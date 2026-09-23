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La crisis de llanto de Daniela Celis por un percance con su camioneta: “No se cambiar la rueda”

La influencer vivió un mal momento con su auto, no supo cómo solucionar la situación y tuvo que ser asistida por los vecinos de la zona

La exparticipante de Gran Hermno vivió un mal momento mientras manejaba (Video: Instaggram)
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Daniela Celis protagonizó un imprevisto en la vía pública que terminó convertido en contenido para sus redes sociales: el estallido de un neumático de su camioneta la dejó varada y sin saber cómo resolver la situación por sus propios medios.

La ex participante de Gran Hermano compartió el miércoles, durante las primeras horas de la tarde, una serie de videos que documentaron el episodio en tiempo real. La secuencia comenzó con ella llorando, sentada en el asiento del conductor, y avanzó por las imágenes del neumático destrozado hasta un cierre en el que reflexionó sobre lo vivido.

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En el primer video, la angustia se hizo evidente desde las primeras palabras. “Chicos, se me pinchó la rueda de la camioneta y no sé cambiar la rueda. No sé cambiar la rueda. No sé qué hacer. Me tuve que poner balizas y no sé qué hacer porque tengo la rueda pinchada y no puedo dejar la camioneta acá. No sé porque no estoy preparada para esto”, relató.

Una mano señala el neumático destrozado de un vehículo de color claro estacionado sobre un suelo de tierra
La rueda de Daniela estalló completamente y la joven no supo reaccionar

Casi de inmediato, corrigió la magnitud del problema. “No se me pinchó, se me explotó, se me explotó toda, toda se explotó. No sé si tengo que apagar la camioneta, la tengo que tener en balizas. No sé qué hacer”, agregó, todavía sin certeza sobre los pasos a seguir.

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Las imágenes que acompañaron ese relato mostraron el estado real del neumático: la banda de rodadura completamente desgarrada, con tiras de goma sueltas alrededor de la llanta, que quedó expuesta en varios sectores.

El episodio tuvo un giro cuando llegó ayuda externa. “Me están ayudando los vecinos. Vinieron a ayudarme y ahí vino otra persona a ayudarme”, contó Celis, mientras tres hombres trabajaban en el recambio del neumático a la vera de la calle.

Tres hombres auxilian la rueda delantera de un automóvil beige estacionado en una calle junto a un edificio
La influencer tuvo que ser asistida por vecinos de la zona

Ya resuelta la situación, la creadora de contenido se despidió con una reflexión. Me di cuenta que tiene que existir algún curso de cómo cambiar las ruedas de la camioneta de los autos para las chicas, para las girls, porque no puede ser. Yo intenté cambiarla y se me salió la uña”, cerró en el último video de la serie.

Daniela Celis se emocionó con el gesto de Thiago Medina en el Día de la Primavera

Con motivo del Día de la Primavera, Medina llevó flores a la casa de Celis para ella y las dos niñas. El gesto no paso desapercibido y cobra especial importancia porque, un año antes, Thiago luchaba por su vida en terapia intensiva luego de un choque que casi le cuesta la vida.

Las imágenes de la llegada de Medina con flores fueron compartidas por Daniela. Con gorra y una campera oscura, entrega un ramo multicolor mientras una de las nenas se aproxima con las manos extendidas. Otra captura lo muestra agachado en el living de la casa, entregándole otro ramo a la pequeña, que observa de espaldas a la cámara. Celis escogió para acompañar el video “Flores Amarillas”, el tema de Floricienta que originó la tradición de obsequiar flores de ese color cada 21 de septiembre.

A pesar de la separación, la pareja mantiene su vínculo por las dos niñas que tienen en común y el ex Gran Hermano tuvo un romántico gesto (Video: Instagram)

Para finalizar la secuencia, la joven publicó una selfie con una de las gemelas: ambas lucían flores amarillas en el cabello. Sobre las imágenes escribió: “Que familia increíble. Qué afortunadas somos”, una frase que resume la relación que mantienen ella y Medina pese a la separación.

Thiago también dejó registro de la jornada desde su propia mirada. Antes de la visita, mostró en sus historias una recorrida por una plaza con las nenas, rodeados de canteros con flores blancas y un parque arbolado. Las gemelas llevaban vestidos combinados —una con un estampado de arcoíris y la otra con un motivo floral—, mientras Medina las acompañaba sentado sobre el pasto con un postre de chocolate y frutillas. Junto a esa secuencia, escribió: “La primavera suena así”.

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