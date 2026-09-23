Patricia Echegoyen recordó el insólito motivo por el que se casó con su pareja después de 25 años de relación

La actriz Patricia "Pata" Echegoyen pasó por el ciclo de Sebastián Wainraich y contó cómo surgió la idea de hacer una fiesta de casamiento con su pareja y padre de su hija (Vuelta y media - Urbana play)

Guardar

Patricia Echegoyen y Rodrigo Prado del Río llevaban más de dos décadas juntos cuando finalmente decidieron casarse. La pareja, que tenía una hija en común y había construido una historia atravesada por el humor y la vida familiar, no había tenido entre sus planes inmediatos la posibilidad de formalizar la relación. Sin embargo, una celebración que no pudo realizarse durante la pandemia terminó convirtiéndose en el motivo que los llevó a dar el “sí” en 2021. La actriz recordó cómo surgió aquella decisión durante su paso por Vuelta y Media (Urbana Play), conducido por Sebastián Wainraich.

La conversación comenzó cuando en el ciclo mencionaron que Echegoyen llevaba muchos años en pareja.“Y me casé hace poco”, aseguró con un tono risueño. La información generó sorpresa entre los conductores, que le preguntaron cuánto tiempo llevaban juntos cuando finalmente decidieron formalizar la relación. “Tenemos una hija de 21 años y nosotros estamos juntos hace 25 años”, explicó.

PUBLICIDAD

A continuación, Wainraich quiso saber cuál había sido el motivo por el que ambos habían decidido casarse después de tantos años. Patricia respondió entre risas y explicó que durante mucho tiempo había preferido no modificar la dinámica que mantenía con su pareja. Al respecto, la actri desarrolló su postura y habló de una creencia que había influido en la decisión: “Yo, como soy cabulera, el equipo ganador no se toca... ¿Cuántas parejas que se casan y después se separan? Y no nos queríamos casar en ese sentido”, respondió la actriz. Según contó, no tenían la intención de sumar una formalidad por temor a que eso cambiara el vínculo que habían construido durante tantos años.

Luego de más de dos décadas de relación, la actriz y su pareja decidieron casarse en 2021 (RSFotos)

Sin embargo, la postura de la actriz cambió ante la llegada de la pandemia de Coronavirus. “Nuestra hija iba a cumplir 15 años. Y alquilamos, pagamos el salón, pero se cerró todo”, relató Patricia. Y tiempo después, cuando el salón volvió a abrir, la situación familiar había cambiado. “Se abrió, ya nuestra hija tenía 17 y ya no quería”, explicó Echegoyen.

PUBLICIDAD

A partir de esa situación, Patricia y Rodrigo encontraron una alternativa que no habían contemplado al principio. “Y teníamos el salón pago... Dijimos: ‘Y dale’. Y nos casamos”, contó. La decisión surgió de manera inesperada, después de que la celebración de Lucía quedara suspendida por la pandemia y de que, al retomarse la actividad, la joven ya no tuviera interés en hacerla.

Ante la negativa de su hija de tener su fiesta de 15 años, la pareja aprovechó el salón pago (Matías Souto/RSFotos)

Aunque en un comienzo pensaban en una celebración más sencilla, finalmente organizaron una fiesta de grandes dimensiones. “Hicimos un fiestón, pensando que no hacíamos nada y hicimos un fiestón divino”, relató Echegoyen. “Vino un cura y la jueza del Registro Civil, todos juntos hicimos en el salón”. De esa manera, Patricia y Rodrigo combinaron la ceremonia civil con la presencia del sacerdote en el espacio donde luego se realizó el festejo. La actriz definió la celebración como “espectacular” y recordó que, aunque no habían planeado una fiesta tan grande, terminaron reuniendo a una gran cantidad de personas.

PUBLICIDAD

El elegante vestido que eligió Echegoyen para su fiesta de casamiento (Matías Souto/RSFotos)

Durante la entrevista, también le preguntaron a Patricia si el matrimonio había generado algún cambio en la relación. “Y la pareja mejoró”, respondió inicialmente la actriz. Sin embargo, enseguida agregó un matiz con humor: “Bah, está igual. Así que por ahora igual es mejor”. Ante la posibilidad de que la situación pudiera ser peor, Echegoyen fue contundente: “No, está bárbaro”.

La fiesta tuvo una particularidad vinculada con el origen de la reserva del salón. “El tema que no pudieron cambiar los invitados, eran todos pibes de 15 años...”, bromeó la actriz. Después aclaró que también había hecho un comentario sobre la decoración, pero enseguida se corrigió: “Y la decoración... No, ¡mentira! Tuvimos 140 invitados. Un montón".

PUBLICIDAD

Lucía, la hija de la pareja, quien decidió no festejar su fiesta de 15 años y acompañó a sus padres en el gran evento (Matías Souto/RSFotos)

El casamiento se realizó a poco tiempo de terminar el confinamiento por la pandemia de Coronavirus. “Aparte recién se estaba abriendo. Algunos vinieron con barbijo”, recordó Echegoyen. La actriz explicó que todavía existía incertidumbre sobre lo que podía ocurrir, pero que finalmente decidieron hacer la fiesta. “No sabíamos qué iba a pasar. Dijimos: ‘Bueno, nos casamos’”, contó.

Después de la ceremonia, Echegoyen y del Prado celebraron con una fiesta en un salón ubicado en Palermo. Al festejo asistieron varios famosos y hubo baile y un menú preparado para la ocasión. Lo que había comenzado como una celebración de 15 años que no pudo concretarse terminó transformándose en el escenario elegido por la pareja para formalizar una relación de más de 25 años.

PUBLICIDAD