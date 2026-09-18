Los gremios del transporte en Guatemala anuncian aumentos de hasta unos USD 2.62 en rutas extraurbanas por alza de los combustibles

Los gremios GRETUSEX y GRETEXPA anticiparon aumentos de entre dos y 20 quetzales en las tarifas del transporte extraurbano y de rutas cortas de Guatemala.(Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros)

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Los gremios GRETUSEX y GRETEXPA anticiparon aumentos de entre dos y 20 quetzales —entre unos USD 0.26 y USD 2.62— en las tarifas del transporte extraurbano y de rutas cortas de Guatemala, con ajustes que algunas líneas aplicarán desde este sábado y otras durante la próxima semana.

Las asociaciones vincularon la medida con el encarecimiento de los combustibles y advirtieron que la reducción de frecuencias podría dejar menos unidades disponibles para los pasajeros.

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Los aumentos variarán según los kilómetros recorridos, el consumo de combustible y las condiciones operativas de cada trayecto.

El departamento de Guatemala y los municipios cercanos podrían verse alcanzados por los cambios, ya que en esa zona existen recorridos de hasta 40 kilómetros.

Un representante de los transportistas fijó el piso de la revisión tarifaria: “Mínimo dos quetzales”. Luego precisó que, de acuerdo con la distancia, el incremento podría ser de tres, cinco, 10 o 20 quetzales.

El encarecimiento alcanza a la gasolina, el diésel, los lubricantes, los neumáticos, los repuestos y el transporte de carga. Los empresarios también incorporaron el pago de extorsiones entre los costos que enfrentan los operadores de recorridos cortos y largos.

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Gremiales de transporte de Guatemala solicitan a los diputados del Congreso medidas urgentes para mitigar el impacto del costo de los combustibles en la economía nacional. (Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros)

Menos buses en las rutas de menor demanda

Las rutas cortas podrían reducir su flota en alrededor de 25%, según la estimación de los gremios. Esa medida ampliaría los intervalos entre cada unidad, en particular durante las horas con menor cantidad de pasajeros.

Los empresarios sostuvieron que una ocupación baja, combinada con gastos operativos más altos, impide mantener la misma frecuencia. Para sostener el servicio, prevén concentrar parte de las unidades durante los horarios de mayor movimiento.

La situación también afecta a los recorridos extraurbanos. Entre 25% y 30% de las unidades ya permanece en los predios, indicaron los representantes de GRETUSEX y GRETEXPA.

Los gremios aclararon que por ahora no contemplan despidos. La alternativa planteada consiste en rotar los turnos del personal y aprovechar el tiempo de los vehículos fuera de circulación para efectuar ajustes mecánicos.

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La menor disponibilidad de buses se sumaría a los aumentos que proyectan varias líneas. Los transportistas sostienen que ambas decisiones responden a la necesidad de mantener la actividad frente a la suba de los costos.

“No es culpa del transportista, es sencillamente la única manera para mantener en operación esta actividad”, afirmó Gamaliel Chin, al defender la actualización de los pasajes. Las asociaciones pidieron medidas estatales para contener el valor de los carburantes durante los próximos meses.

Exenciones tributarias y un tope para el diésel

Los empresarios presentaron tres solicitudes ante el Congreso de la República. La primera plantea exonerar del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo a la gasolina regular y superior.

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Para el diésel, las asociaciones reclamaron la exoneración del Impuesto al Valor Agregado, la eliminación total del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo y la creación de un fondo compensatorio. El mecanismo buscaría establecer un precio máximo de 35 quetzales para ese combustible.

La tercera propuesta consiste en aprobar una ley de compensación para los combustibles como alternativa de mediano plazo. Los gremios esperan que el Congreso analice las objeciones pendientes a la iniciativa relacionada con las medidas de apoyo al sector.

También solicitaron al Ejecutivo y a los demás poderes del Estado que reduzcan el gasto público. Las asociaciones atribuyeron esa demanda a la necesidad de afrontar el aumento de los carburantes sin trasladar una presión mayor sobre la operación del transporte.

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Los representantes se desligaron de eventuales bloqueos y afirmaron que cualquier reclamo debe canalizarse por vías pacíficas. A la vez, reclamaron al Gobierno medidas frente a la suba de los combustibles y ante un posible escenario de mayores precios en 2027.