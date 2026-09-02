Cultura

Murió Jean-Paul Rappeneau, el director de “Cyrano de Bergerac”

La familia del cineasta francés comunicó el fallecimiento este martes, tras una trayectoria de medio siglo marcada por una filmografía breve y el gusto por el gran espectáculo

Jean-Paul Rappeneau murió a los 94 años y dejó una obra clave del cine francés marcada por el humor y el espectáculo
Jean-Paul Rappeneau murió a los 94 años y dejó una obra clave del cine francés marcada por el humor y el espectáculo
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El cineasta francés Jean-Paul Rappeneau, director de Cyrano de Bergerac, uno de los grandes clásicos del cine francés contemporáneo, murió este martes a los 94 años, con una filmografía breve y una obra marcada por el humor y el gusto por el gran espectáculo.

Rappeneau rodó solo ocho películas en medio siglo de carrera, pero varias dejaron huella, como La vida en el castillo (1966), Cyrano de Bergerac (1990), El húsar en el tejado (1995) o Bellas familias (2015), su último filme.

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La prensa francesa destaca este miércoles, cuando la familia comunicó su muerte, la singularidad de un director que consiguió combinar el cine popular con la elegancia y el gran espectáculo.

El diario Le Figaro define su obra como “la alta costura del séptimo arte”, mientras que Le Monde lo considera una personalidad aparte dentro del cine francés, y describe su estilo como una suerte de comedia francesa “a la americana”.

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Su gran éxito llegó en 1990 con Cyrano de Bergerac, adaptación de la obra de Edmond Rostand protagonizada por Gérard Depardieu. La película tuvo un gran éxito internacional y convirtió la historia del espadachín poeta con una nariz descomunal en uno de los grandes clásicos del cine francés.

Rappeneau había aceptado dirigirla con la condición de que Depardieu interpretara a Cyrano. El guion, escrito junto al escritor Jean-Claude Carrière, conservó buena parte de los versos originales e incorporó otros para trasladar al cine la historia de amor, orgullo y sacrificio de Cyrano.

Gérard Depardieu - Charlotte Arnould
"Cyrano de Bergerac" fue el gran éxito internacional de Jean-Paul Rappeneau y consolidó un clásico del cine francés con Gérard Depardieu como protagonista

La película ganó diez premios César, incluido el de mejor película, y Depardieu fue nominado al Oscar por su interpretación.

Cinco años después, Rappeneau volvió a las grandes producciones con El húsar en el tejado, adaptación de la novela de Jean Giono, protagonizada por Juliette Binoche y Olivier Martínez.

La epidemia de cólera, los paisajes de la Provenza y la huida a caballo del protagonista reunían buena parte de las obsesiones del cineasta: aventura, romanticismo y grandes escenarios naturales.

Nacido en la ciudad de Auxerre el 8 de abril de 1932, Rappeneau creció durante la Segunda Guerra Mundial y la ocupación alemana. Su padre fue hecho prisionero y oficiales alemanes llegaron a alojarse en la casa familiar, una infancia que alimentó posteriormente su fascinación por la aventura.

Debutó precisamente con La vida en el castillo (1966), una película ambientada durante la ocupación, protagonizada por Catherine Deneuve y Philippe Noiret.

Después realizó Gracias y desgracias de un casado del año II (1971), una comedia de aventuras con Jean-Paul Belmondo ambientada en la Revolución francesa y Mi hombre es un salvaje (1975), de nuevo con Deneuve e Yves Montand.

Deneuve fue una de las actrices que mejor encajaron con el ritmo vertiginoso de sus diálogos, una de sus señas de identidad.

Rappeneau concebía el cine como un espectáculo visual y reivindicaba los paisajes, las estrellas y las grandes aventuras frente a la austeridad de la Nueva Ola francesa. “Tiene que haber esplendor visual”, repetía para explicar su idea del cine.

Su carrera terminó con Bellas familias (2015), una comedia coral que recuperó el tono ligero de sus primeros trabajos.

Ocho películas bastaron para construir una obra reconocible y convertir a Rappeneau en uno de los grandes narradores del cine francés de las últimas décadas.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ EPA/ Julien De Rosa y archivo.

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