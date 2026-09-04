Arturo Pérez-Reverte opina sobre ‘El problema final’, la serie de Netflix protagonizada por José Coronado que adapta una de sus novelas: “Me ha gustado mucho”

Tráiler de 'El problema final'

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Las adaptaciones literarias campan a sus anchas en el cine y la televisión. Este 2026 lo hemos vista con ejemplos tan dispares como Hamnet, Cumbres borrascosas, La Odisea o incluso Todo lo que nunca fuimos. A la lista se suma ahora El problema final, la novela de Arturo Pérez-Reverte que ha dado el salto a la pequeña pantalla de la mano de Netflix.

La ficción adapta en cuatro episodios el thriller que el prolífico escritor y miembro de la Real Academia Española publicó en 2023 de la mano de Alfaguara como homenaje al actor Basil Rathbone, que entre 1939 y 1946 dio vida a Sherlock Holmes en 14 películas.

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Interpretado en la serie por José Coronado, la historia se traslada a la primavera de 1959, cuando 13 personas quedan aisladas por un temporal en un islote próximo a Mallorca. Allí, en el pequeño hotel en el que se alojan, una turista inglesa llamada Elisa Mander aparece muerta. Lo que en un primer momento parece un suicidio pronto comienza a apuntar hacia un asesinato y, ante la imposibilidad de entrar o salir de la isla, todos los huéspedes y empleados se convierten en sospechosos. Rathbone será el encargado de resolver el asesinato.

'El problema final'. (Netflix)

Por esto mismo no es de extrañar que la serie haya recibido comparaciones con Puñales por la espalda, la película dirigida por Rian Johnson estrenada en 2019. Un whodunit que seguía a una familia reunida en la mansión del patriarca, cuya inesperada muerte convertía a todos sus allegados en sospechosos. El detective Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, era el encargado de desentrañar un crimen en el que nada era exactamente lo que parecía.

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Una reacción muy positiva

Aunque todavía habrá que esperar hasta el próximo 25 de septiembre para verla, Pérez-Reverte ya ha podido echar un primer vistazo al resultado. Y su primera impresión ha sido positiva. Así lo ha reconocido el propio escritor después de que un lector le preguntara directamente a través de X qué le había parecido la adaptación.

“¿El problema final de Netflix sí o no? Me pareció una novela extraordinaria, pero leyéndola le otorgué una oscuridad a la trama que no veo en la serie. El tono Puñales por la espalda no sé si le sienta bien”, le ha plateado un usuario este viernes Por el momento, Pérez-Reverte solo ha visto su primera entrega: “He visto el primer episodio y me ha gustado mucho. Ya me dirá usted cuando la vea. Un abrazo”, le ha respondido.

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'El problema final'. (Netflix)

El pasado 21 de agosto, otro lector y usuario de X le preguntó por la elección de los actores. Junto a Coronado, el reparto está encabezado por María Valverde, Martiño Rivas y Maribel Verdú, a los que se suman Gonzalo de Castro, Cristina Kovani, José Condessa y Pepón Nieto. “Leí su novela El problema final y disfruté de su lectura. ¿Qué le parece el elenco de actores que han seleccionado para su adaptación televisiva?“, escribió este usuario. ”En principio, bien. El final, se lo diré cuando vea la serie", añadió el escritor de Las aventuras del capitán Alatriste.

La adaptación está dirigida por Félix Viscarret, responsable de títulos como Una vida no tan simple y No mires a los ojos, mientras que Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré firman los guiones. Detrás del proyecto se encuentra Mod Producciones, compañía fundada por Fernando Bovaira y responsable de películas como Ágora, Biutiful o Mientras dure la guerra, además de series como Crematorio y La Fortuna.

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