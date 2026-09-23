Salarios públicos: el experimento que hizo un economista para mostrar qué perfiles atraen los distintos sueldos

Martín Rossi dividió el programa económico de Javier Milei en tres ejes: orden macroeconómico, apertura comercial y desregulación

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¿Cuánto influye el salario en las personas que deciden trabajar para el Estado? Martín Rossi, economista, exsubsecretario de Desregulación y exvicerrector de la Universidad de San Andrés, buscó responder esa pregunta hace una década a través de una investigación realizada en México. Allí comparó qué ocurría cuando una misma posición pública ofrecía distintas remuneraciones y analizó las características de quienes se postulaban a cada una.

En diálogo con Infobae a la Tarde, Rossi repasó las conclusiones de aquel experimento y explicó por qué, a su entender, la discusión sobre los salarios públicos también involucra la calidad de los funcionarios que el Estado logra atraer. Además, habló sobre el programa económico de Javier Milei, los límites de ordenar la macroeconomía como única estrategia de crecimiento y una investigación sobre el talento futbolístico en la región.

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Rossi: “Ordenar la macro no alcanza”

Para el economista, el programa de Javier Milei puede dividirse en tres grandes áreas: el orden macroeconómico, la apertura de la economía y la desregulación. “Un pilar macro, que se basa en no tener déficit fiscal, bajar la inflación. Hay un frente externo, que es apertura de la economía. Y otro que es bien micro, que es desregular para que se pueda hacer negocios con más facilidad”, explicó.

Rossi consideró indispensable estabilizar la economía, pero cuestionó la idea de que bajar la inflación y ordenar las cuentas públicas produzca crecimiento automáticamente. “No estoy de acuerdo con algunas visiones que estaban bastante instaladas y es que si vos bajabas la inflación y ordenabas la macro, eso generaba automáticamente crecimiento”, sostuvo.

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El economista sostuvo que la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero insuficiente por sí sola para generar desarrollo (Infobae en Vivo)

En su análisis, la expansión económica también depende de políticas específicas y de factores externos. “A veces lo que empuja es endógeno, quiere decir que es alguna política de desarrollo que hace el gobierno y otras veces lo que empuja es exógeno”, señaló. Como ejemplo de este último escenario, recordó el contexto internacional favorable que acompañó al primer gobierno de Néstor Kirchner y consideró que la Argentina no aprovechó plenamente aquel escenario.

Por eso, para Rossi, la estabilidad macroeconómica funciona como una condición necesaria, pero no como una garantía de desarrollo. “Si no estás ordenado en la macro, tenés déficit fiscal, etcétera, podés tener todo el viento de cola que quieras. Igual no te va a generar desarrollo en el mediano plazo”, afirmó.

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El experimento sobre los salarios públicos

La parte más particular de su investigación surgió cuando el gobierno de México le permitió ofrecer dos remuneraciones diferentes para un mismo puesto estatal. “Me permitió ofrecer un salario de mil y un salario de dos mil para la misma posición”, relató Rossi. A partir de allí, pudo comparar los perfiles de las personas que se acercaban ante cada propuesta.

El estudio incluyó a miles de participantes y no se limitó a revisar antecedentes laborales. “A toda la gente que postulaba le hice todos los test que ustedes se puedan imaginar. Le hice una radiografía de ser humano, básicamente”, contó. Entre las variables analizadas estuvieron el nivel educativo, los ingresos previos, la capacidad cognitiva, los rasgos de personalidad y el interés por trabajar en el sector público.

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El exsubsecretario de Desregulación afirmó que la Argentina registró avances en materia normativa, aunque resta concretar más reformas (REUTERS/Angela Ponce)

Según Rossi, las diferencias entre quienes eran atraídos por los distintos niveles salariales resultaron significativas. Las personas que se postulaban a los puestos mejor remunerados tenían, en promedio, mayores ingresos previos, más educación y mejores resultados en las evaluaciones cognitivas y de personalidad. También mostraban una mayor vocación por trabajar en el Estado.

