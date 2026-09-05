El alocado festejo de Flavio Briatore tras la pole de Gasly y la furia de Toto Wolff en Mercedes con un puñetazo a una TV

El francés se quedó con el primer puesto de la qualy del GP de Italia

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Alpine vivió una jornada histórica en el Gran Premio de Italia. Por primera vez desde que irrumpió en la Fórmula 1, la escudería se quedó con la pole position gracias a la notable actuación de Pierre Gasly, quien nunca había logrado quedarse con el primer puesto en una clasificación. En medio de la euforía, Monza fue protagonista de varias escenas insólitas: un alocado festejo de Flavio Briatore y una explosión de furia de Toto Wolff, jefe de Mercedes.

“Increíble!!!”, escribió el líder de Alpine en su cuenta de Instagram, donde reveló el momento de su reacción a la pole del francés de 30 años. Briatore se levantó de la silla con los brazos en alto y esbozó una sonrisa mientras se saludaba con el resto de los ingenieros. “Un logro que compartimos juntos. Nuestra primera pole position como Alpine F1 Team y la primera de Enstone desde 2009”, agregó en otro posteo el directivo italiano, acompañado de una foto con Gasly, Franco Colapinto y David Sánchez, director técnico de la escudería.

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“Es una gran satisfacción para el equipo, para todos. Pierre ha hecho un trabajo excelente, Franco también. Fuimos muy competitivos, estuvimos a una décima. Le dije a Sánchez: ‘Creo que conseguiremos la pole hoy’. Y la conseguimos. Exageramos si lloramos ahora, pero me emocioné. El equipo no había conseguido una pole en 16 años, es una gran satisfacción”, comentó Briatore con Sky Sports.

En la gacetilla de prensa oficial que reparte Alpine, el italiano afirmó: “¡Qué resultado tan increíble para Pierre, Franco y todo el equipo, con la pole position y ambos autos en la Q3! Estoy muy orgulloso de Pierre, quien se merece este momento con su primera pole position en la Fórmula 1. El equipo hizo un trabajo fantástico y esto es exactamente lo que se merecen después de las noticias de esta semana y de los puntos que sentimos que perdimos injustamente como equipo. También es increíble celebrar este hito para el equipo junto con François (Provost), al lograr la primera pole position del equipo como Alpine y la primera pole del equipo en 17 años".

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La foto que publicó Flavio Briatore tras la pole de Pierre Gasly (@briatoreflavio)

Respecto a la posibilidad de ganar en Monza, el directivo italiano dejó en claro las chances de Alpine: “Bueno, si quiero soñar, tienes que ganarla. Si no quieres soñar, terminar entre los tres o cuatro primeros, que está a nuestro alcance”.

A su vez, Briatore destacó el trabajo de Colapinto, que logró uno de sus mejores resultados en qualy al finalizar octavo (subió al séptimo por la penalización de Antonelli). “El P7 está bien. Estamos ahí, separados por décimas, así que hemos hecho un trabajo excelente con los rebufos. Más que eso hoy no podemos hacer”, analizó.

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Por último, Briatore puntualizó en la controvertida decisión de la FIA de quitarle el podio a Gasly de Mónaco en la jornada del viernes: “Lo que pasó ayer no es bonito en absoluto. En cualquier caso, esta es la demostración de que siempre hay que reaccionar. Pase lo que pase, siempre hay que reaccionar. Cuando uno tiene un equipo que está construyendo, un resultado así es realmente un golpe de confianza para todos. Significa que nos estamos volviendo buenos, significa que a partir de ahora podemos trabajar con más tranquilidad”.

El jefe de Mercedes rompió una pantalla de un golpe tras la aparición de Pierre Gasly

Alpine subió varios videos en sus redes sobre las celebraciones de los mecánicos del equipo en el box con la palabra “inolvidable”. Las escenas de felicidad contrastaron con el box de Mercedes, que se mostró como el equipo más firme en el fin de semana y era el candidato a quedarse con la pole. Toto Wolff, jefe del equipo, explotó de furia tras la irrupción de Gasly en lugar de Russell y rompió la pantalla que tenía enfrente.

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“Me importaba muchísimo que George consiguiera la pole. Era el coche más rápido de la pista. Y luego, obviamente, nos vimos perjudicados en la última vuelta. Fue un fastidio. Me alegro por Alpine. Hemos contribuido un poco a ello y que ellos consigan la pole es algo especial; han hecho un buen trabajo”, comentó en un video que publicó Mercedes.

Russell venía de quedar en lo más alto en la FP2 y la FP3. El británico, que está obligado a ganar para recortar distancias en la pelea por el campeonato, recibió ayuda de su compañero y rival por el título Andrea Kimi Antonelli, quien ya sabía que iba a largar en el fondo de la grilla por una penalización. Sin embargo, Gasly registró un giro de 1:21.786 para vencer por 0.060 segundos al británico de Mercedes.

