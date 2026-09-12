Cultura

“Todo está perdido cuando un amigo te traiciona”: ‘Glaxo’, de Benjamín Naishtat tuvo su estreno mundial en el Festival de Toronto

El drama basado en la novela de Hernán Ronsino y protagonizado por Lali Espósito se presentó en TIFF y competirá luego en San Sebastián, con una trama que atraviesa décadas de historia argentina

Imagen de 'Glaxo', de Benjamín Naishtat
Benjamín Naishtat presenta en el Festival Internacional de Cine de Toronto el estreno mundial de 'Glaxo', un drama protagonizado por Lali Espósito
Guardar

El cineasta argentino Benjamín Naishtat presentó este viernes en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) el estreno mundial de Glaxo, un drama protagonizado por la cantante y actriz Lali Espósito que mezcla amistad, deseo y traición con varias décadas de la historia reciente de Argentina. El largometraje forma parte de Special Presentations, una de las principales secciones del festival canadiense y escaparate habitual para algunas de las producciones internacionales más destacadas de cada edición.

Tras su proyección en Toronto, Glaxo competirá por la Concha de Oro en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián. Ambientada inicialmente en la localidad bonaerense de Chivilcoy en 1957, Glaxo sigue a cuatro jóvenes amigos cuya relación se ve alterada por la llegada de un excomisario y de su esposa.

PUBLICIDAD

Décadas después, las decisiones tomadas en su juventud continúan proyectándose sobre sus vidas y obligan a los personajes a enfrentarse a antiguos sentimientos de culpa, resentimiento y deseo. Además de Lali Espósito, el reparto incluye a Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Esteban Lamothe, Manu Fanego y Alan Sabbagh. La película está basada en la novela homónima del escritor argentino Hernán Ronsino, que utiliza como uno de sus escenarios la fábrica de la farmacéutica Glaxo instalada en Chivilcoy.

Benjamín Naishtat retoma en 'Glaxo' su interés por la historia política y social argentina, ahora filtrada a través de vínculos privados
Benjamín Naishtat retoma en 'Glaxo' su interés por la historia política y social argentina, ahora filtrada a través de vínculos privados

Según la descripción oficial del festival, firmada por Diana Cadavid, programadora del TIFF, la película es “una cautivadora adaptación de Benjamín Naishtat de la novela de Hernán Ronsino” que “transforma una sola traición en un absorbente relato de culpa, lealtad y memoria, entrelazando la tragedia personal con la turbulenta historia argentina del siglo XX a través de una atmósfera de misterio y suspenso crecientes”. El texto de Cadavid destaca la frase que abre el filme: “«Todo está perdido cuando un amigo te traiciona», declara ominosamente un narrador durante la secuencia inicial de Glaxo, una película que se desarrolla como el cumplimiento de esa inquietante promesa”.

PUBLICIDAD

La trama, de acuerdo con la sinopsis firmada por la programadora, “construye una narrativa absorbente que transcurre en tres líneas temporales diferentes y se centra en Flaco y Miguelito, dos de cuatro amigos íntimos cuyos vínculos se remontan a su adolescencia”. El conflicto central surge de una traición: “Flaco es enviado a prisión, incriminado por un delito que no cometió por Ramón Folcada, un expolicía con un pasado violento. La injusticia surge de una mentira contada por Miguelito, quien identificó falsamente a Flaco como el amante de la esposa de Folcada. A cambio, Folcada lo ayuda a evitar el servicio militar y le consigue un codiciado puesto en Glaxo, la única fábrica del pueblo”.

'Glaxo' adapta la novela homónima de Hernán Ronsino, que ubica parte de su historia en la fábrica de la farmacéutica Glaxo en Chivilcoy
'Glaxo' adapta la novela homónima de Hernán Ronsino, que ubica parte de su historia en la fábrica de la farmacéutica Glaxo en Chivilcoy

Sobre el desarrollo narrativo, Cadavid señala: “La historia de suspenso se desarrolla gradualmente, exponiendo las complejas motivaciones, traiciones y el impacto duradero de las decisiones de sus personajes”. Y agrega que la película “también ofrece una mirada intensa y sin concesiones a algunos de los capítulos más dolorosos de la sociedad argentina durante la segunda mitad del siglo XX”.

Benjamín Naishtat no es un desconocido para el público de los grandes festivales internacionales. Director de Historia del miedo, Rojo y, junto con María Alché, de Puan, ha convertido la historia política y social argentina en uno de los elementos recurrentes de su cine. Glaxo prolonga ese interés, aunque esta vez la gran historia permanece principalmente en segundo plano y se filtra a través de las relaciones privadas de los personajes.

