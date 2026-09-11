Política

El ex tenista Hartfield volvió a defender el recorte en los clubes: “Confundir una beca con un subsidio es de burro”

El diputado de La Libertad Avanza contestó a las críticas en la comisión de Deportes que lo apuntaron por apoyar el ajuste de subsidios, tras recordarle que en su juventud recibió asistencia del Estado a través del CeNARD

Declaraciones del ex tenista y diputado de LLA, Diego Hartfield en respuesta a las críticas generadas por sus comentarios sobre los subsidios. Crédito: Radio Mitre
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El diputado libertario Diego Hartfield defendió esta semana el ajuste de fondos a los clubes de barrio en una reunión de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados. Tras la polémica, respondió a las críticas por su intervención, donde defendió el recorte a los subsidios, pese a haber recibido asistencia del Estado de parte del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), cuando arrancaba su carrera como tenista.

En declaraciones a radio Mitre, el legislador planteó que “confundir una beca con un subsidio” es “de burro o de mala persona”, y advirtió que “son cosas diferentes”.

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Todo surgió cuando Hartfield, vicepresidente segundo de la comisión de Deportes, dio un breve discurso y se retiró de la sesión informativa. Entre sus frases, afirmó: “Entendemos que pueden estar pasando por momentos difíciles, y eso se entiende. Lamentablemente, vivir de subsidios puede tener sus costos, como pagar la energía por un valor menor que el que vale”.

Diego Hartfield (Instagram)
Diego Hartfield (Instagram)

En ese marco, la tensión escaló mientras se producía el intercambio después de que le recordaran que recibió una beca estatal cuando vivía en el CeNARD.

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La beca me la dieron y compartí habitación con Agustín Calleri y Guillermo Coria, ese era el nivel de esas becas”, dijo Hartfield, al mencionar la asistencia que recibieron otros deportistas destacados de la disciplina. Además, aseguró que que ese tipo de ayuda “sigue” vigente y que desde el Ministerio de Capital Humano “seguimos haciendo cosas desde el Estado para cuidar a los más desprotegidos”.

“Un subsidio es algo completamente diferente -continuó-. Lo que expliqué es que el subsidio a la luz nos llevó a todos indiscriminadamente a pagar el 10% del costo de la energía, y eso nos provocó que seamos un país importador de energía por 7.000 millones de dólares. Y todo eso es lo que estamos reconstruyendo para quizá exportar 30.000 millones de dólares en energía de acá a unos años”.

“Muchas veces la manera de operar es traer causas nobles y pegar fuertísimo cuando lo que estamos haciendo es reconstruir un país que quedó destrozado en 2023″, fustigó Hartfield.

La sesión en la Cámara de Diputados

Durante la sesión, representantes de clubes y otras instituciones deportivas del martes pasado, expusieron sus dificultades y el impacto del recorte de partidas.

La intervención del diputado Diego Hartfield en la Comisión de Deportes, durante la cual recibe críticas por el ajuste en los clubes de barrio y se le recuerda que fue becado en el Cenard.

Quien hizo el comentario crítico más fuerte fue el diputado de Tierra del Fuego Jorge Araujo Hernández, de Unión por la Patria, lo cuestionó por haberse ido antes de escuchar las respuestas y lanzó: “Tiró la piedra y escapó”. En ese marco recordó que Hartfield “fue becado por el CENARD” a los 16 años en 1995: “Vivió de esa beca del Estado durante varios años y hoy lo tenemos parado en la vereda de enfrente, tratando de destruir todo, como los clubes de barrio”.

En su réplica radial, Hartfield aseguró que recibió “una andana de puteadas” (sic) aunque “por suerte fue solo del kirchnerismo, que opera siempre de la misma manera”. Y lamentó que le dijeran que “huía como una rata”, ya que se tuvo que ausentar ante la situación de que “la comisión había arrancado un poco más tarde y nos teníamos que ir” a otra reunión parlamentaria. “Me enteré por Youtube, no pude responder nada”, dijo.

Lo cierto es que, pese a los comentarios que recibió sobre un presunto doble discurso sobre la asistencia al Estado, el diputado de La Libertad Avanza volvió a rechazar que aumenten los fondos para subsidiar a los clubes de barrio, y cuestionó la iniciativa legislativa en ese sentido de la legisladora Natalia Zaracho, de Unión por la Patria.

“Hay una diputada que presentó un proyecto de armar una tarjeta club para darle $600.000 por mes a todos los clubes de barrio. ¿Por qué $600.000 no $6.000.000? O sea, si total, ¿quién lo paga? Bueno, todo eso lo terminó siempre pagando la emisión monetaria, con lo que terminó generando más pobreza. Y eso es lo que justamente con mucho esfuerzo estamos tratando de revertir”, concluyó.

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