El exjugador de la NFL Antonio Brown aceptará un acuerdo por un caso de intento de asesinato en Miami y podría evitar la prisión

Antonio Brown aceptará un acuerdo de culpabilidad para reducir la acusación por el tiroteo en Miami y evitar la prisión (EFE/EPA/LARRY W. SMITH)

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Antonio Brown aceptará un acuerdo de culpabilidad que reduciría la acusación por el tiroteo ocurrido en Miami y le permitiría evitar una condena de prisión.

El exreceptor de la NFL deberá comparecer el 30 de septiembre ante la jueza del Circuito de Miami-Dade, Marisa Tinkler Mendez.

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Su abogado, Mark Eiglarsh, confirmó la información a la agencia de noticias The Associated Press, al diario Miami Herald y a CBS News Miami.

Los términos del pacto no se hicieron públicos, aunque las tres coberturas coinciden en que incluiría un cargo menor y libertad condicional.

La fiscalía y la defensa acordaron una alternativa que deberá aprobar la jueza. Si el tribunal valida el entendimiento, Brown no irá a juicio por la acusación original.

La orden de arresto indica que Brown tomó un arma de un guardia de seguridad y disparó dos veces contra el joyero Zul-Qarnain Kwame Nantambu (AP Photo/Lynne Sladky)

El tiroteo y la estrategia de defensa

Brown enfrentaba un cargo de intento de homicidio en segundo grado por un episodio ocurrido el 16 de mayo de 2025, después de un evento de boxeo entre celebridades en Miami.

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Según CBS News Miami, una eventual condena podía implicar hasta 30 años de prisión, con un mínimo obligatorio de 20 años.

La acusación surgió después de una pelea con el joyero Zul-Qarnain Kwame Nantambu. La orden de arresto citada por The Associated Press sostiene que Brown tomó un arma de fuego de un integrante de seguridad y efectuó dos disparos.

Nantambu declaró que uno de los proyectiles le rozó el cuello. CBS News Miami informó que obtuvo un video en el que se observa la alteración previa y al exdeportista con un arma mientras corre hacia el hombre.

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La versión de Brown

La defensa preparó una estrategia basada en la ley de Florida conocida como stand your ground. Esa norma permite el uso de fuerza letal cuando una persona considera que su vida corre peligro.

Brown afirmó que actuó para defenderse de un ataque y de un supuesto intento de robo de joyas. Eiglarsh sostuvo que su cliente se considera inocente y que confiaba en poder imponerse ante un jurado.

“Esta no fue una decisión fácil”, dijo Eiglarsh a The Associated Press. El letrado señaló que Brown entendía que tenía argumentos para sostener su defensa propia.

La defensa de Antonio Brown fundamentó su postura en la ley de Florida sobre legítima defensa tras alegar un intento de robo de joyas (REUTERS/Shannon Stapleton)

La negociación con la fiscalía

La decisión de aceptar el pacto surgió después de meses de restricciones judiciales y negociaciones con los fiscales. Según el Miami Herald, Brown entendió que la propuesta reducía significativamente el riesgo que afrontaba si el caso avanzaba hasta un veredicto.

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“Le hicieron una oferta que no podía rechazar”, afirmó Eiglarsh al Miami Herald. El abogado explicó que la posibilidad de una figura penal menor y de libertad condicional inclinó la decisión de su cliente.

El defensor también indicó que Brown quiere concentrarse en sus ocho hijos y en la posibilidad de retomar actividades profesionales, incluidos eventuales contratos de patrocinio. El exjugador llevaba más de diez meses y medio sujeto a medidas vinculadas con el expediente.

La Oficina del Fiscal Estatal del condado de Miami-Dade no adelantó las condiciones del entendimiento. Su vocero, Ed Griffith, indicó a The Associated Press que todos los detalles quedarán aclarados durante la audiencia.

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La jueza deberá revisar la figura penal definitiva, las condiciones de la libertad condicional y el alcance de la responsabilidad que Brown reconocerá ante el tribunal.

La víctima respaldó el acuerdo

Nantambu también avaló el acuerdo promovido por la fiscalía. Richard Cooper, su abogado, dijo al Miami Herald que su representado quiere dejar atrás el episodio ocurrido fuera de un depósito ubicado en el barrio de Little Haiti.

“La justicia se cumple debidamente con este acuerdo”, sostuvo Cooper ante la publicación.

Según el relato recogido por el diario, el altercado ocurrió frente a un evento organizado por el influencer Adin Ross. Nantambu dijo a los detectives que intentó retirarse después de que Brown lo golpeara durante la pelea.

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El joyero aseguró que el exreceptor lo persiguió armado y abrió fuego. Los agentes que intervinieron esa noche registraron a Brown, aunque no hallaron un arma entre sus pertenencias.

La policía encontró dos vainas servidas y una funda dañada para una pistola de mano derecha fuera del recinto. Brown recuperó la libertad esa misma noche porque el denunciante ya no se encontraba en el lugar.

La acusación original por intento de homicidio en segundo grado preveía una pena de hasta 30 años de prisión para el exjugador de la NFL (Foto: @SleeperNFL)

Extradición desde Dubái y fianza de USD 25.000

El caso tomó una dimensión internacional cuando Brown fue localizado en Dubái, donde mantenía intereses empresariales. Las autoridades emitieron una orden de arresto en junio de 2025 y lo extraditaron a Estados Unidos en noviembre de ese año.

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La fiscalía lo consideró un posible riesgo de fuga. El tribunal, pese a esa objeción, le concedió una fianza de USD 25.000, informó el Miami Herald.

Desde entonces, Brown cumple arresto domiciliario de bajo nivel, con una tobillera electrónica que le permite trabajar. Esa condición podría modificarse si la jueza valida el acuerdo ofrecido por la fiscalía.

Antecedentes: la acusación falsa de robo y la demanda civil

El conflicto con Nantambu tenía antecedentes, según registros judiciales citados por el diario. Más de tres años antes del tiroteo, Brown lo acusó falsamente de haber robado joyas valuadas en USD 3 millones.

Nantambu pasó un mes detenido en una cárcel de Medio Oriente antes de demostrar que esa acusación era falsa, de acuerdo con esos documentos. Luego inició una demanda civil contra el exjugador.

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Un juez de Broward le concedió una indemnización cercana a USD 970.000, aunque la resolución quedó anulada más tarde por un problema procesal.

Brown se había declarado en bancarrota en mayo de 2024, una circunstancia que, según esos registros, impidió un nuevo juicio en ese expediente civil.