“Cuando vos pagás un 30, un 40%, el tipo de persona que podés tener como funcionario es mucho mejor en todas las dimensiones relevantes”, afirmó. Su conclusión fue que no necesariamente existe una contradicción entre mejorar las condiciones salariales y atraer personas con vocación pública. “No hay trade-off. Pagando más obtenés mejor gente”, sostuvo.

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El problema, explicó, aparece cuando las remuneraciones son demasiado bajas y determinadas personas directamente dejan de considerar al Estado como una alternativa laboral. Durante su paso por la función pública, Rossi observó que algunos jóvenes muy capacitados aceptaban esos ingresos porque entendían el trabajo estatal como una etapa dentro de su carrera profesional. “Eran chicos brillantes que probablemente después se iban a ir a hacer su carrera afuera y volver”, señaló.

También encontró otro perfil: personas que podían aceptar un sueldo bajo porque no dependían de él para sostenerse. “El que tenía mucha plata porque había hecho dinero con la empresa, el salario no le importaba y tenía una vocación, tenía ganas de ayudar”, explicó. Para Rossi, el grupo que quedaba en el medio —quienes necesitaban del salario para vivir— podía quedar desplazado por ese mecanismo.

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Una investigación realizada en México comparó la respuesta de los postulantes al ofrecer dos remuneraciones distintas para un mismo cargo estatal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La discusión también alcanza a los incentivos dentro del Estado. Rossi aclaró que la remuneración no determina por sí sola la honestidad de una persona, pero sí puede modificar el universo de candidatos. En ese sentido, advirtió que “cuando pagás poco, pasás a tener un tercer grupo” compuesto por personas con “barreras morales más bajas” que pueden ver en el sector público una oportunidad para obtener beneficios personales.

La explicación de Rossi sobre el talento futbolístico

Rossi también desarrolló una investigación sobre la cantidad de futbolistas de elite surgidos de la Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. Su punto de partida fue que la región produjo una cantidad de grandes jugadores desproporcionada en relación con su población, desde Diego Maradona y Pelé hasta Lionel Messi, Ronaldo y Alfredo Di Stéfano.

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El economista descartó que se trate simplemente de una cuestión genética o de una característica cultural difícil de explicar. Su hipótesis combina la popularidad del fútbol, los incentivos económicos y la nutrición durante la infancia. En primer lugar, señaló que una enorme cantidad de chicos practica el deporte y puede dedicarle muchas horas.

El segundo factor está relacionado con el costo de oportunidad del tiempo. “La gente es pobre y entonces su costo de oportunidad del tiempo es bajo. Y como el costo de oportunidad del tiempo es bajo, pueden pasarse horas pateando la pelota”, explicó. La idea es que, en determinados contextos, existe una mayor disponibilidad para acumular horas de práctica.

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Un estudio sobre el talento deportivo vinculó la abundancia de futbolistas de elite en Sudamérica con el bajo costo de oportunidad del tiempo y la práctica intensiva (Infobae en Vivo)

El tercer componente está relacionado con el desarrollo cognitivo. Rossi sostiene que el fútbol exige tomar decisiones rápidas en situaciones cambiantes y considera que la nutrición durante la infancia puede influir en esas capacidades. “Jugar al fútbol requiere que vos tomes decisiones rápidas en contextos muy cambiantes. Requiere que tengas capacidades cognitivas”, afirmó.

A partir de esa mirada, comparó la situación regional con países como Japón y Luxemburgo, donde existen buenas condiciones de alimentación, pero otros caminos profesionales pueden ofrecer mayores incentivos económicos. “El problema es que en esos lugares el sendero deportivo puede ser una mala decisión”, planteó.

Sobre el proceso de desregulación, Rossi consideró que hubo avances importantes, aunque todavía queda mucho por hacer. “Hemos desregulado mucho, pero queda un montón”, concluyó.

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