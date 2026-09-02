Cultura

Emmanuel Carrère y Claire Keegan encabezan el Filba 2026: casi 100 escritores, lecturas, entrevistas, fiesta, baile, confesiones y choripan

Este año el festival literario se centra en cómo habitamos el mundo. Hay figuras internacionales y nacionales, como Lucrecia Martel y Camila Sosa Villada. También talleres y programación nocturna. Casi todo transcurre en el Malba

Un hombre con brazos cruzados y una mujer de largo cabello pelirrojo posan frente a un edificio de piedra y cristal
El Filba Internacional 2026 celebrará su 18.ª edición del 30 de septiembre al 4 de octubre con Emmanuel Carrère y Claire Keegan entre sus figuras centrales.
Guardar

El Filba Internacional 2026 llega con Emmanuel Carrère y Claire Keegan como figuras centrales de su programación, dos escritores en el pico de su vigencia que tendrán actividades propias en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El festival, que celebra su 18.ª edición del 30 de septiembre al 4 de octubre, sumará también a Camila Sosa Villada como la gran protagonista local y reunirá a casi 100 autores de Argentina y del exterior bajo el lema “Qué es habitar hoy”.

El programa fue presentado este martes por la noche en la librería Eterna Cadencia, de Palermo. Pablo Braun, presidente de la Fundación que organiza el festival, celebró que el Filba logre, edición a edición, “construir comunidad, que me parece que es algo que en estos tiempos, además, nos está faltando un poco”. Por su parte, Leonora Djament, editora y figura clave del ciclo, presentó a las dos programadoras de esta edición: Victoria Rodríguez Lacrouts y María Luján Picabea.

PUBLICIDAD

Djament también contó lo difícil que fue que Carrère llegara a la Argentina: todos los años, dijo, hubo un mail dirigido a él. Y siempre volvía con una respuesta cordial pero negativa. Esta vez, en cambio, el francés contestó: “¿Por qué no?“. Se iniciaron las gestiones y acá estamos.

Por primera vez, el Filba tuvo un consejo asesor integrado por Selva Almada, Vivi Tellas y Alejandro Dujovne

Una novedad de esta edición fue la conformación de un consejo asesor, algo inédito en la historia del festival. Lo integraron la escritora Selva Almada, la dramaturga y curadora Vivi Tellas y el académico Alejandro Dujovne. La directora del Filba, Amalia Sanz, los definió como “tres personas que nos sumaron muchísimo en creatividad, conceptos, miradas distintas”.

PUBLICIDAD

Pablo Braun
Pablo Braun habló de "crear comunidad". (Maximiliano Luna)

Sanz también precisó el concepto que atraviesa toda la programación de 2026: “hábitat”, entendido como la pregunta por cómo se construye un espacio compartido, qué diálogo —“sano o muchas veces destructivo”— tiene la acción humana con su entorno, y cuál es el rol de la imaginación poética para transformar el espacio urbano, rural y doméstico. “¿Cómo construimos un espacio que sea nuestro sin que deje de ser de todos?”, planteó la directora en el acto de presentación.

Carrère y Keegan tendrán dos actividades cada uno, una de ellas arancelada

El escritor francés Emmanuel Carrère participará el viernes 2 de octubre, a las 20, en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho, donde la cronista Leila Guerriero lo entrevistará en un diálogo sobre los hitos de su carrera, sus búsquedas formales y la mirada que transforma la experiencia propia y la ajena en materia literaria. La actividad, presentada por K&S Films con el apoyo de Anagrama y el Institut français de Argentina, es gratuita y el ingreso estará sujeto a la capacidad de la sala.

El sábado 3, a las 11, en el auditorio del Malba, Carrère contará el detrás de escena del proceso creativo de su último libro, Koljós, en la actividad “Carrère cronista”, con entrada arancelada y cupos limitados. Tras su exposición, el autor responderá preguntas del público y firmará ejemplares. Las entradas estarán disponibles en el sitio web de Filba desde el jueves 3 de septiembre.

Camila Sosa Villada
Camila Sosa Villada será la protagonista local del Filba Internacional 2026 y adelantará fragmentos de su próximo libro en el Malba.

La irlandesa Claire Keegan, por su parte, hará el viernes 2 a las 10 una lectura de sus cuentos más emblemáticos en el auditorio del Malba, actividad presentada por Djament que también será arancelada con cupos limitados. Esa misma noche, a las 20, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, el traductor Jorge Fondebrider la entrevistará en un encuentro con entrada libre. Las entradas para las actividades pagas de ambos autores saldrán a la venta el jueves 3 de septiembre.

