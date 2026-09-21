La refléxión de Antón Chéjov, dramaturgo ruso, sobre la perseverancia: “Escribamos o actuemos, lo importante no es la fama ni la gloria, sino saber resistir”

Antón Chéjov (Taganrog, 1860-Badenweiler, 1904) murió hace más de un siglo pero a día de hoy continúa siendo uno de los grandes nombres de la literatura y el teatro universal. O sino que se lo digan a Javier Bardem, que tras más de 30 años de carrera debutará en el teatro el año que viene con ¡Chéjov, Chéjov!, un montaje basado en textos breves y cuentos del dramaturgo ruso.
Médico de profesión, compaginó durante buena parte de su vida la consulta con una producción literaria que abarcó centenares de relatos y varias de las obras teatrales más influyentes de finales del siglo XIX, entre ellas Tío Vania, Las tres hermanas, El jardín de los cerezos y La gaviota. Es precisamente en esta última donde Chéjov dejó una reflexión sobre la vocación artística y la búsqueda del reconocimiento: “Para nosotros, escribamos o actuemos, lo importante no es la fama ni la gloria, sino saber resistir”.
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La obra, escrita en 1895 y estrenada el17 de octubre de 1896 en el Teatro Aleksandrinski de San Petersburgo, narra los amoríos y desventuras de un grupo de artista en una finca rural de Rusia. Sus protagonistas son Konstantín Tréplev, un joven que quiere convertirse en escritor; su madre, la actriz Irina Arkádina; el novelista Borís Trigorin; y Nina Zaréchnaya, una joven fascinada por el teatro que sueña con convertirse en actriz.
El origen de la cita
La frase se encuentra en el cuarto y último acto de la obra, en el que han pasado dos años desde el comienzo de la trama. Nina ha sufrido el abandono de Trigorin, la pérdida de su hijo y ha pasado por todo tipo de dificultades como actriz. Al regresar en secreto y hablar con Tréplev, reflexiona sobre su experiencia en el arte y en la vida.
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Nacido en Taganrog, entonces una ciudad portuaria del Imperio ruso, Chéjov estudió Medicina en la Universidad de Moscú mientras publicaba relatos humorísticos en periódicos y revistas para ayudar económicamente a su familia. Se graduó en 1884 y ejerció como médico durante buena parte de su vida, una profesión que nunca abandonó por completo pese a que la literatura fue ganando cada vez más peso en su trayectoria.
Escribió centenares de cuentos, entre ellos La dama del perrito, La estepa o La sala número seis, y se convirtió en uno de los grandes renovadores del relato breve. Al mismo tiempo, obras como La gaviota, Tío Vania, Las tres hermanas y El jardín de los cerezos transformaron el teatro con personajes cuyas frustraciones, deseos y conflictos no siempre se expresan directamente, sino que permanecen bajo las conversaciones aparentemente cotidianas.
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Buena parte de su obra retrata la Rusia de finales del siglo XIX, sus desigualdades y el inmovilismo de unos personajes que desean cambiar de vida pero rara vez consiguen hacerlo. “Sus obras tenían el tierno susurrar de la vida cotidiana y ordinaria, la inutilidad melancólica de los recuerdos”, escribió Juan Carlos Onetti sobre su teatro en El País en 1980. Chéjov, que padecía tuberculosis desde años atrás, murió en Badenweiler, Alemania, en 1904, a los 44 años.
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