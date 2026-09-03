Cultura

“El Partido” llega a Londres y pone el Argentina-Inglaterra de 1986 otra vez en el foco

La película de Juan Cabral y Santiago Franco tendrá su estreno europeo en el London Film Festival, donde revisa el cruce del Mundial de México 1986 desde la memoria, la política y el deporte

Tráiler del documental "El partido"
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El documental El Partido tendrá su estreno europeo en el London Film Festival el próximo 8 de octubre, cuarenta años después del histórico cruce entre Argentina e Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986. La película, dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco, llega al Reino Unido mientras compite para representar a la Argentina en los Premios Goya y en los Oscar, y después de acumular una veintena de presentaciones en festivales de tres continentes.

El partido de 1986 como excusa para hablar de doscientos años de historia

El filme no se agota en el fútbol. Basado en el libro homónimo de Andrés Burgo, El Partido propone leer aquel encuentro del Estadio Azteca —marcado por los dos goles de Diego Maradona y por el resultado final de 2-1— como un episodio dentro de más de dos siglos de tensiones entre ambas naciones. La apuesta narrativa incluye dos voces de peso: el inglés Gary Lineker y el argentino Jorge Valdano, que conducen el relato desde sus respectivos países, mientras figuras como Oscar Ruggeri, Peter Shilton, John Barnes, Jorge Burruchaga, Ricardo Giusti y Julio Olarticoechea reconstruyen el partido desde adentro.

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El Partido - documental
El documental "El Partido" tendrá su estreno europeo en el London Film Festival el 8 de octubre, a cuarenta años del Argentina-Inglaterra del Mundial de México 1986

La productora Flora Fernández Marengo, al frente de Industria del Milagro, vinculó el estreno londinense con un episodio reciente de la Selección argentina. “Que El Partido se estrene en Londres, en este momento, es cerrar un círculo. La película nació para que el mundo siguiera teniendo contexto de la historia detrás de la bandera desplegada por nuestra Selección en el último Mundial y no había mejor lugar para contarla que del otro lado”, declaró.

La premiere tendrá alfombra roja con figuras del fútbol europeo

El 8 de octubre, el London Film Festival recibirá al equipo de la película en una alfombra roja que reunirá a figuras del fútbol del continente. Tras esa presentación, El Partido llegará a las salas de toda Inglaterra el 20 de noviembre.

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Documental "El partido" portada
La película El Partido toma el cruce entre Argentina e Inglaterra en el Estadio Azteca como punto de partida para recorrer más de doscientos años de historia entre ambos países

El recorrido internacional de la película comenzó en el Festival de Cannes, donde tuvo su estreno mundial. Desde entonces pasó por el Sydney Film Festival, el Karlovy Vary International Film Festival, el Whānau Mārama: New Zealand International Film Festival, el Melbourne IFF, el Sarajevo Film Festival, el Lima International Film Festival y el Cinefoot Film Festival de Brasil. En el camino, obtuvo el premio a mejor documental en el Deauville Sport Doc Festival 2026 y fue seleccionada como semifinalista para los premios Goya.

Cabral y Franco, dos directores con recorridos distintos

Cabral llega a El Partido con una trayectoria que combina el cine, la publicidad y la música. Su ópera prima, Two/One, se estrenó en el Festival de Tribeca y fue distribuida globalmente por MUBI en 2020. Su segunda película, Risa y la cabina del viento, le valió los premios a mejor película y mejor director en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en 2025. Fuera del cine, fue nominado por el Directors Guild of America en 2016 y 2022, obtuvo dos Grand Prix en Cannes Lions por sus trabajos publicitarios —entre ellos Sony Balls y Cadbury’s Gorilla— y dirigió videoclips de Babasónicos durante más de una década. En Argentina recibió el Premio Konex y el Premio Gardel.

La productora Flora Fernández Marengo (centro) vinculó el estreno de "El Partido" en Londres con la bandera de la Selección argentina en el último Mundial. El documental El Partido dura 91 minutos, fue escrito y dirigido por Juan Cabral (izq.) y Santiago Franco (der.)
La productora Flora Fernández Marengo (centro) vinculó el estreno de "El Partido" en Londres con la bandera de la Selección argentina en el último Mundial. El documental El Partido dura 91 minutos, fue escrito y dirigido por Juan Cabral (izq.) y Santiago Franco (der.)

Santiago Franco, formado en la Universidad del Cine (FUC), construyó su carrera en el cortometraje y ganó premios en festivales como el de Shanghái y el BAFICI. También dirigió minidocumentales para EA Sports protagonizados por Juan Román Riquelme y Diego Milito. El Partido es su primera incursión en el documental de largo aliento.

Detrás de la producción, una trayectoria con nominación al Oscar y un Emmy

Fernández Marengo, nominada al Oscar y ganadora de un Emmy, es una figura de peso en la coproducción entre Argentina y el mundo angloparlante. Entre sus créditos figuran The Guard y Calvary, ambas protagonizadas por Brendan Gleeson, y War on Everyone, con Alexander Skarsgård, todas dirigidas por John Michael McDonagh. Es además fundadora de LABHOUSE, empresa de servicios de producción con presencia en Argentina, Uruguay, Chile y España.

Documental "El partido"
Gary Lineker y Jorge Valdano (foto) conducen el relato de "El Partido"

El Partido dura 91 minutos, fue escrita y dirigida por Cabral y Franco, y coproducida por LABHOUSE, Industria del Milagro y Blurr Stories. La música es de Nico Barry y Tomás Jacobi, y la distribución internacional está a cargo de Buena Vista International.

Fotos: archivo y Reuters/ Sarah Meyssonnier.

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