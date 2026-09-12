Cultura

Buenos Aires desembarcará en la Feria del Libro de Guadalajara 2027 como “la gran capital literaria de América Latina”

Del 27 de noviembre al 5 de diciembre del año próximo, la capital argentina será “ciudad invitada de honor” del encuentro literario más importante del mundo de habla hispana

Una mujer vestida de rojo habla ante un micrófono en un atril, junto a un panel con los logotipos de la Ciudad de Buenos Aires y FIL Guadalajara
Marisol Schulz Manaut, directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, durante el acto institucional realizado en el Salón Dorado del Teatro Colón
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Buenos Aires protagonizará la 41ª edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, del 27 de noviembre al 5 de diciembre, como Ciudad Invitada de Honor, en un reconocimiento a su peso como capital literaria y editorial de América Latina. El anuncio se realizó este viernes en el Salón Dorado del Teatro Colón, con la presencia de autoridades culturales de Argentina y México, escritores y representantes del sector editorial.

La FIL reservará para Buenos Aires un lugar en todos sus ejes de programación: el literario, el académico, el cultural y el orientado a niños y jóvenes. Creada en 1987 por iniciativa de la Universidad de Guadalajara, la feria reúne cada año a más de 900.000 personas y convoca a editores, agentes literarios, traductores, distribuidores, bibliotecarios, autores y lectores de distintos países. Es el mayor mercado de publicaciones en español del mundo.

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La ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes, encabezó el acto junto a la directora general de la FIL, Marisol Schulz Manaut; la embajadora de México en Argentina, Lilia Eugenia Rossbach Suárez; y funcionarios de la Subsecretaría de Gestión Cultural porteña. También participaron escritores como Guillermo Martínez, Claudia Piñeiro, Luisa Valenzuela, Mariana Enríquez, Inés Garland y Enzo Maqueira, entre otros.

Para la FIL, la elección de Buenos Aires responde tanto a su tradición literaria como a la escala de su ecosistema editorial. Buenos Aires concentra aproximadamente el 38% de las librerías de Argentina y, junto con la Provincia de Buenos Aires, reúne cerca de dos terceras partes del mercado librero del país. Schulz Manaut destacó además que la mayor presencia de profesionales del libro en la FIL proviene de Argentina, lo que convierte a Buenos Aires en el principal socio editorial latinoamericano de la feria.

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Una mujer habla ante un micrófono en un atril rojo junto a una columna dorada y una pancarta con los logotipos de FIL Guadalajara y BA
Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de Buenos Aires, durante el acto institucional de anuncio de Buenos Aires como ciudad invitada a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara

La directora de la FIL señaló que la ciudad “ha hecho de los libros, de las librerías y de la creación artística una parte fundamental de su identidad” y evocó una genealogía que incluye a Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Silvina Ocampo, Victoria Ocampo, Roberto Arlt, Macedonio Fernández, Oliverio Girondo, Alejandra Pizarnik y Julio Cortázar, entre otras figuras centrales de la literatura en español.

La participación porteña en Guadalajara

La condición de Invitada de Honor permitirá a la ciudad presentar una propuesta que excederá lo estrictamente literario. Autores, editoriales y profesionales del sector formarán parte de una programación que incluirá distintas expresiones de la producción artística porteña. Ricardes afirmó que el objetivo es “mostrar una ciudad en la que la cultura forma parte de su identidad y de su vida cotidiana” y proyectar a Buenos Aires como una de las grandes capitales culturales de Iberoamérica.

Por su parte, Schulz Manaut describió la participación como “mucho más que una celebración literaria”: “Será un encuentro entre dos ciudades que reconocen en la cultura una herramienta fundamental para el diálogo y el entendimiento entre nuestros pueblos”, afirmó.

Desde 1993, la FIL incluye la figura de Invitado de Honor como eje articulador de su dimensión internacional. Argentina ocupó ese lugar en 1997 y en 2014, y dos escritores argentinos —Olga Orozco y Juan Gelman— recibieron el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, en 1998 y 2000 respectivamente. La designación de 2027 marca, por primera vez, la distinción a una ciudad específica del país, y no a Argentina en su conjunto.

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