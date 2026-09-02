Emmanuel Carrère y Claire Keegan encabezan el Filba 2026: casi 100 escritores, lecturas, entrevistas, fiesta, baile, confesiones y choripan

El Filba Internacional 2026 celebrará su 18.ª edición del 30 de septiembre al 4 de octubre con Emmanuel Carrère y Claire Keegan entre sus figuras centrales.

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El Filba Internacional 2026 llega con Emmanuel Carrère y Claire Keegan como figuras centrales de su programación, dos escritores en el pico de su vigencia que tendrán actividades propias en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El festival, que celebra su 18.ª edición del 30 de septiembre al 4 de octubre, sumará también a Camila Sosa Villada como la gran protagonista local y reunirá a casi 100 autores de Argentina y del exterior bajo el lema “Qué es habitar hoy”.

El programa fue presentado este martes por la noche en la librería Eterna Cadencia, de Palermo. Pablo Braun, presidente de la Fundación que organiza el festival, celebró que el Filba logre, edición a edición, “construir comunidad, que me parece que es algo que en estos tiempos, además, nos está faltando un poco”. Por su parte, Leonora Djament, editora y figura clave del ciclo, presentó a las dos programadoras de esta edición: Victoria Rodríguez Lacrouts y María Luján Picabea.

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Djament también contó lo difícil que fue que Carrère llegara a la Argentina: todos los años, dijo, hubo un mail dirigido a él. Y siempre volvía con una respuesta cordial pero negativa. Esta vez, en cambio, el francés contestó: “¿Por qué no?“. Se iniciaron las gestiones y acá estamos.

Por primera vez, el Filba tuvo un consejo asesor integrado por Selva Almada, Vivi Tellas y Alejandro Dujovne

Una novedad de esta edición fue la conformación de un consejo asesor, algo inédito en la historia del festival. Lo integraron la escritora Selva Almada, la dramaturga y curadora Vivi Tellas y el académico Alejandro Dujovne. La directora del Filba, Amalia Sanz, los definió como “tres personas que nos sumaron muchísimo en creatividad, conceptos, miradas distintas”.

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Pablo Braun habló de "crear comunidad". (Maximiliano Luna)

Sanz también precisó el concepto que atraviesa toda la programación de 2026: “hábitat”, entendido como la pregunta por cómo se construye un espacio compartido, qué diálogo —“sano o muchas veces destructivo”— tiene la acción humana con su entorno, y cuál es el rol de la imaginación poética para transformar el espacio urbano, rural y doméstico. “¿Cómo construimos un espacio que sea nuestro sin que deje de ser de todos?”, planteó la directora en el acto de presentación.

Carrère y Keegan tendrán dos actividades cada uno, una de ellas arancelada

El escritor francés Emmanuel Carrère participará el viernes 2 de octubre, a las 20, en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho, donde la cronista Leila Guerriero lo entrevistará en un diálogo sobre los hitos de su carrera, sus búsquedas formales y la mirada que transforma la experiencia propia y la ajena en materia literaria. La actividad, presentada por K&S Films con el apoyo de Anagrama y el Institut français de Argentina, es gratuita y el ingreso estará sujeto a la capacidad de la sala.

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El sábado 3, a las 11, en el auditorio del Malba, Carrère contará el detrás de escena del proceso creativo de su último libro, Koljós, en la actividad “Carrère cronista”, con entrada arancelada y cupos limitados. Tras su exposición, el autor responderá preguntas del público y firmará ejemplares. Las entradas estarán disponibles en el sitio web de Filba desde el jueves 3 de septiembre.

Camila Sosa Villada será la protagonista local del Filba Internacional 2026 y adelantará fragmentos de su próximo libro en el Malba.

La irlandesa Claire Keegan, por su parte, hará el viernes 2 a las 10 una lectura de sus cuentos más emblemáticos en el auditorio del Malba, actividad presentada por Djament que también será arancelada con cupos limitados. Esa misma noche, a las 20, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, el traductor Jorge Fondebrider la entrevistará en un encuentro con entrada libre. Las entradas para las actividades pagas de ambos autores saldrán a la venta el jueves 3 de septiembre.

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Camila Sosa Villada adelantará pasajes de su próximo libro entre las salas del Malba

La tercera figura de peso de esta edición es la escritora y actriz argentina Camila Sosa Villada, que tendrá dos momentos centrales. El viernes 2, a las 16, protagonizará una lectura inédita en las salas del museo: adelantará en exclusiva fragmentos de su próximo libro, con entrada gratuita. Al día siguiente, sábado 3, a las 16, será entrevistada por Bartolomé Armentano en el auditorio del Malba.