Camila Sosa Villada adelantará pasajes de su próximo libro entre las salas del Malba

La tercera figura de peso de esta edición es la escritora y actriz argentina Camila Sosa Villada, que tendrá dos momentos centrales. El viernes 2, a las 16, protagonizará una lectura inédita en las salas del museo: adelantará en exclusiva fragmentos de su próximo libro, con entrada gratuita. Al día siguiente, sábado 3, a las 16, será entrevistada por Bartolomé Armentano en el auditorio del Malba.

Doce invitados internacionales llegan desde ocho países

Además de Carrère y Keegan, el festival convocó a diez escritores extranjeros de distintos países. Dos vienen de Brasil: el poeta Joca Reiners Terron y la escritora y periodista Verónica Stigger. Desde España llegan las escritoras Isa Calderón y Mayte Gómez Molina, junto a la vasca Uxue Alberdi. Lucía Lijtmaer, nacida en Argentina pero radicada hace décadas en España, también integra el elenco internacional. Uruguay aporta a la narradora Lalo Barrubia; Ecuador, a la antropóloga y escritora Mafe Moscoso; Italia, al narrador Sebastiano Mauri; y Francia, a la escritora Marie Vingtras.

Entre los casi 80 invitados argentinos se encuentran Lucrecia Martel, Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, Martín Rejtman, Leila Guerriero, Cecilia Pavón, Tamara Tenenbaum y Malena Pichot, entre muchos otros. Martel tendrá su propio momento el domingo 4, a las 16, en el auditorio del Malba, donde Mercedes Halfon la entrevistará en el marco de la reciente publicación del libro Un destino común.

Industria cinematográfica + literatura
Guillermo Martínez, otra de las figuras de Filba. (Diego Izquierdo/Télam/AA)

La inauguración reunirá a todos los autores en una lectura coral en el Malba

El festival abrirá el miércoles 30 de septiembre a las 19 en el auditorio del Malba con “Una voz hecha de voces”, un acto inaugural inédito: por primera vez, casi todos los participantes nacionales e internacionales -Carrere y Keegan no llegan- compartirán el escenario. Coordinados por María Eugenia Pérez Tomas, cada uno construirá “un tejido textual y vocal” a partir de una pregunta común: qué es habitar hoy. La entrada será gratuita y se entregará ese día desde las 18 en el mismo museo.

Talleres, recorridos y el ciclo Pochi-Pochi completan una agenda de más de 40 actividades

La programación incluye talleres con cupo limitado e inscripción previa desde el 7 de septiembre en el sitio del festival. Entre ellos se destacan un “Taller de escucha: resonar y habitar” de dos días a cargo de Pablo Bas, con prácticas de percepción y caminatas sonoras; un “Taller de escritura: Arquitectura personal” con Mauri, orientado a convertir material autobiográfico en narrativa; y una clase de Luis Sagasti titulada “Malezas literarias”, sobre autores que produjeron rupturas en la literatura de su tiempo.

El sábado 3, a las 15, en el espacio Azotea, tendrá lugar Pochi-Pochi, un ejercicio biodramático e íntimo con fotos de familia, relatos e invitados especiales, idea de Tellas y Rita Pauls. Según explicó la misma Vivi Tellas el martes, “Pochi Pochi” tendrá feria americana, retratos, choripan y la posibidad de “decir Pochi Pochi”, algo familiar y que, también, permite, por un rato, “ser un poco tontos”.

Vivi Tellas
Vivi Tellas está en el Consejo Asesor y le dio su impronta al Festival con una actividad fuera de lo común: "Pochi, Pochi" (Crédito: Fundación Konex)

Ese mismo día por la mañana, en el Jardín Botánico Carlos Thays, se realizará “Un volcán nunca duerme”, una lectura performática del libro Krakatoa, de Stigger, con la presencia de la autora y de los escritores Halfon, Pablo Katchadjian y Paula Peyseré.

Las noches del Filba combinan poesía, música y fiesta literaria

Como en ediciones anteriores, el festival tendrá su costado nocturno. El viernes 2, a las 22, el espacio Las Deudas albergará una noche de poesía con Lu Caamaño, Ramiro Coll, Jacqueline Golbert, Nadia Sandrone, Luciana Mellado y otros autores, con la presentación de Rita Pauls.

El sábado 3, a las 20, en La Paz Arriba, la fiesta literaria del club de lectura Escape a Plutón convocará lecturas de Lalo Barrubia, un diálogo entre Lucía Lijtmaer y Tamara Tenenbaum, y música en vivo de Loli Molina. El cierre del domingo será la grabación en vivo del podcast Deforme Semanal ideal total, con Lijtmaer e Isa Calderón.

