Hilary Duff actuará por primera vez en Argentina

La llegada de Duff al país había quedado pendiente hace 21 años, tras suspender shows en Córdoba y Buenos Aires

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Hilary Duff dará su primer concierto en Argentina el 17 de agosto de 2027, cuando suba al escenario del Movistar Arena de Buenos Aires con The Lucky Me Tour. La presentación formará parte del regreso de la cantante y actriz estadounidense a las giras internacionales, después de más de una década sin realizar un tour de gran escala.

La llegada de Duff al país había quedado pendiente hace 21 años. En 2006, la artista tenía programadas actuaciones en Córdoba y Buenos Aires como parte de su gira Still Most Wanted Tour, pero esos compromisos se cancelaron por razones de salud.

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El show de agosto será la primera actuación de Hilary Duff ante el público argentino. La artista alcanzó proyección global en los años 2000 por su papel protagónico en la serie Lizzie McGuire y luego consolidó una carrera musical con álbumes como Metamorphosis, Hilary Duff y Dignity.

Canciones como “So Yesterday”, “Come Clean”, “Fly” y “With Love” integran el repertorio que la vinculó con el pop de esa década. La fecha en el Movistar Arena reunirá ese catálogo con el material de su etapa reciente.

La gira se desarrolla tras la publicación de luck… or something, el primer disco de estudio de Duff desde Breathe In. Breathe Out., editado en 2015. El álbum, lanzado en febrero de 2026, incluye los sencillos “Mature”, “Roommates” y “Weather for Tennis”.

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El disco debutó en el puesto 3 del Billboard 200, la mejor ubicación de la artista en esa lista en casi dos décadas. Antes de su parada en Argentina, The Lucky Me Tour pasó por Reino Unido y Europa, con dos fechas en The O2 de Londres, y tiene previstos conciertos en Australia, Nueva Zelanda, Canadá y México.

Previamente a este tramo, la artista desarrollará una serie de conciertos en Europa a partir del 7 de mayo de 2027, con inicio en Madrid, en el Movistar Arena de esa ciudad.

El recorrido europeo continuará por Milán, Berlín, París, Bruselas, Ámsterdam, Colonia, Copenhague y Estocolmo.

La gira se desarrolla tras la publicación de luck… or something, el primer disco de estudio de Duff desde Breathe In. Breathe Out., editado en 2015 (REUTERS/Mario Anzuoni)

El público tuvo un adelanto del anuncio antes de que se revelaran oficialmente las nuevas fechas. Durante el último show en Reino Unido de esta etapa de la gira, en el O2 Arena de Londres, Duff cerró la noche con el tema “What Dreams Are Made Of”.

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En ese momento, cayó sobre el público confeti con forma de mariposa que llevaba impreso el mensaje “2027 More Dates Loading”, mientras un reloj de cuenta regresiva apareció en las pantallas del recinto y, de manera simultánea, en el sitio web de la artista.

Las presentaciones europeas contarán con Rebecca Black como telonera. Para los shows estadounidenses seleccionados, actuarán como soporte las bandas Dashboard Confessional y Tegan and Sara.

A la vez, el tramo estadounidense de 2027 comenzará el 1 de octubre en Sunrise, Florida, en el Amerant Bank Arena, y se extenderá por ciudades como Orlando, Raleigh, Baltimore, Uncasville, Hershey, Búfalo, Cleveland, Columbus y Pittsburgh.

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Este segmento de la gira terminará el 20 de noviembre en Anaheim, California, en el Honda Center, tras pasar por San Antonio, Fort Worth, Tulsa, Omaha, Milwaukee, Des Moines, Kansas City y Denver.

En cuanto a las fechas ya programadas con anterioridad, la artista se presentará en Vancouver, Calgary, Edmonton, Saskatoon, Winnipeg, Hamilton, Ottawa, Montreal y Halifax durante enero y febrero de 2027, como parte de su recorrido por Canadá.

Sú último disco debutó en el puesto 3 del Billboard 200, la mejor ubicación de la artista en esa lista en casi dos décadas

En la capital mexicana, el itinerario contempla dos funciones en el Palacio de los Deportes. La agenda anunciada para 2027 también incorpora la escala porteña del 17 de agosto, que marcará el debut de la cantante en el país.

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Con producción a cargo de DF Entertainment, para el debut de la estrella pop en Argentina la preventa exclusiva para clientes Santander Visa comenzará el próximo 30 de septiembre a las 10 hs, con seis cuotas sin interés. La venta general se habilitará el 2 de octubre a la misma hora y aceptará todos los medios de pago. Las entradas se venderán únicamente a través de la web oficial del Movistar Arena.