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Del fan fiction de Star Wars al mayor estreno romántico del año en Prime Video: cómo se adaptó “La hipótesis del amor”

La directora Claire Scanlon, Lili Reinhart y el equipo creativo reconstruyen las decisiones detrás de la adaptación del fenómeno de BookTok de Ali Hazelwood

La agencia UTA impulsa el desarrollo de nuevos proyectos audiovisuales basados en los libros La teoría del amor y Caída libre
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Cuando Ali Hazelwood publicó La hipótesis del amor en 2018 como fan fiction del universo Star Wars, no imaginaba que seis años después un equipo de Hollywood estaría discutiendo cómo filmar una película sin decepcionar a millones de lectores.

La adaptación cinematográfica del fenómeno de BookTok —con más de 10 millones de copias vendidas— llegó este miércoles a Prime Video, y quienes la hicieron describen el proceso como un ejercicio constante de equilibrio entre la fidelidad al material y las decisiones que impone la pantalla.

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La novela sigue a Olive Smith, candidata al doctorado en Stanford, que acuerda un romance ficticio con el intimidante profesor Adam Carlsen —apodado “Dr. Evil” por sus alumnos— para convencer a su mejor amiga de que ya superó sus sentimientos por el interés amoroso de esa amiga.

Primer plano de un hombre con barba y una mujer besándose tiernamente con los ojos cerrados; ella le rodea el cuello con los brazos
La novela La hipótesis del amor nació en 2018 como un fan fiction de la franquicia Star Wars creado por Ali Hazelwood - (Prime Video)

Hazelwood la publicó originalmente en 2018 como fan fiction del vínculo entre Rey y Kylo Ren —interpretados por Daisy Ridley y Adam Driver—, conocido en las comunidades de fans como “Reylo”. Cuando la editorial Berkley la lanzó como novela en 2021, el libro se convirtió en un éxito del New York Times y catapultó a su autora al primer plano del género romántico.

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En la película, Lili Reinhart interpreta a Olive y Tom Bateman a Carlsen. El dato que no pasó desapercibido para los seguidores: Bateman es, en la vida real, la pareja de Ridley, la actriz que encarnó al personaje que inspiró originalmente al protagonista masculino.

Antes de que se difundiera un solo fotograma oficial, el proyecto ya acumulaba cifras llamativas. El primer TikTok de Reinhart presentando a Bateman como su coprotagonista acumuló 3,2 millones de “me gusta”; un segundo video en el que Bateman la levanta en brazos superó los 12 millones de reproducciones. Esa respuesta ilustra la naturaleza particular del lanzamiento: una base de lectoras movilizada mucho antes de que la película existiera como producto terminado.

La historia relata el acuerdo de romance falso entre la estudiante Olive Smith y el profesor Adam Carlsen en la Universidad de Stanford
La historia relata el acuerdo de romance falso entre la estudiante Olive Smith y el profesor Adam Carlsen en la Universidad de Stanford

El equipo creativo reconstruye cómo se tomaron las decisiones

La directora Claire Scanlon, la actriz y productora ejecutiva Reinhart, la productora Elizabeth Cantillon y la agente literaria Mirabel Michelson —de UTA— reconstruyen en una entrevista con The Hollywood Reporter cómo se armó el proyecto desde cero.

Michelson presentó el material a una amplia lista de productores, directores y actrices interesadas en adaptarlo. Hazelwood se reunió con todos los postulantes. “Ella entendió de inmediato los temas, los personajes y el núcleo emocional”, dijo Michelson sobre la elección de Cantillon como socia.

Para Cantillon, la especificidad del entorno fue determinante. “A veces los romances están ambientados en un lugar genérico. Son editoras de revistas o escritoras de viajes. Pero la especificidad de una joven en ciencias, en Stanford… las vi de inmediato: graduadas, muy inteligentes, tratando de encontrar su lugar en un campo mayoritariamente masculino”, afirmó la productora. El filme se rodó principalmente en Montreal, con una jornada adicional en el Instituto de Tecnología de California (Caltech).

La Hipótesis del Amor
El elenco principal reúne a la actriz Lili Reinhart y al actor Tom Bateman en los papeles protagónicos - (Prime Video)

La adaptación del guion quedó en manos de Sarah Rothschild, cuyo trabajo convenció a Scanlon de sumarse. La directora, conocida por Set It Up (2018), admitió que no había leído la novela cuando Cantillon la contactó. Fue el guion el que la persuadió. “Maldición. Esto es demasiado bueno como para no querer hacerlo. No quiero que nadie más lo haga”, recordó.