Fuente: EFE

[Foto: Reuters/ Vincent West; archivo]

Temas Relacionados

Benjamín NaishtatLali EspósitoCine argentinoHernán RonsinoUltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Esto no es un trabajo, es una misión”: así fue el debut de Gustavo Dudamel al frente de la Filarmónica de Nueva York

El director venezolano inicia una temporada con 14 conciertos en tres semanas, en medio de la mayor expectación cultural que vive la ciudad desde la era de Leonard Bernstein

“Esto no es un trabajo, es una misión”: así fue el debut de Gustavo Dudamel al frente de la Filarmónica de Nueva York

Quién es María Aparicio, la cineasta cordobesa premiada en Venecia: la historia detrás de una película que retrata la soledad y el trabajo

La realizadora argentina se consagró en la sección “Jornada de los autores”, con ‘A veces me entra tristeza, otras veces rebelión’, un largometraje que aborda la inmigración y los derechos laborales

Quién es María Aparicio, la cineasta cordobesa premiada en Venecia: la historia detrás de una película que retrata la soledad y el trabajo

Buenos Aires desembarcará en la Feria del Libro de Guadalajara 2027 como “la gran capital literaria de América Latina”

Del 27 de noviembre al 5 de diciembre del año próximo, la capital argentina será “ciudad invitada de honor” del encuentro literario más importante del mundo de habla hispana

Buenos Aires desembarcará en la Feria del Libro de Guadalajara 2027 como “la gran capital literaria de América Latina”

Así se hizo ‘Sarmiento, el Maestro’: las voces primero, los datos verificados y la inteligencia artificial al servicio de Juan Leyrado y Carla Peterson

Los actores grabaron sin ver una sola imagen. Sobre esa actuación, un equipo construyó cada plano a partir de retratos y fotos de 1888. El método, las decisiones y la regla que atraviesa toda la saga

Así se hizo ‘Sarmiento, el Maestro’: las voces primero, los datos verificados y la inteligencia artificial al servicio de Juan Leyrado y Carla Peterson

El Festival de Venecia concluye con ‘Naza’, ‘Wild Horse Nine’ y ‘Possible Love’ como favoritas para llevarse el León de Oro

La ceremonia de este sábado en el Palacio del Cine del Lido definirá qué obra se impone entre 21 aspirantes, con atención previa a la alfombra roja por sus posibles pistas

El Festival de Venecia concluye con ‘Naza’, ‘Wild Horse Nine’ y ‘Possible Love’ como favoritas para llevarse el León de Oro

DEPORTES

Mientras esperan el permiso para el Kily González, el Inter Miami de Lionel Messi recibirá al líder Nashville por la MLS: hora, TV y formaciones

Mientras esperan el permiso para el Kily González, el Inter Miami de Lionel Messi recibirá al líder Nashville por la MLS: hora, TV y formaciones

River Plate buscará meterse en zona de playoffs en su visita a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Continúa la fecha 9 del Torneo Clausura con cuatro duelos clave para la Tabla Anual: hora, TV y formaciones

Los dos goles en cinco minutos que sufrió Dibu Martínez en el empate del Chelsea ante Hull City

Franco Colapinto tuvo una gran clasificación en el Gran Premio de España y largará 9°

TELESHOW

"Tan buena y tan linda": el audio íntimo entre la China Suárez y su hijo Amancio que emocionó a sus seguidores

"Tan buena y tan linda": el audio íntimo entre la China Suárez y su hijo Amancio que emocionó a sus seguidores

La foto que confirma el romance entre La Joaqui y Tiago PZK: “Mi nuevo yerno”

Laura Esquivel recordó cuando grabó en la Bombonera y la hinchada de Boca le cantó “Patito Feo, la p... que te parió”

Ian Lucas habló de la polémica con Vero Lozano por la conducción de Masterchef Junior

Germán Daffunchio y lo nuevo de Las Pelotas: “Es la medicina musical para estos tiempos tan complicados”

INFOBAE AMÉRICA

“Esto no es un trabajo, es una misión”: así fue el debut de Gustavo Dudamel al frente de la Filarmónica de Nueva York

“Esto no es un trabajo, es una misión”: así fue el debut de Gustavo Dudamel al frente de la Filarmónica de Nueva York

Materiales de construcción registraron en julio su tercera mayor alza de precios de 2026 en Nicaragua

Estados Unidos pide a República Dominicana derogar el decreto que grava las importaciones de arroz

Costa Rica evaluó a 498 postulantes en nueva convocatoria del examen para ejercer medicina

De los pedidos a la cárcel: condenan a integrantes de una organización que distribuía droga desde automóviles en Panamá