Doce invitados internacionales llegan desde ocho países

Además de Carrère y Keegan, el festival convocó a diez escritores extranjeros de distintos países. Dos vienen de Brasil: el poeta Joca Reiners Terron y la escritora y periodista Verónica Stigger. Desde España llegan las escritoras Isa Calderón y Mayte Gómez Molina, junto a la vasca Uxue Alberdi. Lucía Lijtmaer, nacida en Argentina pero radicada hace décadas en España, también integra el elenco internacional. Uruguay aporta a la narradora Lalo Barrubia; Ecuador, a la antropóloga y escritora Mafe Moscoso; Italia, al narrador Sebastiano Mauri; y Francia, a la escritora Marie Vingtras.

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Entre los casi 80 invitados argentinos se encuentran Lucrecia Martel, Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, Martín Rejtman, Leila Guerriero, Cecilia Pavón, Tamara Tenenbaum y Malena Pichot, entre muchos otros. Martel tendrá su propio momento el domingo 4, a las 16, en el auditorio del Malba, donde Mercedes Halfon la entrevistará en el marco de la reciente publicación del libro Un destino común.

Guillermo Martínez, otra de las figuras de Filba. (Diego Izquierdo/Télam/AA)

La inauguración reunirá a todos los autores en una lectura coral en el Malba

El festival abrirá el miércoles 30 de septiembre a las 19 en el auditorio del Malba con “Una voz hecha de voces”, un acto inaugural inédito: por primera vez, casi todos los participantes nacionales e internacionales -Carrere y Keegan no llegan- compartirán el escenario. Coordinados por María Eugenia Pérez Tomas, cada uno construirá “un tejido textual y vocal” a partir de una pregunta común: qué es habitar hoy. La entrada será gratuita y se entregará ese día desde las 18 en el mismo museo.

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Talleres, recorridos y el ciclo Pochi-Pochi completan una agenda de más de 40 actividades

La programación incluye talleres con cupo limitado e inscripción previa desde el 7 de septiembre en el sitio del festival. Entre ellos se destacan un “Taller de escucha: resonar y habitar” de dos días a cargo de Pablo Bas, con prácticas de percepción y caminatas sonoras; un “Taller de escritura: Arquitectura personal” con Mauri, orientado a convertir material autobiográfico en narrativa; y una clase de Luis Sagasti titulada “Malezas literarias”, sobre autores que produjeron rupturas en la literatura de su tiempo.

El sábado 3, a las 15, en el espacio Azotea, tendrá lugar Pochi-Pochi, un ejercicio biodramático e íntimo con fotos de familia, relatos e invitados especiales, idea de Tellas y Rita Pauls. Según explicó la misma Vivi Tellas el martes, “Pochi Pochi” tendrá feria americana, retratos, choripan y la posibidad de “decir Pochi Pochi”, algo familiar y que, también, permite, por un rato, “ser un poco tontos”.

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Vivi Tellas está en el Consejo Asesor y le dio su impronta al Festival con una actividad fuera de lo común: "Pochi, Pochi" (Crédito: Fundación Konex)

Ese mismo día por la mañana, en el Jardín Botánico Carlos Thays, se realizará “Un volcán nunca duerme”, una lectura performática del libro Krakatoa, de Stigger, con la presencia de la autora y de los escritores Halfon, Pablo Katchadjian y Paula Peyseré.

Las noches del Filba combinan poesía, música y fiesta literaria

Como en ediciones anteriores, el festival tendrá su costado nocturno. El viernes 2, a las 22, el espacio Las Deudas albergará una noche de poesía con Lu Caamaño, Ramiro Coll, Jacqueline Golbert, Nadia Sandrone, Luciana Mellado y otros autores, con la presentación de Rita Pauls.

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El sábado 3, a las 20, en La Paz Arriba, la fiesta literaria del club de lectura Escape a Plutón convocará lecturas de Lalo Barrubia, un diálogo entre Lucía Lijtmaer y Tamara Tenenbaum, y música en vivo de Loli Molina. El cierre del domingo será la grabación en vivo del podcast Deforme Semanal ideal total, con Lijtmaer e Isa Calderón.

El festival se desarrollará en ocho sedes porteñas: el Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415), la Facultad de Derecho de la UBA (Av. Figueroa Alcorta 2263), la Casa Victoria Ocampo (Rufino de Elizalde 2831), el Jardín Botánico Carlos Thays (Av. Santa Fe 3951), y los espacios La Paz Arriba (Av. Callao 1082), Las Deudas (Agrelo 3399), Gráfica Gloria (Av. Elcano 4015) y Azotea (Av. Córdoba 543, 4° piso). La gran mayoría de las actividades serán gratuitas y por orden de llegada.