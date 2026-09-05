Cultura

‘Visitando al Sr. Green’: Facundo Arana vuelve a la obra teatral que lo consagró hace veinte años, ahora junto a Jorge Suárez

La premiada comedia dramática se presenta de miércoles a domingos en el Multiteatro desde el 9 de septiembre, con Jorge Suárez en el rol que interpretó el inolvidable Pepe Soriano

JORGE SUÁREZ Y FACUNDO ARANA PROTAGONIZAN EL REGRESO DE “VISITANDO AL SR. GREEN”
Facundo Arana y Jorge Suárez protagonizarán la nueva versión de "Visitando al Sr. Green" desde el 9 de septiembre en el Multiteatro
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Facundo Arana y Jorge Suárez protagonizan la nueva versión de Visitando al Sr. Green, la comedia dramática del dramaturgo estadounidense Jeff Baron que regresa a la calle Corrientes este miércoles 9 de septiembre con funciones de miércoles a domingo en el Multiteatro (Av. Corrientes 1283, CABA). La dirección está a cargo de Santiago Doria.

La obra, que cuenta con más de 600 producciones en 52 países y traducciones a 23 idiomas, tiene una historia particular con Buenos Aires: su estreno local en 2005 —también dirigido por Doria y con Facundo Arana en el rol del joven ejecutivo— fue uno de los más exitosos de esa temporada. Aquella versión, con Pepe Soriano en el papel del “Sr. Green”, obtuvo tres nominaciones a los premios ACE, con victorias para Soriano como mejor actor y para Arana como mejor revelación. La pieza tuvo luego reposiciones en 2008 en el Teatro La Plaza y una cuarta temporada en el Teatro La Comedia.

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Dos hombres sonrientes. El de barba y gafas está sentado y el de cabello rubio lo abraza por detrás. Fondo liso gris claro
"Visitando al Sr. Green" explora la amistad, la empatía, la soledad y la aceptación a partir del vínculo entre dos hombres con diferencias de edad y costumbres

En esta nueva puesta, Arana retoma el papel de Ross Gardiner, un joven ejecutivo neoyorquino que, tras protagonizar un incidente de tránsito en el que casi atropella a un anciano viudo que vive solo, recibe una condena judicial: visitarlo una vez por semana durante seis meses para asistirlo en las tareas del hogar. El rol del Sr. Green será interpretado por Jorge Suárez en esta nueva puesta.

La trama enfrenta a dos hombres separados por la edad, las costumbres y formas distintas de entender la vida. Con el avance de los encuentros, las diferencias iniciales dan lugar a un vínculo que pone a prueba los prejuicios de ambos personajes. La obra aborda la amistad, la empatía, la soledad y la aceptación.

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Tres hombres posan de frente en un estudio con fondo gris claro. Dos están de pie y uno está sentado en un taburete. Todos visten prendas oscuras
La obra "Visitando al Sr. Green" regresa a calle Corrientes con dirección de Santiago Doria (centro)

Visitando al Sr. Green tuvo su estreno mundial el 20 de junio de 1996 en el Berkshire Theatre Festival de Stockbridge, Massachusetts, con el actor Eli Wallach en el papel protagónico. Desde 1997, la pieza tuvo una temporada de un año en el Union Square Theatre de Nueva York, donde fue nominada al Drama League Award. Ganó premios a la mejor obra en países como Grecia, México, Israel, Uruguay, Turquía y Alemania, además del Kulturpreis Europa.

La producción general del nuevo montaje porteño está a cargo de Pipa Produce, Faroni Producciones, Juan Manuel Caballé y Tomás Rottemberg. Las entradas ya están disponibles a través de Plateanet y en la boletería del teatro.

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