El festival de Mar del Plata exhibirá filmes ganadores de Venecia y Cannes desde el 5 de noviembre

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata iniciará su 41ª edición el 5 de noviembre con películas premiadas en Venecia y Cannes

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El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata confirmó que su 41ª edición, que comienza el 5 de noviembre, exhibirá Woman Unknown, de la danesa May El-Touky, ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia, junto a Fjord, con la que el rumano Christian Mungiu obtuvo por segunda vez la Palma de Oro en Cannes. Ambos títulos forman parte de un lote de películas premiadas en los principales festivales del año que se sumará a un foco especial dedicado al cine nórdico.

“Fjord” y “La bola negra” llegan tras su paso por Cannes

Fjord, protagonizada por Sebastian Stan y Renate Reinsve, sigue a un matrimonio religioso que se muda a Noruega y enfrenta un conflicto entre la crianza estricta que impone a sus hijos y la legislación local sobre educación infantil. En la misma edición de Cannes, La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, compartió el premio al Mejor director con Pavel Pawlikowski. Inspirada en un cuento inconcluso de Federico García Lorca y estructurada en tres relatos de distintas épocas, la película es una de las tres preseleccionadas para representar a España en los premios Oscar y reúne en su elenco a Miguel Bernardeau, Guitarricadelafuente y Alberto González, con participaciones especiales de Penélope Cruz, Lola Dueñas, Antonio de la Torre, Natalia de Molina y Glenn Close.

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También de Cannes llegará Notre Salut, de Emmanuel Marre, ganadora del premio al Mejor guion, ambientada durante la ocupación alemana de Francia y basada en las memorias del padre del realizador. De la sección paralela Un Certain Regard se exhibirá su ganadora, Every Time, de Sandra Wollner, sobre una familia que atraviesa el duelo por la muerte inesperada de una adolescente, junto a Iron Boy, de Louis Clichy, film animado con el Premio Especial del Jurado que integrará la sección Mar de Chicos y Chicas, y Congo Boy, de Rafiki Fariala, cuyo protagonista, Bradley Fiomona Dembeasset, ganó el premio al Mejor actor.

Woman Unknown, de May El-Touky, llegará a Mar del Plata tras ganar el León de Oro en el Festival de Venecia

Diez películas nórdicas debutan en un foco dedicado a la región

Bajo el nombre Luces Nórdicas, el festival exhibirá diez películas, dos por país, de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, con el auspicio de las embajadas de esas naciones en Argentina y la visita de una delegación de cineastas que participará de paneles y conversaciones. La iniciativa continúa la línea de ediciones anteriores, que dedicaron espacios similares a Japón e Italia.

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Noruega, además de Fjord, presenta Growth of the Soil, del veterano Hans Peter Moland, adaptación de la novela del Nobel Knut Hamsun, y My First Love, de Mari Storstein, basada en una historia real sobre una joven paralítica que encuentra el amor. Finlandia aporta The Squirrel, de Markus Lehmusruusu, comedia de ciencia ficción ambientada en un mundo sin animales, y Lex Julia, de Laura Hyppönen, sobre una mujer que descubre que su marido invitó a la casa de fin de semana al hombre que la violó quince años atrás.

Suecia estará presente con The Patron, de Julia Thelin, sobre una joven que se hace pasar por rica heredera ante dos compañeros de trabajo, y Clementine Orange, de Lisa Forslund, sobre un presidiario que dispone de 24 horas de libertad para concretar un romance epistolar. Islandia participa con Anorgasmia, de Jon Einarsson Gustafsson, coproducción con Canadá y República Checa protagonizada por Mathilde Warnier y Edward Hayter, y Disturbed, de Bragi Thor Hinriksson, thriller de terror sobre una mujer que no distingue ficción de realidad. Dinamarca completa la selección con Cute, de Marlene Emilie Lyngstad, coproducción con Noruega y Suecia que generó largos aplausos en San Sebastián y tiene como coprotagonista a Jan Gunnar Røise, actor visto el año pasado en Sex en el propio festival marplatense.

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Berlín, Annecy, Sundance y Shanghái completan el palmarés internacional

De Berlín llegan Everybody Digs Bill Evans, de Grant Lee, ganadora del premio al Mejor director y protagonizada por Bill Pullman y Laurie Metcalf, y Rose, de Markus Schleinzer, que le valió a Sandra Hüller el premio a la Mejor actriz. Del festival de animación de Annecy llegará La violinista, de Raúl García y Ervin Han, coproducción entre Singapur y España que marcó la primera vez que un filme español gana el Cristal en ese certamen, con la voz de Enrique Arce, conocido por su papel de Arturo Román en La casa de papel.

"Fjord", de Christian Mungiu, aborda el conflicto entre la crianza religiosa y la legislación infantil de Noruega

Sundance aportará Josephine, de Beth de Araújo, protagonizada por Channing Tatum como un padre que debe afrontar la situación cuando su hija de ocho años presencia una violación en un parque. La película obtuvo el gran premio del jurado dramático y el premio del público, la misma combinación que impulsó en su momento a Minari (2020) y a CODA (2021) en la carrera por el Oscar. Cierra la lista Atlantic Rhapsody, de Kaifeng Zhong, ganadora del Festival de Shanghái, que integrará la sección Estados Alterados, con la historia surrealista de un empleado de supermercado que sufre insomnio tras cocinar un tiburón.

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Las películas que integrarán las cinco competencias oficiales del festival se conocerán el 19 de octubre, en una presentación en el Palacio Libertad, que incluirá un concierto gratuito del ganador del Astor a la Trayectoria, Emilio Kauderer.

Fotos: prensa Festival Mar del Plata (archivo) y Reuters/ Yves Herman.