En septiembre de 2001, el triunfo ante Bielorrusia puso fin a nueve años de frustraciones (Crédito: Córdoba Lawn Tenis)

El comienzo de una etapa histórica

Argentina había descendido del Grupo Mundial en 1992 y, durante la década siguiente, tuvo varios intentos fallidos de regreso. Perdió 1-4 ante Hungría en Budapest, 2-3 frente a México en el Distrito Federal y 2-3 contra Eslovaquia en Buenos Aires, en 1998. El ascenso ante Bielorrusia puso fin a nueve años de frustraciones.

Lo que ocurrió después explica por qué aquel fin de semana en Córdoba adquirió, con el tiempo, una importancia mucho mayor. En 2002, apenas un año después del ascenso, Argentina llegó a las semifinales del Grupo Mundial. Repitió esa instancia en 2003 y volvió a alcanzarla en 2005.

En 2006 llegó por primera vez a una final, y volvió a hacerlo en 2008 y 2011. En total, durante ese período, el equipo argentino se instaló de manera habitual entre los protagonistas de la competencia. Ser parte de la élite se convirtió en una rutina.

La cuarta final de esa etapa fue la que, finalmente, terminó con la espera. En 2016, Argentina derrotó a Croacia por 3-2 en Zagreb y conquistó por primera vez la Copa Davis. El título llegó 15 años después de aquel 3-0 que había asegurado el ascenso en Córdoba.

Fue el cierre de un camino que había comenzado con Squillari, Gaudio, Cañas, Lobo y Davin y que continuaron generaciones enteras de tenistas argentinos.

Hace 25 años, Argentina no solamente ganó una serie de Copa Davis. Volvió al lugar del que había caído nueve años antes y abrió una etapa que terminaría con cuatro finales y la primera Ensaladera de su historia. El camino hacia Zagreb empezó en la Cancha 10 del Córdoba Lawn Tenis Club.

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