Sarmiento y su hija Faustina, en la voz de Juan Leyrado y Carla Peterson: el adelanto del nuevo corto de Infobae

Septiembre de 1888, Asunción del Paraguay. Un Domingo Faustino Sarmiento de 77 años atraviesa sus últimos días. Lejos de mostrarlo en el bronce, este cortometraje nos acerca a su dimensión más humana: un anciano al que le tiemblan las manos, pero que insiste en hacerles completar cuadernillos a los obreros que trabajan en su casa. En una sola tarde y dentro de una habitación, Sarmiento repasa su vida junto a su hija, Ana Faustina. Una conversación profunda donde conviven el humor y su inquebrantable defensa de la educación pública con el dolor imborrable por la muerte de su hijo Dominguito.

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¿No se puede contar el final de una película? El del corto Sarmiento, el maestro ya lo sabemos: al final, los chicos argentinos saben leer y escribir. Al final, las convicciones de un hombre que miró al futuro cambiaron al país. Es que al final somos este pueblo que organiza Ferias del Libro por todas partes —este fin de semana hay una de usados en el Centro Cultural Recoleta— y las llena, y se queda a que sus escritores les firmen los libros.

Se trata de una nueva producción de Infobae, que sigue a 25 de mayo de 1810 y El libertador, el corto sobre el encuentro entre San Martín y Sarmiento que se estrenó el mes pasado. Este 11 de septiembre, en el aniversario de la muerte de Sarmiento y en el día en que celebramos a nuestros maestros, se podrá ver la nueva producción, hecha con Inteligencia Artificial y con las voces de Juan Leyrado y Carla Peterson, como Domingo Faustino Sarmiento y Ana Faustina, su hija.

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Este trabajo muestra a un Sarmiento en septiembre de 1888, a los 77 años, ya en Asunción, donde moriría, que sigue obsesionado con enseñar a leer y a escribir. Unos obreros trabajan en su casa y él los hace completar cuadernillos y aprender. Sigue estando seguro de que saber leer, libera. Por eso ha creado escuelas, subido la matrícula, ha hecho una política de Estado de la educación.

Sarmiento llegó a Paraguay por recomendación médica. Allí escribe cartas, repasa su vida junto a su hija Ana Faustina, que es viuda y vive con él. La dramatización transcurre en una sola tarde, en una sola habitación, y es, justamente, esta conversación entre padre e hija.

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Sarmiento, el maestro muestra a Sarmiento en Asunción en septiembre de 1888, todavía enfocado en enseñar a leer y escribir.

Esa es la elección estética y política del corto. En lugar de mostrar al prócer en la cima de su poder, lo mira cuando ya no escucha bien, cuando tiene frío, cuando le tiemblan las manos e igual insiste en corregir cuadernos. El propósito de la saga es ese: acercar la historia argentina a las nuevas generaciones mostrando la dimensión humana de quienes la hicieron. Sarmiento, que dedicó su vida a la escuela, es probablemente el personaje que mejor resiste esa mirada.

Por eso recorremos su trabajo y su visión pero también su dolor que no se apaga, por la muerte de su hijo Dominguito en la batalla de Curupaytí, ocurrida en 1866, y sus sentimientos por no haber estado cerca de Ana Faustina cuando ella era chica.

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La historia transcurre en una sola tarde y en una sola habitación, a partir de la conversación entre Sarmiento y su hija Ana Faustina en Paraguay.

Leyrado, que interpreta a Sarmiento en teatro y en el corto anterior, trabaja acá un registro distinto: la voz de un anciano que repasa su vida sin nostalgia, con humor y con alguna cuenta pendiente. Carla Peterson se suma por primera vez a la saga y construye a Faustina como lo que fue: la hija que lo cuidó hasta el final y que, al mismo tiempo, no le dejaba pasar una.

Cómo se hizo

El método de realización es el mismo de los cortos anteriores. Las voces se graban primero, en los estudios de Infobae, y sobre esa interpretación se construye todo lo visual. Entonces los tiempos, las pausas y la emoción los marcan los actores; la Inteligencia Artificial se adapta a ellos, no al revés. Las imágenes fueron generadas por el equipo Visuales IA de Infobae a partir de retratos, fotografías y grabados de época, sin storyboard ni animación tradicional.

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La producción de Infobae busca acercar la historia argentina a las nuevas generaciones desde la dimensión humana de sus protagonistas.

El guion es de Marcelo Camaño —autor de Resistiré, Montecristo y Vidas robadas, entre otras obras— con asesoramiento histórico del periodista especializado Adrián Pignatelli. Cada dato, cada fecha y cada cifra que aparece en pantalla fue verificado antes de incluirse, y algunos diálogos fueron recreados a partir de crónicas y documentos de la época. La idea y la dirección general son de Opy Morales, director de estrategia de IA de Infobae, y la realización estuvo a cargo de Alejo García Sosa y Alexander Wittmann con el equipo de video con inteligencia artificial de Infobae.

Dónde verlo

Sarmiento, el maestro se estrena el jueves 11 de septiembre en el sitio de Infobae y en su canal de YouTube, donde también están disponibles los dos cortos anteriores de la saga.

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