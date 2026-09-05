Hallan 26 gatos en condiciones miserables en la casa del sujeto que atacó a martillazos a la veterinaria en costa Rica

Imágenes sensibles que muestran el momento en que un hombre ataca brutalmente a la veterinaria Jennifer Brenes dentro de su clínica en Guadalupe de Cartago. La joven fue hospitalizada con una fractura de cráneo.

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Un preocupante escenario quedó al descubierto tras el violento ataque perpetrado contra la médica veterinaria Jennifer Brenes en Guadalupe de Cartago, Costa Rica. A la par de los avances en el proceso judicial contra el sospechoso, de apellido Sosa, las autoridades del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ejecutaron una intervención de emergencia en la vivienda del detenido.

El día de ayer, 4 de septiembre, durante la inspección oficial del inmueble, los funcionarios encontraron decenas de gatos viviendo en condiciones sumamente precarias, expuestos a deficiencias sanitarias y sin el cuidado básico requerido para garantizar su bienestar.

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El estado en el que se hallaban los animales motivó una acción coordinada e inmediata para rescatar prioritariamente a los especímenes cuya vida corría peligro inminente y estabilizar al resto que permanecía en el lugar.

El operativo de valoración en la vivienda arrojó un panorama alarmante respecto a la condición de la población felina. Como resultado de las primeras evaluaciones sobre el terreno, cuatro gatos que presentaban un estado de salud especialmente delicado tuvieron que ser trasladados de urgencia hacia centros especializados con el fin de recibir atención médica inmediata.

Funcionarios de SENASA y del OIJ rescatan a varios de los 26 felinos hallados en condiciones precarias dentro de la vivienda del agresor en Guadalupe de Cartago (Cortesía: SENASA).

La gravedad del estado de estos primeros especímenes refleja las severas deficiencias en el entorno en el que permanecían encerrados. Para el resto de la población animal que aún permanece temporalmente en la propiedad mientras se completan las gestiones de traslado, el personal de SENASA desplegó labores urgentes de acondicionamiento.

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El gremio de la medicina veterinaria ha reaccionado de forma articulada. Nueve profesionales y el Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria de Costa Rica han ofrecido de manera solidaria espacios e insumos para resguardar y atender a 11 de los gatos rescatados.

No obstante, las autoridades continúan coordinando apoyos urgentemente, pues aún se requiere ubicar un espacio adecuado para otros 11 felinos. Una vez estabilizados, se valorará la incorporación de los animales aptos a procesos de adopción responsable.

Las hipótesis tras el hacinamiento de animales y la agresión

La acumulación de decenas de gatos en la vivienda del sospechoso se ha convertido en una pieza clave dentro de las investigaciones. Las autoridades correspondientes mantienen abiertas las pesquisas para esclarecer los motivos que llevaba al sujeto a mantener tal cantidad de animales en condiciones de abandono y hacinamiento, así como para determinar si existían denuncias previas por presunto maltrato o negligencia.

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Médicos veterinarios de la zona unieron esfuerzos con SENASA para ofrecer espacio, atención y tratamiento a los animales rescatados (Cortesía: SENASA).

Este hallazgo cobra especial relevancia ante las informaciones que vinculan el origen de la agresión con los animales. Según trascendió, el sospechoso habría atacado sorpresivamente a la doctora Brenes con un martillo dentro de la clínica Almavet luego de que este publicara acusaciones en Facebook, donde señalaba a la profesional por la supuesta muerte de dos de sus gatos.

Sin embargo, testimonios recopilados por medios locales como Telenoticias, revelan un patrón de conducta previo: diversos veterinarios de la zona expusieron que el sujeto ya los había amenazado e intentado agredir con anterioridad.

Actualmente, el Juzgado Penal de Cartago ordenó el internamiento preventivo de Sosa por un mes en el Centro de Atención de Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley (Capemcol), bajo el expediente por tentativa de homicidio, a la espera de evaluaciones psiquiátricas profundas.

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Por su parte, la doctora Jennifer Brenes, en medio de su proceso de recuperación, agradeció las muestras de apoyo recibidas y alzó la voz tanto por la dignidad del gremio profesional como por las víctimas silenciosas de esta tragedia.

La veterinaria Jennifer Brenes, víctima de la agresión, agradece entre lágrimas el apoyo recibido y hace un emotivo llamado para detener la violencia. Asegura que la denuncia contra su agresor sigue firme.

De manera paralela a la reubicación progresiva y la evaluación clínica de la totalidad de los felinos a cargo de SENASA, el Ministerio Público y el OIJ mantendrán abiertas las investigaciones para esclarecer los verdaderos motivos tras el hacinamiento de animales y la agresión, al tiempo que se completan las pericias psiquiátricas en el Capemcol para determinar la condición mental del imputado de apellido Sosa.

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