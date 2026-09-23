Las confesiones de Cristiano Ronaldo a los 41 años: hasta cuándo jugará, la lucha por los 1000 goles y la “nueva era” de Portugal

Cristiano Ronaldo recibió una nueva convocatoria a la selección de Portugal (Photo by Aric Becker / AFP)

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Cristiano Ronaldo habló en conferencia de prensa antes del debut de Portugal en una nueva edición de la Nations League, el primer compromiso oficial del ciclo de Jorge Jesus como seleccionador. El delantero de 41 años, que se mantiene convocado pese a los rumores sobre su retiro, se refirió a sus objetivos personales, al recambio en el banco y a las críticas que recibe por su rendimiento.

El equipo luso enfrentará este jueves a Gales como local, en el estadio José Alvalade del Sporting de Lisboa, en el arranque de la fase de grupos. Jesus asume el cargo tras la salida del español Roberto Martínez, quien había llegado hasta octavos de final en el último Mundial y antes había conseguido un título de la Liga de las Naciones con la selección portuguesa.

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Consultado sobre cuánto tiempo más continuará en la Selección, Ronaldo optó por no fijar plazos. “No pienso a largo plazo, independientemente de todo lo que haya pasado, de lo que esté pasando ahora, he aprendido a pensar en el momento presente”, respondió el atacante de Al Nassr.

El futbolista añadió que desconoce si seguirá en actividad la próxima temporada. “Quizá, no lo sé, lo que a veces decimos hoy es mentira y viceversa. Podría ser, no lo sé, si mi cuerpo me lo permite y mi mente también”, planteó. Y remarcó el desafío inmediato que representa la ventana de partidos: “Serán cuatro partidos en 15 días; es exigente, necesitaremos a todos los jugadores, y se trata de empezar con buen pie”.

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Cristiano Ronaldo brindó una conferencia de prensa antes del debut de la Nations League

En la conferencia, le propusieron a Ronaldo elegir entre dos metas: alcanzar los 1000 goles como profesional, (hoy cuenta con 979 tantos), o conquistar la Liga de las Naciones con Portugal. El delantero no eligió una sola opción. “Ambos. Los mil goles y la Selección Nacional. Intentar ganar esta Liga de Naciones. Es una nueva era”, afirmó.

Ronaldo dedicó palabras a la salida de Martínez y a la llegada de Jesus, a quien ya había tenido como entrenador en Al Nassr. “Aprovecho esta oportunidad para felicitar al entrenador Martínez por el excelente trabajo que ha realizado, siendo de otra nacionalidad, lo cual es muy difícil, debido a los constantes ataques que ha enfrentado”, señaló.

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Sobre el nuevo ciclo, expresó confianza en el proceso: “Es una nueva era con el entrenador Jorge Jesus. Estoy seguro de que hará un excelente trabajo. Jorge Jesus fue una elección perfecta”. El delantero también anticipó cambios en el estilo de juego del equipo: “Sé que el fútbol será más ofensivo, al menos lo intentaremos. Si las cosas van bien, van bien para Portugal y para los jugadores, eso es lo que queremos”.

Ronaldo explicó que conoce de cerca el método de trabajo de Jesus por su paso compartido en el club saudí. “Tuve la oportunidad de trabajar con el entrenador durante un año en el club, conozco sus ideas, sé cómo trabaja, así que creo que será un fútbol diferente”, indicó. Aclaró, sin embargo, que no busca establecer comparaciones de calidad entre ambos técnicos: “No digo que sea mejor ni peor, pero ganar es lo más importante. Independientemente de si es más ofensivo o menos ofensivo, lo que cuenta es meter el balón, ganar trofeos y llegar lo más lejos posible”.

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El capitán portugués también se refirió a los cuestionamientos que recibe por parte de sectores de la prensa y de la afición. “Algunos medios me atacan y tratan de matarme, pero no tienen ninguna posibilidad, solo con una escopeta. E incluso así, me salvo por poco. Pero estoy acostumbrado”, declaró.

El astro lusitano diferenció el trato que recibe según el estadio en el que juega. “En el Estádio do Dragão (de Porto) lo entendía por la rivalidad... En el Luz (de Benfica), no tanto, porque al parecer no podemos jugar allí, o al menos eso leí”, comentó, y cerró: “Pero que a media docena de personas no les caiga bien no me afecta”.

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Tras el debut de este jueves ante Gales, la selección de Jorge Jesus visitará a Noruega el domingo 27, enfrentará a Dinamarca de visitante el jueves 1 de octubre y cerrará la ventana de partidos el domingo 4, nuevamente ante Noruega.