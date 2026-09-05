“No es una secuela”: Aaron Sorkin vuelve al universo de Facebook dieciséis años después de ‘La red social’

Tráiler de "The Social Reckoning"

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Cuando Aaron Sorkin realizó La red social en 2010, había oído hablar de Facebook, según dijo en ese momento, “de la misma manera que había oído hablar de un carburador”. Dieciséis años después, tiene una idea mucho más profunda de en qué se ha convertido el imperio de las redes sociales de Mark Zuckerberg.

“En aquel entonces, Facebook era una forma de mantenerse en contacto con la gente con la que habías ido a la preparatoria. Ahora es algo muy diferente. La red social trataba sobre la creación de Facebook. The Social Reckoning trata sobre en qué se ha convertido y, en particular, sobre el papel de Facebook en el auge del extremismo y la división”, dice Sorkin.

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The Social Reckoning, que Sony Pictures estrenará mundialmente el 9 de octubre, es una de las películas más oportunas del año. La semana pasada, Sony presentó el tráiler de la película el mismo día en que Meta, la empresa matriz de Facebook, acordó pagar hasta 18 mil millones de dólares en multas por acusaciones de que su plataforma ponía en peligro a los niños.

The Social Reckoning está lista para analizar más a fondo al gigante de las redes sociales en un momento en que Zuckerberg se encuentra bajo más presión que nunca por el papel que desempeña Facebook en la vida y la política contemporáneas.

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“Cuando vean esta película, en primer lugar, quiero que se diviertan”, dijo Sorkin en una entrevista exclusiva reciente con esta agencia mientras realizaba la mezcla final de la película. “En segundo lugar, deberían alarmarse al verla. Creo que la gente lo hará”.

Los magnates tecnologicos como centro de atención

The Social Reckoning es una de las varias películas de este año que apuntan a los magnates de la tecnología que han contribuido a transformar la vida estadounidense. Alex Gibney estrenará su documental de cuatro horas sobre Elon Musk, Musk, el 16 de octubre. Artificial, de Luca Guadagnino, dramatiza la historia de Sam Altman, el director ejecutivo de OpenAI.

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"The Social Reckoning" se suma a otras películas de otoño sobre magnates de la tecnología, junto con producciones centradas en Elon Musk y Sam Altman

Pero The Social Reckoning, escrita y dirigida por Sorkin, seguramente causará revuelo no solo por su tema, sino también por el legado de La red social. A menudo citada como una de las mejores películas estadounidenses del siglo, la película —dirigida por David Fincher y escrita por Sorkin— contribuyó en gran medida a examinar y mitificar los orígenes de Facebook. Es, como reconoce Sorkin, un gran reto estar a la altura.

“A decir verdad, tenía mis dudas”, dijo Sorkin. “Reconozco la sombra que proyecta La red social. Pero creo que lo que va a pasar es que, a los diez minutos de la película, te habrás olvidado de eso y estarás metido de lleno en esta historia”.

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Para Sorkin, de 65 años, The Social Reckoning no es una secuela. Se centra en el mismo personaje, Zuckerberg, pero lo retrata a él y a su empresa en una etapa dramáticamente diferente.

“Es como si Henry Hill apareciera en Casino”, dice Sorkin, aludiendo al protagonista de Goodfellas.

Sorkin comenzó a pensar en The Social Reckoning alrededor de 2019, al mismo tiempo que escribió un artículo de opinión en The New York Times dirigido a Zuckerberg. En él se afirmaba que Facebook —que acababa de anunciar que ya no verificaría los anuncios políticos— era responsable de “mentiras descabelladas vertidas en el suministro de agua que corrompen las decisiones más importantes que tomamos juntos”. Zuckerberg respondió citando el propio diálogo de Sorkin de “El presidente y la primera dama” sobre la libertad de expresión.

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“Leí esto y pensé: es simplemente imposible que Mark y la gente que lo rodea no sepan la diferencia entre una opinión impopular y una mentira”, dice Sorkin. “Y eso se me quedó grabado”.

Jeremy Strong reemplaza a Jesse Eisenberg en el papel de Mark Zuckerberg en la nueva película escrita por Aaron Sorkin. Aaron Sorkin contó que Jesse Eisenberg no quiso volver a interpretar a Mark Zuckerberg porque no quería quedar identificado con el fundador de Facebook

Desde entonces, Sorkin ha dicho que culpa a Facebook por los disturbios en el Capitolio del 6 de enero de 2021. Finalmente, el director de Sony, Tom Rothman, y el agente Ari Emanuel lo convencieron de volver a sumergirse en una de sus películas más queridas.

