Honduras

Honduras acumula tres años de medidas pendientes para evitar emergencias y muertes en sus cárceles

Desde 2023, distintas instituciones hondureñas tienen recomendaciones pendientes para mejorar la seguridad en los centros penitenciarios

Las recomendaciones del organismo citan obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos para proteger a las personas bajo custodia.
Las recomendaciones del organismo citan obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos para proteger a las personas bajo custodia.
Guardar

Tres años después de que se emitiera una alerta sobre las condiciones y los riesgos dentro del sistema penitenciario hondureño, varias de las medidas planteadas para prevenir emergencias y proteger la vida de las personas bajo custodia del Estado continúan pendientes de cumplimiento.

El dato surge de un nuevo seguimiento realizado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) a la Alerta Temprana emitida el 24 de junio de 2023.

PUBLICIDAD

Entre las acciones que permanecen pendientes se encuentran la elaboración de protocolos de emergencia, planes de evacuación, mecanismos para prevenir incendios, atención médica ante situaciones críticas y medidas destinadas a mejorar la seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios.

El seguimiento vuelve a poner bajo la lupa la capacidad de las instituciones hondureñas para responder ante una emergencia dentro de las cárceles, especialmente después de que en los últimos años se hayan registrado episodios que evidenciaron los riesgos existentes en estos centros.

Frank Cruz, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del CONADEH, explicó que las recomendaciones formuladas buscan que las autoridades cuenten con procedimientos concretos para actuar ante incendios y otras situaciones que puedan poner en peligro la vida de las personas recluidas.

PUBLICIDAD

El problema señalado por el organismo no se limita a la existencia de protocolos. También abarca la prevención, la atención inmediata y la investigación de hechos que puedan terminar en muertes o lesiones dentro de los centros penitenciarios.

Medidas sin concretarse

Entre las recomendaciones se incluyeron planes de evacuación, protocolos de emergencia, atención médica inmediata y medidas de seguridad, además de acciones orientadas a prevenir incendios y evitar que hechos graves queden sin investigación.

El organismo también vinculó estas obligaciones con los estándares establecidos en instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La discusión cobra especial relevancia porque, ante una emergencia dentro de una cárcel, las personas recluidas dependen directamente de la capacidad de reacción de las autoridades responsables del establecimiento.

El 7 de julio de 2026, se realizó un segundo seguimiento de las recomendaciones y solicitó información a varias instituciones involucradas en la administración, seguridad y justicia penitenciaria: el Poder Ejecutivo, el Instituto Nacional Penitenciario (INP), la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Cuerpo de Bomberos de Honduras.

El director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos señaló que las autoridades necesitan procedimientos claros para responder ante incendios en recintos de reclusión.
El director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos señaló que las autoridades necesitan procedimientos claros para responder ante incendios en recintos de reclusión.

Según el balance presentado por el organismo, únicamente el Ministerio Público, la Sedena y el INP remitieron respuestas, y estas fueron calificadas como parciales. El Poder Ejecutivo todavía tiene pendiente responder formalmente a una de las recomendaciones relacionadas con la creación de políticas integrales para enfrentar problemas como el hacinamiento, la violencia, la reincidencia y la reinserción.

El hacinamiento, centro del problema

El Conadeh recomendó que el INP, junto con el Poder Judicial y con el acompañamiento del propio organismo y del MNP-CONAPREV, elaborara un plan nacional para reducir progresivamente la sobrepoblación carcelaria.

Según los datos del instituto, 9.673 personas fueron beneficiadas durante ese período: 3.208 correspondieron a preliberaciones, 4.956 obtuvieron libertad condicional, 815 salieron bajo régimen excepcional, 683 por cumplimiento total de la pena y 11 eran personas en fase terminal. El INP informó además sobre la realización de 13.315 audiencias virtuales.

Otro de los puntos bajo observación es el control interno de las cárceles. el organismo recomendó al INP desarrollar un plan de trabajo conjunto con esa institución y el MNP-CONAPREV para fortalecer el control de los establecimientos.

El informe plantea la elaboración de un plan nacional conjunto entre diversas dependencias para afrontar la sobrepoblación en las carceles.
El informe plantea la elaboración de un plan nacional conjunto entre diversas dependencias para afrontar la sobrepoblación en las carceles.

La recomendación parte, según el organismo, de una problemática histórica en la que sectores de la población penitenciaria han asumido funciones de control dentro de algunos centros. La recuperación de ese control por parte de las autoridades forma parte de un problema más amplio que incluye seguridad, gobernabilidad penitenciaria, prevención de violencia y condiciones de reclusión.