Reinhart, por su parte, leyó el libro durante su estadía en el Festival de Venecia y aceptó el rol convencida por la dinámica entre los personajes y la construcción del amor como proceso lento. “Hacía años que no hacía una comedia romántica, pero amé el libro y la química que propone. Me convenció”, explicó la actriz. Cantillon, quien ya había trabajado con ella en Charlie’s Angels (2019), apoyó la elección desde el principio.

Bateman consiguió el papel de Carlsen tras una audición por videollamada. Scanlon aclaró que su vínculo con Ridley no influyó en la decisión. “Así no se hace el casting. Eso es algo de lo que internet puede emocionarse, pero no es cómo se elige a alguien”, afirmó. Lo que pesó fue la capacidad del actor para mostrar fragilidad detrás de la coraza del personaje: su historial de bullying y traición académica debía leerse en la actuación sin necesidad de ser explicitado en el guion.

Dos personas sentadas en un banco de parque de listones negros; una mujer con bata blanca y gafas de seguridad, y un hombre con camiseta oscura y barba, se miran sonrientes
La difusión de avances en la red social TikTok generó millones de reproducciones antes del lanzamiento del filme - (Prime Video)

Hazelwood figura como productora ejecutiva, pero optó por una participación distante. Cantillon le envió los guiones en pocas ocasiones y la autora dejó que el equipo tomara las decisiones. Solo visitó el rodaje en la jornada filmada en Los Ángeles y vio la película completa recién en Nueva York, en marzo o abril de este año. “La presión de concretar en pantalla todos esos personajes maravillosos que ella creó es inmensa”, reconoció Scanlon. “Las adaptaciones siempre implican elegir, y solo se espera haber elegido bien”, agregó Cantillon.

El capítulo 16 exigió equilibrar las expectativas del fandom con las posibilidades del cine

Una de las secuencias más comentadas por los seguidores de la novela es el capítulo 16, una escena de intimidad que Scanlon abordó con cautela. “Es casi una tarea imposible recrear lo que la gente sintió leyendo ese capítulo”, admitió la directora. La versión cinematográfica existe, es más breve que el texto original y fue concebida para preservar la conexión emocional sin generar incomodidad.

Scanlon también se aseguró de replicar visualmente la portada del libro en la primera escena de beso: la posición de los actores —Carlsen a la izquierda, Olive a la derecha— reproduce de forma deliberada la imagen icónica de la edición impresa. “Cuando filmamos esa escena supe que teníamos una película”, dijo la directora.

Hombre barbudo con ropa oscura carga a mujer rubia de vestido negro y tacones en un camino adoquinado por la noche, rodeados de árboles y farolas
El equipo de producción ejecutó el rodaje en la ciudad de Montreal con una jornada en el Instituto de Tecnología de California - (Prime Video)

Los participantes del proyecto coincidieron en que la película llega en un momento de revalorización del género. Cantillon rechaza el término “rom-com” y prefiere “comedia romántica”, argumentando que la abreviación carga históricamente con el mismo desprecio que “chick flick”.

Scanlon señaló que en las décadas de 1930 y 1940, títulos como It Happened One Night —ganadora de los cinco principales premios de los Óscar— eran técnicamente comedias románticas sin que eso implicara menosprecio.

Reinhart apuntó al fenómeno Barbie como indicador reciente: la película de Greta Gerwig recaudó más de USD 1.000 millones en taquilla global y detonó una conversación sobre el descuido sistemático del público femenino en Hollywood. “Lo que realmente importa es el punto de vista específico, los personajes, la química. No alcanza con tomar cualquier propiedad conocida y adaptarla”, afirmó la actriz.

La hipótesis del amor es el punto de partida de un plan más amplio. Michelson confirmó que otros títulos de la autora, entre ellos La teoría del amor y Caída libre, están en desarrollo con distintos compradores. “Cada adaptación es un proceso propio. No replicamos mecánicamente el modelo de la primera”, aclaró la agente, quien describió la relación entre el éxito editorial y el cinematográfico como circular: el filme alimenta las ventas del libro, y la popularidad editorial abre puertas en Hollywood.

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