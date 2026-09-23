Cultura

El Museo Británico prohíbe fotografiar el "Tapiz de Bayeux" para mantener en movimiento las colas

"Nuestra prioridad es garantizar que todos los visitantes tengan la mejor experiencia posible", dijo el museo sobre la entrada más codiciada de Londres

El tapiz de Bayeux INTERIOR
El Museo Británico prohíbe fotografiar el "Tapiz de Bayeux" para mantener en movimiento las colas (AP Photo/Kin Cheung)
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Londres celebra el regreso del Tapiz de Bayeux, que ha vuelto temporalmente a suelo británico después de alrededor de un milenio en Francia. Y los londinenses afrontan el regreso a casa de una forma muy británica: discutiendo sobre la gestión adecuada de las largas colas para verlo.

Poco después de que la exitosa exposición del tapiz en el Museo Británico abriera el 10 de septiembre, los responsables advirtieron que las personas que se detenían a fotografiar la obra restringían el flujo y retrasaban el movimiento de los visitantes.

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Así que el museo siguió el ejemplo de la Capilla Sixtina y anunció una prohibición de hacer fotografías en la exposición, una medida imperdonable para algunos en la era de Instagram, pero una bendición para otros.

En cambio, los visitantes tendrán que atesorar sus recuerdos del Tapiz de Bayeux, que, para ser precisos, es un bordado porque no está tejido. (Si los visitantes del museo tienen que volver a casa con fotos, pueden ir a la tienda de regalos).

Un periodista observa una sección del Tapiz de Bayeux durante la presentación a la prensa en el Museo Británico de Londres, Gran Bretaña, el 7 de septiembre de 2026 (REUTERS/Suzanne Plunkett)
Un periodista observa una sección del Tapiz de Bayeux durante la presentación a la prensa en el Museo Británico de Londres, Gran Bretaña, el 7 de septiembre de 2026 (REUTERS/Suzanne Plunkett)

Babette Lucas-Marriott, profesional del patrimonio y creadora de contenido radicada en Cheshire, inicialmente se sintió decepcionada por la prohibición, pero comprendió su valor cuando visitó la exposición.

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«Una vez que estuve allí, descubrí que había algo especial en experimentar el tapiz sin que todos tuvieran sus teléfonos en alto», dijo.

La delicada tela del objeto está detrás de un cristal, por lo que la prohibición de fotografías tenía menos que ver con protegerlo de la amenaza del flash que con controlar a la multitud. Tampoco se permite hacer bocetos ni dibujos.

«Nuestra prioridad es garantizar que todos los visitantes tengan la mejor experiencia posible», dijo el museo en un comunicado el lunes, citando el «enorme interés».

Por supuesto, hacer cola es un pasatiempo nacional en Gran Bretaña.

Detalle del bordado que, según los historiadores, representa al obispo Odón, quien encargó el Tapiz de Bayeux, durante la presentación a la prensa en el Museo Británico de Londres (REUTERS/Suzanne Plunkett)
Detalle del bordado que, según los historiadores, representa al obispo Odón, quien encargó el Tapiz de Bayeux, durante la presentación a la prensa en el Museo Británico de Londres (REUTERS/Suzanne Plunkett)

Los aficionados al tenis acampan regularmente afuera para conseguir entradas para Wimbledon, y miles de británicos esperaron afuera durante la noche para ver a la reina Isabel II en capilla ardiente, aunque solo fuera durante unos momentos. Aquella maratón de dolientes se conoció simplemente como La Cola, sin necesidad de más explicación.

En el Museo Británico, la cola «se sintió muy tranquila y cordial, con incluso cierta animación y expectación en el ambiente», dijo Maxwell Blowfield, escritor de arte. Añadió: «Hacer cola realmente merece la pena cuando por fin llegas al tapiz y puedes pasar toda la visita justo a su lado, acercándote tanto que puedes ver cada puntada».

El Tapiz de Bayeux probablemente fue realizado en Canterbury, en el sur de Inglaterra, poco después de la invasión de la isla por Guillermo el Conquistador en 1066, y luego transportado al norte de Francia. Está de vuelta en Gran Bretaña en préstamo por primera vez en casi 1.000 años. Los críticos de arte han publicado críticas entusiastas, y las entradas para la muestra, que estará abierta hasta el 11 de julio de 2027, están agotadas hasta el próximo año.

El Museo Británico ha intentado gestionar las expectativas, aunque algunos ávidos aficionados al Tapiz de Bayeux quizá quieran pasar horas con la antigua e intrincada pieza.

El museo ha advertido a los visitantes que solo tendrán unos 40 minutos en la exposición. Cada pocos minutos, anuncios de audio en inglés y francés instan a las personas a seguir avanzando. También hay un pájaro animado que guía a los visitantes por la sala de exposición oscurecida, donde el tapiz está extendido horizontalmente en una vitrina.

No hay textos dentro de la vitrina que expliquen las 58 escenas del tapiz. En su lugar, imágenes animadas y texto aparecen en pantallas detrás de la vitrina. El pájaro avanza por las pantallas, como una señal no demasiado sutil para acelerar el paso.

Si los visitantes siguieran exactamente el movimiento del pájaro, podrían observar el tapiz durante unos 19 minutos y 30 segundos.

El tapiz de Bayeux INTERIOR
"Nuestra prioridad es garantizar que todos los visitantes tengan la mejor experiencia posible", dijo el museo sobre la entrada más codiciada de Londres (AP Photo/Kin Cheung)

En las redes sociales durante la última semana, varios poseedores de entradas dijeron que querían pasar más tiempo examinando minuciosamente la tela del siglo XI, que mide unos 67 metros (220 pies) de largo.

«¿Nos hicieron avanzar frente al tapiz un poco más rápido de lo que me habría gustado?», dijo Barendina Smedley, escritora británica, en una publicación en redes sociales. «Inevitablemente».

Pero, dijo, no se está quejando: es maravilloso que tanta gente esté interesada. Y, de hecho, Smedley —que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios— dijo que le gustaba la cola. Casi se sintió meditativa, como un prólogo que le permitió sumergirse de verdad en la muestra.

«Cada vez más, nuestros mundos se reducían a lo que estaba inmediatamente delante de nosotros», escribió Smedley. «Al menos para mí, la experiencia habría sido menos poderosa sin ella».

Fuente: The New York Times

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