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El director de Alpine Steve Nielsen, por su parte, expresó su alegría por el histórico resultado que consiguió Gasly. “No hay mucho que pueda ser mejor que esto en clasificación, ¿no? Eso es lo que intentás hacer todas las semanas y la mayoría de las veces no lo conseguimos, pero hoy sí. Es la mejor sensación del mundo”. Al igual que Briatore, el director deportivo de Alpine aprovechó para felicitar a Colapinto por su rendimiento: “También el trabajo que hizo Franco. El tiempo está en el auto y los dos pilotos hicieron un buen trabajo, así que se siente genial”.

Nielsen hizo hincapié en cuáles fueron los motivos para que puedan competir por los primeros puestos. “Creo que la baja carga aerodinámica definitivamente nos ayuda. El nuevo paquete que pusimos no genera mucha resistencia al avance, lo cual es bueno aquí. Nuestra velocidad máxima no es un secreto. Se puede ver. Es competitiva”, argumentó, según reprodujo el portal especializado Motorsport.

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No obstante, fue contundente para referirse a las expectativas que tenían antes de la sesión: “Sinceramente, no esperábamos esto, pero, por supuesto, lo aceptamos. Nuestro pronóstico de rendimiento nos indicaba que llegaríamos a la Q3 y estaríamos octavos, novenos o décimos. Sacamos todo lo que había del auto”.

Steve Nielsen no se olvidó del complejo día viernes que atravesó Alpine tras el podio que le quitaron a Gasly. “Es muy bueno, particularmente después de las noticias difíciles que tuvimos el viernes. Así que pasamos de estar por el piso a estar en la cima del mundo en dos días, lo que se siente fantástico”, analizó el director de Alpine. En diálogo con Sky Sports, agregó: “Cuando piensas en el tipo de ánimo que había en el equipo cuando obtuvimos el resultado de Mónaco, que honestamente me va a molestar por el resto de mi vida, pero es una buena manera de recuperarse con la pole position”.

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*El abrazo entre Colapinto y Gasly

Luego de 190 Grandes Premios, Pierre Gasly logró consumar su primera pole position en el mismo circuito en el que alcanzó su única victoria: ganó en 2020 con Alpha Tauri en una carrera memorable. “Fue increíble. Muchas gracias a todos. Fue una clasificación increíble desde la primera vuelta en Q1. Me sentí muy bien en el auto desde el comienzo. Intenté mejorar en cada sesión. Se sintió como una muy buena vuelta, estoy muy contento. Fueron muchos años esperando la oportunidad de conseguir una pole position. Gané mi primera carrera en Monza, ahora conseguí mi primera pole en este circuito. Es algo especial”, expresó el piloto francés apenas bajó de su A526.

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“¡Qué momento tan increíble, mi primera pole position en la Fórmula 1! Estoy absolutamente encantado con lo que pasó hoy, aunque todavía no nos lo podemos creer del todo. El resultado realmente superó nuestras expectativas. No lo esperábamos para nada al comenzar el día. Se siente muy especial, por supuesto, ya que he estado esperando mucho tiempo este momento en la Fórmula 1. Gracias a todos en el equipo. El auto se sintió muy bien, me sentí cómodo al volante y simplemente intentamos mejorar poco a poco en cada vuelta. Desde la Q1 fuimos rápidos, ¡pero ni siquiera entonces pensé que la pole position fuera posible! Disfrutaremos este momento, pero sabemos que mañana es cuando realmente importa. Trabajaremos duro como equipo para prepararnos para la carrera y daremos lo mejor de nosotros para maximizar nuestro resultado final como equipo", expresó en la gacetilla oficial que difundió Alpine.

Franco Colapinto también se expresó por ese mismo medio: “En primer lugar, felicidades a Pierre y al equipo. Pierre hizo una vuelta impresionante y logró superarme en la parte final de la clasificación. Es positivo tener ambos autos en la Q3 y en la lucha por los puntos mañana, lo cual sabemos que es importante dado que la brecha con nuestros rivales se ha ampliado en el campeonato. El auto se sintió bien durante toda la clasificación y los cambios que hicimos fueron positivos; además, este es un circuito que claramente se adapta a nuestro paquete. Tenemos buena velocidad en las rectas, pero sabemos que los adelantamientos son un poco impredecibles aquí este año y que la estrategia de uso de los neumáticos será un factor clave. Nos prepararemos, daremos lo mejor de nosotros y trataremos de traer algunos puntos a casa”.

La única victoria de Alpine en la Fórmula 1 se produjo en el Gran Premio de Hungría de 2021. Esteban Ocon cruzó primera la bandera a cuadros gracias a un fantástico trabajo de equipo de Fernando Alonso, quien hizo perder tiempo a Lewis Hamilton. Pierre Gasly intentará replicar la hazaña en el Templo de la Velocidad. La carrera en Monza iniciará a las 10:00 de Argentina.