El Salvador

El Salvador mantiene 58 casos de sarampión, pero aumentan a 2,000 consultas por fiebre eruptiva

El Ministerio de Salud reportó los contagios como presuntamente importados y bajo vigilancia epidemiológica, mientras las atenciones semanales por síndrome febril eruptivo promedian cien en los últimos dos meses

El Salvador acumula 58 casos confirmados de sarampión en lo que va de 2026 según datos del Ministerio de Salud.
El Salvador acumula 58 casos confirmados de sarampión en lo que va de 2026 según datos del Ministerio de Salud.
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El Salvador acumula 58 casos confirmados de sarampión en lo que va de 2026, según los datos del Ministerio de Salud (Minsal), mientras el sistema sanitario registra un fuerte incremento sostenido de consultas por fiebre acompañada de erupciones en la piel.

Los casos de sarampión han sido presentados todos como presuntamente importados y se mantienen bajo vigilancia epidemiológica. La cifra confirma la presencia de la enfermedad en el territorio salvadoreño desde finales de marzo y el último caso detectado al cierre de julio, esta situación toma relevancia en medio de un incremento de atenciones médicas corresponde a pacientes con síndrome febril eruptivo, un cuadro que requiere evaluación para establecer su causa.

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El Minsal contabilizó 2,037 atenciones por síndrome febril eruptivo en lo que va del año. Estos registros no representan, por sí solos, diagnósticos confirmados de sarampión. Incluyen a pacientes que consultaron por fiebre y lesiones en la piel, síntomas que requieren análisis clínicos y epidemiológicos.

Las atenciones comenzaron a aumentar en abril. En la semana epidemiológica 14 se registraron 35 consultas; sin embargo, el comportamiento de la enfermedad ha presentado una tendencia a la alza en las siguientes semanas llegan a tener un promedio de 100 consultas semanales en los últimos dos meses, a través de la red hospitalaria nacional.

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Cada caso con estos síntomas debe pasar por un proceso de diagnóstico diferencial. El objetivo es determinar si corresponde a sarampión u otra causa y aplicar las medidas sanitarias que correspondan. Esta evaluación permite identificar posibles contagios, investigar los antecedentes de cada paciente y dar seguimiento a sus contactos cuando sea necesario.

La OPS reportó que los casos de sarampión en México van al alza. Crédito: Fundación UNAM
Los contagios confirmados se mantienen bajo vigilancia epidemiológica al ser clasificados como presuntamente importados. Crédito: Fundación UNAM

El sarampión suele comenzar con fiebre y síntomas respiratorios

El sarampión es una enfermedad viral contagiosa que puede iniciar con fiebre, malestar general, tos, secreción nasal y enrojecimiento de los ojos. Después de esos primeros signos, puede aparecer una erupción cutánea que suele comenzar en el rostro y luego extenderse al resto del cuerpo.

Las manchas en la piel pueden ir acompañadas de fiebre alta. También pueden presentarse pequeñas lesiones blanquecinas dentro de la boca. Ante la presencia de estos síntomas, especialmente si hubo contacto con una persona enferma o antecedentes de viaje, las autoridades recomiendan buscar atención médica y evitar la exposición a otras personas hasta recibir una evaluación.

No existe un tratamiento específico que elimine el virus del sarampión. La atención médica se orienta a aliviar los síntomas, mantener una adecuada hidratación y vigilar posibles complicaciones. La vacunación sigue como la principal medida de prevención contra la enfermedad.

Brazo con sarpullido rojizo recibe inyección de jeringa sostenida por mano con guante médico azul
La vacunación se mantiene como la principal medida de prevención frente a la falta de un tratamiento específico. (Magnific)

Las enfermedades eruptivas agrupan cuadros con fiebre y lesiones en la piel

Las enfermedades eruptivas son afecciones que se manifiestan con lesiones, manchas, ronchas o erupciones en la piel. Pueden tener distintos orígenes, por lo que la sola presencia de un sarpullido no permite establecer un diagnóstico.

Además de la erupción, los pacientes pueden presentar fiebre, cansancio, dolor de cabeza, malestar general, irritación de garganta o molestias respiratorias. La intensidad y duración de los síntomas dependen de la causa del cuadro.

El tratamiento también varía según el diagnóstico. Por esa razón, los médicos deben evaluar cada caso, revisar los síntomas, los antecedentes de exposición y, cuando corresponde, solicitar pruebas. Las autoridades sanitarias mantienen el seguimiento de estos cuadros para detectar de forma temprana cualquier caso compatible con sarampión.

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