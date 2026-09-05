“Soy más feliz de lo que jamás imaginé”: el libro de memorias que Gloria Steinem no llegó a ver publicado, sale a fines de septiembre

Gloria Steinem murió semanas antes de la publicación de sus memorias, “An Unexpected Life”, prevista para el 22 de septiembre

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Gloria Steinem falleció apenas unas semanas antes del lanzamiento de sus últimas memorias, An Unexpected Life. Tenía 92 años, pero en el libro no dio ninguna señal de que este fuera a ser su último. “Mientras escribo esto, soy más vieja de lo que jamás imaginé que llegaría a ser y más feliz de lo que jamás imaginé que podría ser”, escribió en la introducción. “He sido recompensada con amigos que son mi familia elegida. Tengo amigos de confianza en otros países, y nos esforzamos por estar seguros y libres, y compartimos la esperanza de una democracia pacífica en el mundo”.

Steinem agregó que planeaba vivir hasta los 100 años.

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An Unexpected Life sigue a otras memorias anteriores de Steinem, como Revolution from Within y Outrageous Acts and Everyday Rebellions. En su último libro, rememora su infancia en Ohio en las décadas de 1940 y 1950, cuando se esperaba que las mujeres se casaran y criaran hijos. La narración continúa a través de su despertar político, su ascenso en el movimiento feminista de la segunda ola y su papel como fuente de inspiración para los jóvenes, quienes a su vez la inspiraron a ella.

En la introducción de “An Unexpected Life”, Gloria Steinem escribió que era más feliz de lo que imaginó y que esperaba vivir hasta los 100 años

A continuación, presentamos algunos aspectos destacados de las memorias, cuya publicación está prevista en Estados Unidos para el 22 de septiembre.

Pasar dos años en la India después de la universidad cambió la vida de Steinem

“Estar en ese país destrozó sin contemplaciones las ilusiones románticas occidentales, pero las reemplazó con nuevas impresiones mucho más reales y difíciles de olvidar. Como descubrí una vez que estuve allí, muchos estadounidenses parecen haber pasado de un conocimiento superficial de la India antigua a una interpretación errónea de su diversidad. Las enseñanzas de Gandhi me introdujeron al pensamiento no jerárquico, que llegué a comprender que era también la forma de pensar más común en gran parte del resto del mundo.”

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Ella consideraba la conversación como una bendición

“Mi modelo favorito de comunicación humana es sentarme con otras personas alrededor de una mesa de cocina o en una sala de estar, en cualquier lugar donde podamos reunirnos en igualdad de condiciones y comunicarnos en persona con los cinco sentidos: un grupo de concientización, un grupo de rap, un club de lectura, una reunión para hacer colchas o un círculo de conversación. No importa, siempre y cuando sea un lugar donde uno pueda decir la verdad, expresar algo ‘indecible’ y escuchar a otras personas decir: ‘¿Te sientes así? ¡Pensé que solo yo me sentía así!’”.

Las memorias “An Unexpected Life” recorren la infancia de Gloria Steinem en Ohio, su despertar político y su ascenso en el feminismo de la segunda ola

Un ícono que estableció límites

“Terry Southern, un autor popular y coautor de Candy, una novela pornográfica, era muy conocido en la escena social de Nueva York. No lo conocía bien, pero por alguna razón ambos estábamos esperando a un amigo en común en la oficina de ese amigo, platicando y sentados uno al lado del otro en el sofá. Se inclinó hacia mí, me agarró las muñecas para que no pudiera moverme e intentó besarme. Sin pensarlo ni un instante, le mordí la mejilla. Si no te han enseñado a someterte, eres como un gato; simplemente reaccionas.”

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Reflexionó sobre las relaciones entre hombres y mujeres

“Otros cambios de perspectiva han sido, de hecho, bastante divertidos, como darme cuenta de que, a pesar del término ‘lesbiana misándrica’ —que espero y creo que ya se ha olvidado hace tiempo—, tal vez sean las mujeres que viven con hombres las que tienen más probabilidades de odiarlos.”

Las memorias “An Unexpected Life” recorren la infancia de Gloria Steinem en Ohio, su despertar político y su ascenso en el feminismo de la segunda ola

No todos los públicos son iguales

“El peor público para mí siempre han sido los hombres del establishment, y la peor circunstancia ha sido aquella en la que he tenido que convencerlos en nombre de algún tema muy importante pero impopular. En esos momentos, me siento responsable no solo de mí misma, sino también de las personas que no pueden estar ahí, pero que deberían estar representadas”.

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Algunas reflexiones posteriores (Y, no, no extrañó tener hijos)

“Por supuesto que tengo cosas de las que me arrepiento. Por un lado, pasé demasiado tiempo haciendo lo que se esperaba de mí y no lo suficiente haciendo lo que me apasionaba. Dada mi generación, también crecí asumiendo que tendría que casarme con mi identidad, no convertirme en ella. Esta idea aterradora me llevó a posponer el matrimonio y a vivir una vida temporal. No fue sino hasta los cuarenta que comencé a ver que era posible un tipo diferente de vida, una en la que no estuviera obligada a cumplir los sueños de mi esposo ni a depender de él económicamente. Aprendí que el trabajo que amaba también podía crear el futuro que deseaba.”

Una optimista hasta el final

“La gente suele preguntarme cómo mantengo la esperanza. Siempre les explico que la esperanza es una forma de planear. Pienso en hace veinte, treinta o incluso cincuenta años y en los avances en la conciencia que he vivido gracias al movimiento de mujeres. Algunas de las cosas con las que soñábamos hace décadas ya son una realidad.”

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Fuente: AP.

[Fotos: Reuters/ Brian Snyder; AP Photo, File; Lisa O’Connor/ AFP]