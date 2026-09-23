La Academia de Cine Argentina elige el 28 de septiembre qué film competirá por el Oscar a Mejor Película Internacional

Estatuillas de Oscar montadas y terminadas en la fundición Polich Tallix en Walden, Nueva York, Estados Unidos REUTERS/Shannon Stapleton/Foto de archivo

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El lunes 28 de septiembre, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina (AACCA) anunciará cuál de las cuatro películas preseleccionadas representará al país en la carrera por el Oscar a Mejor Película Internacional, en la 99.ª edición de los premios, que tendrán lugar el 14 de marzo de 2027 en Los Angeles. El anuncio se realizará entre las 18 y las 20:00 en ArtHaus Central (Bartolomé Mitre 434, CABA), ante referentes de la industria cinematográfica local.

Las producciones que compiten por el lugar son: El Partido, documental dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco que reconstruye el histórico enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986, con la Guerra de Malvinas como telón de fondo sociopolítico; La Virgen de la Tosquera, de Laura Casabé, con guion de Benjamín Naishtat, que adapta relatos de la escritora Mariana Enríquez y mezcla iniciación adolescente, violencia y terror sobrenatural; Nuestra Tierra, el primer documental de Lucrecia Martel, centrado en el asesinato del dirigente comunal Javier Chocobar y el posterior proceso judicial, con foco en el despojo territorial de los pueblos originarios; y Parque Lezama, de Juan José Campanella, adaptación de la obra teatral del dramaturgo estadounidense Herb Gardner, protagonizada por Luis Brandoni (fue su último papel cinematográfico) y Eduardo Blanco, producida por Netflix.

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El afiche de la película El Partido, dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco

El Partido dura 91 minutos —el tiempo exacto de aquel encuentro— y reúne por primera vez a jugadores argentinos e ingleses frente a imágenes del partido. Cuenta con los testimonios de Jorge Valdano y Gary Lineker como narradores principales, y también con los de Ricardo Giusti, Oscar Ruggeri y Peter Shilton, entre otros. La película se basa en el libro homónimo de Andrés Burgo (Tusquets, 2016) y abarca no solo el relato deportivo sino la tensión histórica entre los dos países, desde las invasiones inglesas hasta Malvinas. Está distribuida por Disney en la Argentina.

El cartel promocional de la película La virgen de la tosquera, con la dirección de Laura Casabé

La Virgen de la Tosquera, que adapta los cuentos El carrito y La virgen de la tosquera del libro Los peligros de fumar en la cama de Enríquez, transcurre en el verano de 2001 en el conurbano bonaerense —aunque se filmó en un 80% en Mendoza— y sigue a Natalia, una adolescente con poderes sobrenaturales, en un relato de iniciación marcado por la crisis económica y el estallido social. La película tuvo su estreno mundial en Sundance 2025, donde fue la única producción latinoamericana de la muestra, y obtuvo cuatro premios en el BAFICI, una mención en Leeds y el premio a la Mejor Fotografía en Sitges.

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El afiche promocional de la película Nuestra Tierra de Lucrecia Martel

Nuestra Tierra es el resultado de más de 14 años de trabajo de Martel y de un guion escrito junto a María Alché. El film toma como punto de partida el asesinato del dirigente indígena Javier Chocobar en Tucumán en 2009 y el proceso judicial que se extendió por años, para examinar el racismo estructural y el despojo territorial de los pueblos originarios en Argentina y América Latina. “Falta más tiempo para que esta película pierda actualidad”, afirmó Martel en diálogo con Infobae Cultura.

El afiche promocional de Parque Lezama presenta a los actores Luis Brandoni y Eduardo Blanco

Parque Lezama es la adaptación cinematográfica de la obra teatral que Campanella dirigió durante once años en Buenos Aires y que alcanzó más de 1.300 funciones y 600.000 espectadores en Argentina y España. La película, producida por 100 Bares y disponible en Netflix desde el 6 de marzo, sigue la improbable amistad entre un militante comunista y un hombre conformista que comparten charlas en un banco del Parque Lezama. “Esta historia no puede terminar con la obra de teatro”, dijo Campanella para explicar el salto al cine.

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El acto no se limitará al anuncio de la candidatura al Oscar. La AACCA también dará a conocer en la misma jornada una noticia vinculada al archivo cinematográfico del país, cuyos detalles no fueron anticipados, y publicará la lista de seleccionados del Programa de Apoyo a la Movilidad, Edición Primavera, correspondiente al Círculo de Amigos de la Academia de Cine. El evento servirá además para reunir a los miembros de la institución con la industria en general.

El espacio elegido para la ocasión, ArtHaus Central, alberga también la obra del Grupo Mondongo y Estado de Asamblea, el nuevo proyecto de Gabriela Golder. La sede en Bartolomé Mitre 434 se ha afirmado en los últimos tiempos como un polo de encuentro para la comunidad cinéfila de Buenos Aires.

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La AACCA fue fundada el 29 de junio de 2004 en el Teatro Maipo con 82 personalidades del cine argentino. Hoy agrupa a más de 480 miembros entre artistas, técnicos y profesionales, bajo la presidencia de Hernán Findling para el período 2025-2027.