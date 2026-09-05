Economía

Transporte urbano: con lo que cuesta un boleto de colectivo en Pinamar se hacen más de cuatro viajes en el AMBA

Un relevamiento reveló que hay más de $2.400 de diferencia entre la tarifas más cara y la más barata del país

Línea 28 - DOTA
Los colectivos del AMBA de jurisdicción nacional tienen una tarifa mínima de 743 pesos. (Wikipedia)
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El transporte urbano de pasajeros muestra una brecha profunda entre distintas jurisdicciones. Mientras en algunas ciudades del interior el boleto mínimo de colectivo supera los $2.500, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la tarifa sigue siendo, por lejos, la más baja de todo el mapa nacional. Un relevamiento de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (Aaeta) permite dimensionar esa distancia.

Pinamar encabeza el ranking de las tarifas más caras del país, con un boleto mínimo de 3.176 pesos. Se trata del valor más alto entre todas las ciudades relevadas, aunque no registró aumentos en los últimos dos meses. En el otro extremo, el boleto mínimo de los colectivos del AMBA de jurisdicción Nación cuesta 743 pesos, también sin variación en el mismo período. La diferencia entre ambos valores es tan amplia que con lo que sale un viaje en micro en la localidad balnearia se pueden pagar más de cuatro boletos en el sistema de transporte metropolitano.

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La comparación no es menor si se tiene en cuenta que ambas tarifas conviven en el mismo país y, en el caso del AMBA, corresponden a una de las redes de transporte más utilizadas de la Argentina, con millones de viajes diarios. El caso de Pinamar, en cambio, refleja la realidad de buena parte de las ciudades turísticas y de menor escala, donde los costos operativos del servicio impactan de manera directa sobre el valor final del boleto.

Las tarifas más altas del país

Después de Pinamar, el segundo lugar del ranking de tarifas más caras lo ocupa San Martín de los Andes, con un boleto de 2.900 pesos. Le sigue Pergamino, con una tarifa de 2.784 pesos, que tuvo un aumento de 19,38% desde julio (último relevamiento realizado por Aaeta) y hoy. Por su parte, la ciudad de Eldorado aparece en el cuarto puesto con $2.500 y Centenario se ubica quinto con 2.478 pesos.

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Mano de una persona acercando una tarjeta SUBE a un lector electrónico de color azul y gris dentro de un autobús con pasajeros y asientos azules.
En las diez ciudades más caras del país, el boleto ya cuesta más de $2.000 como mínimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bariloche completa la mitad superior de la tabla con un valor de 2.333 pesos. Más abajo se encuentra Orán, con una tarifa de $2.200 que registró un incremento del 22,22% en los últimos dos meses, el más alto entre las diez ciudades con boletos más caros. Córdoba, una de las capitales provinciales con mayor volumen de transporte urbano, tiene un boleto de 2.150 pesos, mientras que Santa Fe se ubica en el noveno lugar con 2.111 pesos. Bahía Blanca cierra el top diez con una tarifa de $2.041, que subió un 5,10 por ciento en el período analizado.

Las tarifas más bajas del país

En el otro extremo de la tabla, el AMBA vuelve a ocupar un lugar central. Además de la jurisdicción Nación, que con 743 pesos tiene la tarifa más baja de todo el país, aparecen otras dos variantes metropolitanas entre las diez más económicas. El boleto correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) cuesta $888, tras un aumento del 8,16% respecto de julio, mientras que los micros con jurisdicción de la provincia de Buenos Aires cobran 1.164 pesos, con una suba del 9,44% en el mismo período.

Entre esas dos referencias del AMBA se intercalan otras ciudades del interior. General Pico, Villa Mercedes y La Rioja comparten un valor de $1.000, aunque con comportamientos distintos: la localidad pampeana tuvo un aumento del 25%, mientras que la puntana no registró variaciones. Comodoro Rivadavia, por su parte, es la sexta ciudad más económica, con un boleto mínimo de 1.114 pesos.

Interior de un autobús con hombres y mujeres sentados y de pie sujetándose de los pasamanos metálicos.
El boleto de colectivo en San Luis subió 20%, pero sigue entre los más bajos del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Completan el listado de las tarifas más bajas San Luis, con $1.200 -tras una suba del 20 por ciento-, Ushuaia, con $1.280 y Viedma, con $1.300 y el mayor incremento de todo el grupo, del 32,65% respecto de julio.

Entre las ciudades que no integran ninguno de los dos extremos del ranking aparece Rosario, con un boleto mínimo de 1.720 pesos, que la ubica en el puesto 25 del relevamiento general de Aaeta. Ese valor la deja lejos tanto de las tarifas más altas del país como de las más bajas, en una posición intermedia que, de todos modos, sigue estando muy por encima de cualquiera de las variantes del AMBA.

El contraste entre Pinamar y el AMBA sintetiza una tensión que atraviesa buena parte del sistema de transporte público argentino: el costo de trasladarse en colectivo puede variar de manera drástica según la ciudad, incluso cuando se trata de trayectos urbanos de distancias similares. Mientras en el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires el esquema tarifario mantiene valores relativamente bajos en comparación con el resto del país, en localidades más pequeñas o con menor infraestructura de subsidios el boleto mínimo puede llegar a cuadruplicar esas cifras.

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