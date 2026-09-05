Honduras

Honduras confirma su primer caso de chikungunya de 2026 y activa vigilancia para evitar transmisión local

El paciente es un transportista de 31 años que viaja con frecuencia a Managua. Salud confirmó que el contagio es importado y activó vigilancia, fumigaciones y control de criaderos.

Salud confirmó el primer caso de chikungunya registrado en Honduras durante 2026. (FOTO: Gobierno de Salta)
Salud confirmó el primer caso de chikungunya registrado en Honduras durante 2026. (FOTO: Gobierno de Salta)
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Honduras confirmó este 4 de septiembre su primer caso de chikungunya de 2026, pero con una precisión importante: hasta ahora se trata de un caso importado, no de transmisión adquirida dentro del país.

El paciente es un hombre hondureño de 31 años, dedicado al transporte de carga, que realiza viajes aproximadamente cada tres semanas hacia Managua, Nicaragua, según informó Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud.

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Tras regresar de uno de esos viajes, comenzó a presentar síntomas similares a los del dengue.

Las primeras pruebas resultaron negativas, por lo que el laboratorio de biología molecular amplió el análisis hacia otras arbovirosis y terminó confirmando chikungunya.

¿Por qué un caso importado sí importa?

Que el contagio haya ocurrido fuera de Honduras reduce, por ahora, la dimensión epidemiológica del hallazgo.

Pero no elimina el riesgo. El chikungunya se transmite principalmente mediante los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, vectores que también pueden transmitir dengue y zika.

Eso significa que una persona infectada que llega a un territorio donde existen estos mosquitos puede, durante la fase de viremia, ser picada por un mosquito que posteriormente infecte a otras personas.

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Por esa razón, las autoridades no esperan a que aparezca un segundo caso para intervenir.

Las autoridades consideran que el contagio ocurrió durante uno de sus frecuentes viajes a Nicaragua. (FOTO:Bolivia.com)
Las autoridades consideran que el contagio ocurrió durante uno de sus frecuentes viajes a Nicaragua. (FOTO:Bolivia.com)

Fumigaciones y búsqueda de posibles enfermos

Tras recibir la confirmación del laboratorio, Salud notificó a la región sanitaria correspondiente y activó equipos de respuesta rápida.

Las acciones incluyen fumigación, aplicación de BTI para combatir larvas y búsqueda activa de personas con síntomas entre familiares y vecinos.

El objetivo es determinar rápidamente si existe algún caso adicional y reducir la población del mosquito alrededor de la zona donde permanece el paciente.

La OPS recomendó precisamente este tipo de respuesta cuando emitió en febrero una alerta ante el aumento sostenido de casos de chikungunya en América y la reaparición de transmisión autóctona en lugares donde el virus llevaba años sin circular.

Salud activó fumigaciones y control de criaderos alrededor de la zona relacionada con el paciente. (FOTO: Proceso HN)
Salud activó fumigaciones y control de criaderos alrededor de la zona relacionada con el paciente. (FOTO: Proceso HN)

Fiebre, dolor de cabeza y molestias musculares aparecen tanto en dengue como en chikungunya.

La diferencia que puede levantar una sospecha más fuerte está en las articulaciones.

Mejía explicó que el chikungunya suele provocar un dolor articular más intenso, especialmente en manos, dedos, rodillas y pies.

Aun así, los síntomas no bastan para confirmar un diagnóstico y deben complementarse con pruebas de laboratorio.

Honduras detecta el caso en un momento sensible para la región

La confirmación ocurre en un contexto regional de mayor vigilancia.

La Organización Panamericana de la Salud advirtió que desde finales de 2025 y principios de 2026 se observó un aumento sostenido de chikungunya en varios países de América, junto con el retorno de transmisión local en territorios que llevaban años sin registrar circulación.

La organización también señaló que factores ambientales como las temperaturas extremas favorecen la reproducción del mosquito.

Esto resulta especialmente relevante para Honduras, que durante 2026 ha enfrentado altas temperaturas y condiciones climáticas favorables para la proliferación de vectores en determinadas zonas.

El paciente es un hondureño de 31 años dedicado al transporte de carga. (FOTO: La Tribuna)
El paciente es un hondureño de 31 años dedicado al transporte de carga. (FOTO: La Tribuna)

La confirmación de un solo caso no significa que Honduras enfrente un brote.

El punto crítico será determinar si el virus queda contenido en el paciente importado o comienza a transmitirse localmente.

Por eso Salud recomendó a quienes viajan hacia Nicaragua utilizar repelente, protegerse de las picaduras y buscar atención médica si presentan fiebre, dolores musculares o fuertes molestias articulares al regresar.

El primer caso de 2026 ya fue detectado.

La siguiente prueba para el sistema sanitario será evitar que se convierta en el primero de una cadena de contagios dentro de Honduras.

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