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“Al principio dije que no quería escribir Tiburón 2. No quería regresar y fracasar”, dice Sorkin. “Luego conocí a Frances Haugen y a Jeff Horwitz, y empecé a pensar más en el tema. Me di cuenta de que había una historia fantástica y que la única razón para no hacerla era el miedo. Y esa simplemente no es una razón lo suficientemente buena”.

The Social Reckoning está protagonizada por Mikey Madison en el papel de Haugen, una excientífica de datos de Facebook que se convirtió en denunciante en 2021 y testificó ante el Congreso que Facebook estaba ajustando su algoritmo para anteponer las ganancias a la seguridad pública. Jeremy Allen White interpreta al reportero del Wall Street Journal Jeff Horwitz, un ex periodista de esta agencia. Jeremy Strong, y no Jesse Eisenberg, interpreta a Zuckerberg.

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Zuckerberg y Meta aún no se han pronunciado públicamente sobre The Social Reckoning. La empresa se negó a hacer comentarios para este artículo.

Durante la preparación de La red social, Sorkin y el productor Scott Rudin se pusieron en contacto con la empresa para intentar obtener su colaboración. Pero después de una reunión durante el almuerzo, Facebook se negó a participar —algo que, como Sorkin se dio cuenta más tarde, resultó ser una bendición—. El guion, según ha dicho Sorkin, “fue revisado hasta la extenuación por un equipo de abogados del estudio”. En The Social Reckoning se ha seguido un proceso similar.

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“Me hubiera encantado hablar con él. Nunca he conocido a Mark. No lo conozco para nada”, dice Sorkin. “Y no pretendo tener ninguna idea de cómo funciona su mente, solo los resultados de cómo funciona su mente, y luego, en cierto modo, hago ingeniería inversa”.

Aaron Sorkin afirma que "The Social Reckoning" aborda en qué se convirtió Facebook y su papel en el auge del extremismo y la división

Jeremy Strong sustituye a Jesse Eisenberg

Sorkin se puso en contacto inicialmente con Eisenberg para que retomara el papel de Zuckerberg. Antes de contarle a Eisenberg, o a cualquier otra persona, sus planes, Sorkin pasó dos años investigando y escribiendo el guion.

“No sabía que Jesse simplemente no quería volver a interpretar a Mark Zuckerberg nunca más”, explica Sorkin. “Hablé mucho con él durante un fin de semana de tres días. Dejó claro que le encanta La red social, le encanta cómo lanzó su carrera, pero simplemente no le gusta que lo identifiquen con Mark Zuckerberg. Tuve mucha suerte de que Jeremy Strong me dijera: ‘Oye, escucha, si por alguna razón Jesse no quiere hacerlo’”.

“Es como reemplazar a Joe DiMaggio por Mickey Mantle”, agrega.

La actuación de Strong, dice Sorkin, “es algo que vale la pena ver”. Aunque al guionista y director le agradó no tener contacto directo con Zuckerberg, Strong le envió un correo electrónico al cofundador de Facebook.

“Mark no tenía mejor defensor que Jeremy Strong, créeme”, dice Sorkin. “Cada noche recibía correos de él defendiendo a Mark. El día que rodamos la última escena de Jeremy, tan pronto como terminamos, corrió hacia mí y, por primera vez, habló con su propia voz. Hasta entonces solo había estado usando la voz de Mark. Se me acercó y me dijo: ‘Si hubiera estado interpretando a Jeff, habría estado defendiendo a Jeff’. Para él era muy importante que yo supiera que no había querido decir nada de eso”.

Cuando se estrenó La red social, incluía una nota al final que pretendía sorprender al público: que Facebook tenía entonces 500 millones de usuarios. Ahora tiene unos 3 mil millones. Según un estudio de Pew Research, el 38% de los estadounidenses se entera de las noticias a través de Facebook.

“Siento mucha empatía por el deseo de construir algo, de crear algo”, dice Sorkin. “Él tiene el tipo de mente capaz de inventar una estructura social completamente nueva —una en la que se siente cómodo porque puede sentarse frente a su teclado. Y es una en la que mucha gente se siente mucho más cómoda. Hay alguien que pueden ser frente a su teclado y que no pueden ser en la vida no digital”.

Fuente: AP.

[Fotos: Reuters/ Caroline Brehman y capturas de video]