La particular canción que eligió el Cuti Romero al compartir imágenes de su vuelta a la selección argentina

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“Otra vez en casa Selección Argentina. El mismo orgullo, el mismo amor y el privilegio de seguir estando acá”. El mensaje de Cristian Romero en un posteo que compartió en el feed su cuenta de Instagram transcurrió en los carriles normales. Sin embargo, cuando compartió una de las imágenes que subió a sus historias, la canción con la que acompañó generó algo de suspicacias.

El tema “Quiero volver a robarle un gol al ladrón” se volvió viral durante el Mundial de Fútbol de 2026, en la previa del partido de semifinales entre la selección argentina e Inglaterra. La canción fue creada de forma casera por el payador santafesino Pedro Saubidet junto a su hija Paula, de 8 años, y ganó difusión en las redes sociales. La composición utilizó la melodía de Astros, una canción de la banda Ciro y los Persas, y se convirtió en uno de los cantos de cancha asociados al torneo. Su letra refiere, en varias partes, a la histórica rivalidad con los ingleses.

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“Quiero volver a robarle un gol al ladrón, como el Diego y el Narigón, y que brille la cuarta estrella en el cielo glorioso de mi nación”, es el fragmento que decidió cortar el Cuti con la voz de ARTI Queen, una artista musical virtual creada mediante inteligencia artificial, para graficar su retorno a los entrenamientos preparatorios a la fecha FIFA que verá al seleccionado nacional actuar contra Bolivia (miércoles 30 de septiembre en Córdoba), Burkina Faso (sábado 3 de octubre en el Monumental de Núñez) y Benín, el día de la despedida de Lionel Messi (martes 6/10, también en River).

El Cuti Romero, que se fue de Inglaterra al Atlético Madrid, compartió una particular canción en su cuenta de Instagram (REUTERS/Agustin Marcarian)

El estribillo recuerda aquel gol con la mano que Diego Armando Maradona le convirtió a Inglaterra en el partido válido por los cuartos de final del Mundial de México 1986, a favor de un equipo que era dirigido por Carlos Salvador el Narigón Bilardo. El posteo se originó luego de la salida del defensor cordobés de la Premier League, ya que fue transferido del Tottenham al Atlético Madrid de Diego Simeone.

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Con la herida abierta para los británicos por la derrota en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, más la controversia que se generó en torno a la bandera que desplegaron los jugadores argentinos con la frase “Las Malvinas son argentinas”, el Cuti Romero, por descuido o quizás siendo plenamente consciente, encendió un rato la polémica en las redes y rememoró ese 2-1 agónico que simbolizó el pase a la final del elenco dirigido por Lionel Scaloni.

A la espera de novedades por el futuro del entrenador, vale mencionar que Romero es uno de los jugadores apuntados para hacerse cargo de la capitanía tras la partida de Lionel Messi. De hecho, en un posteo compartido por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, el hoy zaguero central del Atlético Madrid posó junto al DT al lado de la torta de cumpleaños con la que saludaron al Chiqui, en representación y como referente del plantel.

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LA LETRA COMPLETA DEL TEMA ELEGIDO POR CUTI ROMERO

Los pobres gringos no entienden nada

Al ver la barra descontrolada

Y, si precisan que alguien les cuente

Pregúntenle a Brasil qué se siente

Quiero volver a robarle un gol al ladrón

Como el Diego y el Narigón

Y que brille la cuarta estrella

En el cielo glorioso de mi nación

Quiero ganarme cien años de perdón

Y, con Leo, salir campeón

Y que baile el país entero

Borracho, al compás de la selección

Ni los vikingos, ni los piratas

Ni los franceses, ni los de España

Porque este sueño no se termina

Esta es la fiesta de la Argentina

Quiero volver a robarle un gol al ladrón

Como el Diego y el Narigón

Y que brille la cuarta estrella

En el cielo glorioso de mi nación

Quiero ganarme cien años de perdón

Y, con Leo, salir campeón

Y que baile el país entero

Borracho, al compás de la selección

Salir campeón, salir campeón