Cultura

Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Jeremy Iron y Marion Cotillard, entre las estrellas que desfilarán en el Festival de San Sebastián

El certamen español, que arranca el 18 de septiembre con el cineasta Ira Sachs como presidente del jurado, proyectará 263 títulos de 47 países con una nutrida representación latinoamericana

Jeremy Irons, Orlando Bloom y Marion Cotillard estarán en el Festival de San Sebastián
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Ricardo Darín, Jeremy Irons, Dolores Fonzi, Orlando Bloom, Marion Cotillard, Penélope Cruz y Rami Malek son algunas de las estrellas que desfilarán por la alfombra roja del 74° Festival de Cine de San Sebastián, cuyo jurado de la Sección Oficial presidirá el cineasta estadounidense Ira Sachs.

Estas presencias fueron desveladas en la rueda de prensa ofrecida este viernes por el director del certamen español, José Luis Rebordinos, y la subdirectora, Maialen Beloki, para dar a conocer los últimos detalles del festival, que arranca el 18 de septiembre.

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Además del actor Brad Pitt y de los Premios Donostia -el cineasta alemán Werner Herzog y Naomi Watts-, ya anunciados, estarán en la capital guipuzcoana para presentar películas otros cineastas e intérpretes como Ricardo Darín, Lali Espósito, Dolores Fonzi, Vincent Lindon, Noémie Merlant, J.A. Bayona, Mercedes Morán, Lena Olin, Nahuel Pérez Biscayart y Marcelo Subiotto.

De las novedades, destaca por otro lado una película que completa la sección Perlak, NAZA, de Yuval Abraham y Rachel Szor, “durísima” producción británica sobre Gaza, a punto de estrenarse en el Festival de Venecia y con la que el de San Sebastián “se reafirma” en la declaración de condena que hizo el año pasado del “genocidio que está perpetrado el gobierno de Benjamín Netanyahu”, dijo Beloki.

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Jeremy Irons, Orlando Bloom y Marion Cotillard estarán en el Festival de San Sebastián
El 74 Festival de Cine de San Sebastián reunirá a Jeremy Irons, Orlando Bloom, Marion Cotillard, Penélope Cruz y Rami Malek en su alfombra roja

En la amplia representación de directores, actores, productores y guionistas que acudirán a presentar filmes en el certamen -que proyectará un total de 263 títulos de 47 países-, figuran asimismo realizadores como Fatih Akin, Beth de Araujo, Lukas Dhont, Jesse Eisenberg, Nicole Garcia, Diego Luna, Martin McDonagh, Tsai Ming-Liang, Hans Petter Moland o Éric Toledano.

Nombres como Virginie Efira, Eduard Fernández, Denis Lavant y Tom Sturridge están igualmente en la lista de presencias.

Jeremy Irons, Orlando Bloom y Marion Cotillard estarán en el Festival de San Sebastián
El Festival de Cine de San Sebastián comenzará el 18 de septiembre y proyectará 263 títulos de 47 países

Marion Cotillard en ‘7h40 ce matin-là’

En la Sección Oficial a concurso, el director Fatih Akin acude con Geister (Ghost Song); la actriz francesa Marion Cotillard acompañará a la directora de 7h40 ce matin-là, Nicole Garcia; y Hans Petter Moland llegará con Markens grøde (Growth of the Soil), al tiempo que, fuera de competición, Brad Pitt regresará al festival tras su visita de 2009 para respaldar el estreno de Heart of the Beast, de David Ayer.

Martin McDonagh presentará por su parte Wild Horse Nine, mientras que Ira Sachs, además de presidir el Jurado Oficial, estará con Rami Malek y Tom Sturridge, protagonistas de The Man I Love, ambas películas en la sección que acoge perlas de otros festivales.

Virginie Efira, la premiada protagonista de Soudain, asistirá en representación del realizador japonés Ryūsuke Hamaguchi, que trae a Perlak Evil Does Not Exist.

Asimismo, dentro del apartado Otras Actividades, la proyección de The Mission, en el 40 aniversario de su estreno, contará con su director Roland Joffé, el actor Jeremy Irons y el productor David Puttnam.

La habitual presencia del cine latinoamericano en el certamen acogerá presencias en casi todos sus apartados. En la Sección Oficial estarán por ejemplo la actrices argentinas Lali Espósito, Mercedes Morán y Dolores Fonzi, además de la escritora Mariana Enriquez, mientras que su compatriota Ricardo Darín, imagen del cartel oficial de esta 74 edición y Premio Donostia honorífico 2017, lo hará en la premiere mundial de Lo dejamos acá, de Hernán Goldfrid.

Jeremy Irons, Orlando Bloom y Marion Cotillard estarán en el Festival de San Sebastián
José Luis Rebordinos y Maialen Beloki presentaron los últimos detalles del Festival de Cine de San Sebastián en una rueda de prensa

Jurado de la Sección Oficial

El jurado de la Sección Oficial que presidirá Ira Sachs, estará conformado por el realizador nipón Genki Kawamura, autor de obras como Exit 8 (2025) y productor en títulos como Your Name (2016) y Monster (2023); la guionista francesa Catherine Paillé, autora de los textos de Le Sixième enfant (2022) o Shéhérazade (2018).

El equipo que fallará el galardón principal integra además a la actriz brasileña Alice Braga, protagonista de títulos como Cidade de Deus (2002) o I Am Legend (2007) y series como Queen of the South o We Are Who We Are.

La español Patricia López Arnaiz, actriz en la galardonada y preseleccionada ahora para los Óscar Los domingos (2025), está también en el principal jurado, que completan el actor sueco Bill Skarsgård , protagonista de títulos como Nosferatu (2024) o la serie Hemlock Grove, y el productor británico Mike Goodridge, que ha participado en filmes como Club Zero (2023), Touch (2024) o Maldita suerte (2025).

Fuente: EFE

[Fotos: EFE/Javi Colmenero; Video: EFE/ Imagen de Julen Zubillaga]

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