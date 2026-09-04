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El guionista original de ‘Taxi Driver’ alaba ‘La Odisea’ pero augura un mal futuro a quien intente replicar su éxito: “Pederá una fortuna”

El director y guionista Paul Schrader presenta su nueva película en el Festival de Venecia mientras analiza el hit de Christopher Nolan

La próxima película de Christopher Nolan, La Odisea (The Odyssey), es una épica de acción mítica rodada en diversas partes del mundo utilizando tecnología cinematográfica IMAX® de última generación. El filme lleva la saga fundacional de Homero a las pantallas IMAX® por primera vez y se estrenará en cines de todo el mundo el 17 de julio de 2026.
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El guionista y director Paul Schrader alaba La Odisea de Christopher Nolan, aunque duda de que su éxito pueda repetirse. El guionista de Taxi Driver afirmó que la película es una excepción dentro de Hollywood y anticipó que un estudio que decida hacer una secuela directa podría “perder una fortuna”, aun si destina una inversión similar a la de la producción original. Schrader considera que La Odisea alcanzó un resultado comercial poco frecuente y que ese antecedente no garantiza otra recaudación elevada. El guionista sostuvo que una posible continuación afrontaría el riesgo de invertir cientos de millones de dólares para intentar reproducir una respuesta del público que, según su análisis, no puede trasladarse de manera automática a otra película.

El cineasta habló sobre la producción en una entrevista con Deadline, mientras promocionaba The Basics of Philosophy en el Festival de Cine de Venecia de 2026. Consultado sobre si había disfrutado la adaptación dirigida por Nolan, dio una respuesta breve: “Sí, me gustó”. También rechazó parte de los cuestionamientos que recibió la obra y dijo que “mucho de eso es solo cebo de clics”. Para Schrader, los resultados de la película no deben interpretarse como una fórmula industrial. La definió como “una gran excepción, pero una excepción” y explicó que él no se presentaría ante un estudio para pedir 200 millones de dólares con el objetivo de filmar “la próxima Odisea”. Su advertencia apuntó a la expectativa de que una marca conocida, un gran reparto o un presupuesto alto basten para asegurar una recaudación comparable.

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Al referirse a una eventual continuación, Schrader fue más contundente. “Algún tonto hará la secuela de la película y perderá una fortuna. Veremos quién es”, declaró. Sus palabras no confirmaron que La Odisea 2 esté en desarrollo ni que Warner Bros. prepare ese proyecto. La declaración planteó una previsión sobre el riesgo económico de intentar prolongar la historia después del desempeño atribuido a la primera entrega. La Odisea, distribuida por Universal Pictures, tuvo un presupuesto de USD 250 millones y recaudó 1.550 millones de dólares en todo el mundo, de acuerdo con los datos difundidos. Más de USD 565 millones correspondieron a Estados Unidos y más de USD 989 millones procedieron de los mercados internacionales. La película también superó a Deadpool & Wolverine, de 2024, como la producción con clasificación R de mayor recaudación, según los datos citados por Variety.

La Odisea
(Universal Pictures)

‘La Odisea’ continuará en cines IMAX

La exhibición en salas IMAX de 70 mm se extenderá hasta el 30 de septiembre debido a la demanda de entradas, informó Variety. La ampliación llevará a 11 semanas el recorrido de la película en ese formato. La recaudación global de La Odisea en IMAX llegó a 457 millones de dólares, con lo que superó el registro de Avatar, de 2009, que había alcanzado 271 millones sin ajuste por inflación. Las 41 pantallas IMAX de 70 mm existentes en el mundo aportaron 66 millones de dólares a esa recaudación, con un promedio de USD 1,6 millones por sala. El artículo señaló que la película obtuvo en IMAX más dinero que muchas producciones lograron reunir en todas las pantallas y formatos durante el período posterior a la pandemia.

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Nolan filmó La Odisea íntegramente con cámaras IMAX. Durante el rodaje utilizó 640 kilómetros de película (2,1 millones de pies), una longitud superior a la distancia entre Toronto y Nueva York, según IMAX. La producción adapta el poema de Homero y sigue el retorno de Odiseo después de la guerra de Troya. Matt Damon interpreta a Odiseo, rey de Ítaca. El elenco reúne además a Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron, Elliot Page, Jon Bernthal y John Leguizamo.

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