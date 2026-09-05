El Salvador

Nayib Bukele asegura que escuelas con tutores de IA alcanzaron el nivel educativo de Alemania y Suecia

Un grupo de 171 colegios piloto superó los rendimientos nacionales y logró puntajes similares a naciones europeas en los exámenes PISA, lo que motivó un financiamiento internacional para el despliegue del programa

ARCHIVO: El presidente Nayib Bukele aseguró que el programa con inteligencia artificial se extenderá a todas las escuelas públicas de El Salvador en un plazo de 18 meses. REUTERS/Jose Cabezas
ARCHIVO: El presidente Nayib Bukele aseguró que el programa con inteligencia artificial se extenderá a todas las escuelas públicas de El Salvador en un plazo de 18 meses. REUTERS/Jose Cabezas
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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que los estudiantes de un grupo de escuelas públicas que incorporó tutores de inteligencia artificial obtuvo resultados en lectura, matemáticas y ciencias por encima del promedio nacional. Según escribió en su cuenta de X, las calificaciones fueron comparables con los promedios de Alemania y Suecia en la evaluación internacional PISA de 2022.

El mandatario vinculó esos datos con un plan piloto educativo que, según afirmó, funcionó en 171 escuelas públicas durante poco más de un año. El grupo fue evaluado en junio mediante PISA para Centros Educativos, una prueba que permite contrastar el desempeño de alumnos de escuelas determinadas con referencias internacionales.

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Bukele señaló que el programa ya se extendió a más de 1,000 centros educativos y que llegará a todas las escuelas públicas del país dentro de 18 meses. La iniciativa forma parte de una estrategia oficial que incorpora tecnología, capacitación docente y nuevos recursos para el sistema educativo.

Además, la información difundida por el Grupo del Banco Mundial precisa que participaron los alumnos rindieron pruebas de comprensión lectora, matemática y ciencias en el marco del Proyecto de Modernización Educativa.

La evaluación tomó una muestra de escuelas donde ya se aplicaba la reforma, por lo cual permite observar qué ocurrió en esos establecimientos, pero no establecer que el sistema educativo salvadoreño en su conjunto alcanzó esos niveles.

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El propio Banco Mundial advirtió esa diferencia y recordó que los resultados generales de la nueva prueba PISA 2025, prevista para el 8 de septiembre, ofrecerán un panorama más amplio sobre el aprendizaje de los adolescentes salvadoreños.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartió en la red social X la publicación del Banco Mundial que destaca los resultados del programa piloto con inteligencia artificial en escuelas públicas. (Foto: Captura X/@nayibbukele)
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartió en la red social X la publicación del Banco Mundial que destaca los resultados del programa piloto con inteligencia artificial en escuelas públicas. (Foto: Captura X/@nayibbukele)

El plan busca que cada alumno reciba ayuda según sus dificultades

La propuesta combina clases tradicionales con una plataforma digital que funciona como apoyo para los estudiantes. El tutor de inteligencia artificial puede plantear ejercicios, responder dudas, repetir explicaciones y adaptar las actividades al nivel de cada alumno.

En términos simples, la herramienta apunta a que un estudiante que tiene dificultades con una operación matemática o con la comprensión de un texto pueda recibir una explicación adicional sin tener que esperar al siguiente turno de consulta en clase. Quienes avanzan más rápido, a su vez, pueden acceder a nuevas consignas.

El Gobierno sostiene que la tecnología no busca reemplazar a los maestros. El esquema oficial contempla que los docentes mantengan:

  • El acompañamiento de los grupos
  • Identifiquen problemas de aprendizaje
  • Utilicen los datos de la plataforma como una herramienta adicional para preparar sus clases.
Un estudiante sentado en un escritorio de madera observa una tableta digital con ejercicios matemáticos dentro de un aula.
Un estudiante de secundaria utiliza una tableta digital para resolver ejercicios de matemáticas en un aula de escuela pública en América Central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alianza con xAI fue anunciada en diciembre de 2025

El antecedente público del programa de tutoría con inteligencia artificial se remonta al 11 de diciembre de 2025, cuando la Presidencia salvadoreña y la empresa xAI anunciaron una alianza para llevar el modelo Grok a la red de escuelas públicas.

Según el anuncio oficial, el proyecto prevé alcanzar a más de un millón de estudiantes en más de 5,000 escuelas públicas durante un período de dos años. La plataforma fue presentada como un recurso para ofrecer tutoría personalizada y ajustar las actividades al ritmo de aprendizaje de cada alumno.

La expansión se inserta en el programa AprendES, sigla de Programa para Acelerar el Aprendizaje en El Salvador mediante la Innovación Digital. El Banco Mundial aprobó el 31 de marzo de 2026 un financiamiento de USD 501 millones para apoyar la mejora de la educación básica pública, la formación docente y la incorporación de tecnología en las aulas.

El programa se ejecutará entre 2026 y 2031 y abarcará a escuelas públicas desde educación básica hasta el segundo año de Bachillerato General. Además de las herramientas digitales, la iniciativa contempla cambios en los materiales escolares, el acompañamiento a los maestros y las condiciones de enseñanza.

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