El festival se desarrollará en ocho sedes porteñas: el Malba (Av. Figueroa Alcorta 3415), la Facultad de Derecho de la UBA (Av. Figueroa Alcorta 2263), la Casa Victoria Ocampo (Rufino de Elizalde 2831), el Jardín Botánico Carlos Thays (Av. Santa Fe 3951), y los espacios La Paz Arriba (Av. Callao 1082), Las Deudas (Agrelo 3399), Gráfica Gloria (Av. Elcano 4015) y Azotea (Av. Córdoba 543, 4° piso). La gran mayoría de las actividades serán gratuitas y por orden de llegada.

Temas Relacionados

MalbaBuenos AiresLiteraturaEmmanuel CarrereClaire KeeganFilba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Jardín Japonés enciende el Hi Matsuri, con dos ceremonias de fuego y pedidos de paz

La cita del domingo 6 de septiembre irá de 10 a 19 e incluirá dos quemas centrales, una tradición en la que los visitantes podrán dejar atrás sus malos augurios y sumar sus deseos

El Jardín Japonés enciende el Hi Matsuri, con dos ceremonias de fuego y pedidos de paz

Bada, donde los artistas se presentan en sociedad

Más de 300 artistas, miles de visitantes y una feria donde el arte se muestra sin intermediarios. Entre la multitud, algunos nombres y obras obligan a detenerse

Bada, donde los artistas se presentan en sociedad

El prólogo completo de Milei en la reedición de "Bases": cuando la Argentina abrazó la libertad fue próspera; cuando la reemplazó por el estatismo, se estancó

El presidente le puso sus palabras a la obra de Juan Bautista Alberdi que estableció el marco ideológico de la Constitución nacional. “Es una hoja de ruta”, sostiene

El prólogo completo de Milei en la reedición de "Bases": cuando la Argentina abrazó la libertad fue próspera; cuando la reemplazó por el estatismo, se estancó

Angela Davis, filósofa estadounidense: “En una sociedad racista no basta con no ser racista, hay que ser antirracista”

Más de medio siglo después del surgimiento del poder negro en los Estados Unidos, la máxima de una pensadora que fue perseguida por el FBI sigue siendo cuestionadora. El paso de la corrección política a la acción colectiva en un manifiesto por la supervivencia

Angela Davis, filósofa estadounidense: “En una sociedad racista no basta con no ser racista, hay que ser antirracista”

Cómo se escribe: gratuidad, no gratuitidad

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Cómo se escribe: gratuidad, no gratuitidad

DEPORTES

De Mauro Icardi a Karim Benzema: las 20 estrellas que están libres tras el cierre del mercado de pases en Europa

De Mauro Icardi a Karim Benzema: las 20 estrellas que están libres tras el cierre del mercado de pases en Europa

La particular reacción de Erling Haaland tras enterarse del fichaje de Enzo Fernández en Manchester City

Dolor en Boca Juniors por la muerte de Carlos el Loco Salinas, autor de un gol clave para ganar la primera Copa Intercontinental

Boca Juniors y Vélez definirán el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Mariano Navone volverá a jugar en el US Open tras su histórico triunfo ante Djokovic: todo lo que hay que saber

TELESHOW

El influencer que conoció a Moria Casán gracias a unos calzoncillos con su cara: “Desde niño quise ser como ella”

El influencer que conoció a Moria Casán gracias a unos calzoncillos con su cara: “Desde niño quise ser como ella”

La decisión que tomó Brian Lanzelotta con su fábrica de papel higiénico luego de denunciar una estafa millonaria

El debut secreto de la mamá de Wanda Nara en LAM y la reacción viral de su nieto Valentino: “No la puedo ver ahí”

La divertida confesión de Brenda Gandini a Luisana Lopilato: “Me colé a tu cumpleaños”

El emotivo reencuentro de Charlotte Caniggia con Mariana Nannis en Gran Hermano Generación Dorada: “Traé la copa a Marbella”

INFOBAE AMÉRICA

Más de 70.000 personas sin electricidad tras una emergencia por inundaciones repentinas en EEUU debido a la depresión tropical Edouard

Más de 70.000 personas sin electricidad tras una emergencia por inundaciones repentinas en EEUU debido a la depresión tropical Edouard

Nueva York prohibirá el uso de inteligencia artificial en escuelas primarias e intermedias

Entre pocas luces, así iniciaron las familias cubanas el curso escolar 2026-2027

Confesó “por eso hice esto” tras ser detenido por el ataque que mató a su expareja en la Ciudad de Guatemala

Cinco actividades cayeron en junio y la minería registró el mayor retroceso económico en Nicaragua