La existencia de protocolos de emergencia adquiere especial importancia en lugares donde las personas no pueden abandonar por sus propios medios las instalaciones y dependen de decisiones rápidas de los responsables de seguridad, evacuación y atención médica.

Por ello, las medidas planteadas no se reducen a cuestiones administrativas: involucran la capacidad de las autoridades para actuar cuando un incendio, una emergencia médica, un enfrentamiento u otro incidente amenaza la integridad de quienes permanecen dentro de un centro penitenciario.

Temas Relacionados

Hondurascárcelesmedidasemergenciasrecomendaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un hondureño fue obligado a pagar 226 dólares mensuales por un menor que no es su hijo

La resolución fue emitida por un juzgado de violencia doméstica de San Pedro Sula, Honduras. La defensa sostiene que el ciudadano no tiene vínculo biológico ni legal con el niño

Un hondureño fue obligado a pagar 226 dólares mensuales por un menor que no es su hijo

Congreso de Honduras aprueba ley especial contra maras y pandillas: aislamiento, restricciones y más poder operativo

La nueva normativa establece un régimen penitenciario más severo para integrantes de estructuras declaradas terroristas o considerados de alta peligrosidad, amplía funciones de Policía y PMOP y fija nuevas restricciones para motociclistas.

Congreso de Honduras aprueba ley especial contra maras y pandillas: aislamiento, restricciones y más poder operativo

Honduras: Dos tripulantes son rescatados tras quedar a la deriva frente a Cedeño por una falla mecánica

La embarcación “Mi Ileyi” perdió capacidad de navegación frente a las costas de Choluteca y activó una operación de búsqueda de la Fuerza Naval.

Honduras: Dos tripulantes son rescatados tras quedar a la deriva frente a Cedeño por una falla mecánica

Congreso Nacional en Honduras espera propuestas para reformar la Ley de Empleo Parcial

El presidente de la Comisión de Trabajo y Asuntos Gremiales del Congreso Nacional, informó que ya se inició un proceso de acercamiento con el sector privado para conocer sus planteamientos orientados

Congreso Nacional en Honduras espera propuestas para reformar la Ley de Empleo Parcial

“Que los perdone el Señor, pero yo no”: padre de policía hondureño Erlin Izaguirre rompe el silencio

Don Santos Marín reaccionó con dolor e indignación ante la perdida de su hijo, a la vez que recordó como Erlin soñaba con ser policía y que ambos hablaban casi todos los días sobre los riesgos de la profesión.

“Que los perdone el Señor, pero yo no”: padre de policía hondureño Erlin Izaguirre rompe el silencio

TECNO

OpenAI y Anthropic piden a Australia entrenar sus IA con contenido protegido bajo condiciones

OpenAI y Anthropic piden a Australia entrenar sus IA con contenido protegido bajo condiciones

Meta admitió que su asistente Muse copió el diseño del proyecto de código abierto OpenClaw

MrBeast se une a Haaland y vuelven al icónico meme del susto en el espejo

Cisco Talos descubrió un malware que consulta a cuatro IA para decidir sus ataques sin humanos

Cómo conseguir juegos gratis en Steam: métodos 100% legales y seguros

ENTRETENIMIENTO

Del fan fiction de Star Wars al mayor estreno romántico del año en Prime Video: cómo se adaptó “La hipótesis del amor”

Del fan fiction de Star Wars al mayor estreno romántico del año en Prime Video: cómo se adaptó “La hipótesis del amor”

Larissa Brito dos Santos, modelo brasileña, fue hallada muerta en el auto de su exnovio

Jesse Eisenberg admite que durante años menospreció la actuación: “Es un trabajo tan ridículo, nos pagan demasiado”

Inconsciente y “de color púrpura”: así fue encontrado el cuerpo de Hayden Panettiere según los registros forenses

Influencer francés enfrenta prisión preventiva por abusos a personas sin hogar en un reality transmitido en redes

MUNDO

Un caballo, una estela real y un barrio de adobe reaparecen bajo las arenas de la fortaleza de Tell Al-Abqain, en Egipto

Un caballo, una estela real y un barrio de adobe reaparecen bajo las arenas de la fortaleza de Tell Al-Abqain, en Egipto

Recorrieron más de 4.000 kilómetros y le brindaron una chance a su especie: la curiosa travesía de 3 perros salvajes en África

El Gobierno de Australia reduce en 38.000 las visas de vacaciones y trabajo en dos años: cuáles son los cambios

La Unión Africana exigió máxima contención tras el aumento de los combates en Etiopía

La Junta de Paz pidió 2.450 millones de dólares para comenzar la reconstrucción de Gaza