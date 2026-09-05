Cate Blanchett y Nina Hoss fusionan a Bergman y la tragedia griega en una obra teatral donde intercambian roles todas las noches

Clitemnestra suplica a Electra mientras Crisótemis (Ella Lily Hyland) escucha en segundo plano (Monika Rittershaus / The New York Times)

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Unos 2000 años separan la tragedia de Sófocles, Electra, del drama psicológico de Ingmar Bergman, Persona, pero la primera encierra la clave para comprender la segunda. En la película de Bergman, una actriz de teatro enmudece durante una representación de Electra porque la ruptura filial retratada en la obra de Sófocles evoca sucesos clave de su propia vida: la inquietante representación de la identidad fragmentada en Persona tiene su origen en un trauma materno.

Las resonancias entre estas dos obras canónicas se exploran en una ambiciosa obra de teatro nueva protagonizada por Cate Blanchett y Nina Hoss, que se estrenó esta semana en el Teatro Nacional de Londres.

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La producción, titulada Electra/Persona y en cartelera hasta el 10 de octubre, supone un reencuentro triangular para su guionista y director australiano, Benedict Andrews, y sus dos actrices principales: Andrews dirigió a Hoss en El jardín de los cerezos y a Blanchett en Las criadas; y Hoss interpretó a la esposa de Blanchett en la película Tár de 2022.

La obra no es una simple mezcla, sino que consta de dos partes distintas y yuxtapuestas, conectadas únicamente por ecos sugerentes y una constante preocupación por la interpretación y la naturaleza escurridiza de la identidad. En consonancia con este tema, Blanchett y Hoss intercambian papeles en noches alternas. En la noche del estreno, Blanchett interpretó a Clitemnestra, la madre despectiva y frívola de la irascible Electra de Hoss.

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Nina Hoss y Cate Blanchett en “Electra/Persona” en el Teatro Nacional de Londres. En consonancia con el tema de las identidades difusas, las dos actrices intercambian papeles en noches alternas (Monika Rittershaus / The New York Times)

Incapaz de perdonar a su madre por haber matado a su padre, Agamenón, y por haberse acostado con Egisto, su rival, Electra está tan sumida en el dolor que ha dejado de comer y de bañarse. Se enfurece amargamente blandiendo un martillo de plata. Pero Clitemnestra tenía sus razones: Agamenón había sacrificado a su hija Ifigenia para asegurar vientos favorables para una expedición militar.

La Clitemnestra de Blanchett expone sus argumentos con convicción, aunque su preocupación resulta inquietantemente falsa. Dice estar muy preocupada por Electra y añade, volviéndose hacia el público: «Todos lo estamos».

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El tema de la representación se hace explícito cuando Clitemnestra propone una recreación de la muerte de Ifigenia mediante un juego de roles terapéutico. Electra se pone la chaqueta militar de su difunto padre, mientras que su hermana, Crisótemis (Ella Lily Hyland), se viste con un vestido que perteneció a Ifigenia. Es un momento extraño.

Más tarde, Electra canaliza el espíritu de su hermano perdido, Orestes, tras ponerse su vieja chaqueta deportiva, y se venga de Egisto (Patrick Robinson) de una manera sorprendentemente estilizada. El martillo ni siquiera lo alcanza; en cambio, Electra le escupe varios chorros de sangre falsa en la cara, y él cae muerto. Esto resulta, de alguna manera, más ignominioso que cualquier golpe contundente.

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Hoss como Electra y Blanchett como Clitemnestra en la primera mitad de la producción (Monika Rittershaus / The New York Times)

Hoss guarda silencio y la acción se detiene durante unos minutos. Los tramoyistas limpian la sangre mientras los actores se retocan el maquillaje con indiferencia, y la escena se reanuda con Hoss interpretando a Elisabeth, la actriz muda, recuperándose al cuidado de Alma, la enfermera interpretada por Blanchett. Una gran pantalla desciende del techo, sincronizada con una cámara de mano que los actores se apuntan entre sí por turnos para crear impactantes primeros planos en blanco y negro. Nos encontramos ahora en el mundo del cine de Bergman.

Se perciben ecos del enfrentamiento entre Clitemnestra y Electra en la servil y deslumbrada Alma, interpretada por Blanchett, quien mantiene un diálogo unilateral con su muda protegida. Su intento de despertar preocupación se topa con una hermetismo absoluto. El forzado profesionalismo de Alma da paso a una familiaridad ingenua, seguida de resentimiento y enfado. Mientras tanto, Elizabeth, interpretada por Hoss, se comunica mediante sugerentes microexpresiones, sonrisas apenas contenidas y gestos fugaces e inescrutables.

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Este singular pas de deux es magníficamente modulado por Blanchett y Hoss, quienes suben y bajan descalzos por la inmensa escalera que ocupa todo el ancho del escenario. (La escenografía es de Magda Willi).

Las alusiones a la guerra y al desastre ambiental sugieren el efecto agravante de los acontecimientos mundiales, pero el origen de la difícil situación de Elisabeth es personal, como finalmente descubrimos: dio a luz a un hijo pero no sintió nada por él.

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En la parte de la obra ambientada en la antigua Grecia, Electra (Hoss) se venga de Egisto (Patrick Robinson) de una manera sorprendentemente estilizada (Monika Rittershaus / The New York Times)

Cuando las identidades de Alma y Elisabeth parecen fundirse en una sola, evocando el espectro de la locura, recordamos el comentario anterior y significativo de Crisótemis sobre el gran parecido entre Electra y su madre: “A veces no puedo distinguir dónde termina ella y dónde empiezas tú”.

Últimamente, los clásicos están de moda en los escenarios londinenses. Dos millas más adelante, a orillas del Támesis, en el Bridge Theatre, los espectadores pueden disfrutar de una versión muy diferente de la tragedia griega a cargo de otro director australiano, Simon Stone. Su modernización de La Orestíada de Esquilo retrata la tensa relación entre padres e hijos en un thriller al estilo de Succession, repleto de sangre, suspense y acción trepidante. Es sumamente entretenida, pero bien podría haber sido una serie de televisión. En contraste, el minucioso enfoque psicológico de Electra/Persona, magistralmente interpretado por la elegante interpretación de Blanchett y Hoss, parece hecho a medida para el teatro.

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Fuente: The New York Times