Cultura

El Reino Unido impide la exportación de un Rembrandt valorado en USD 100 millones, considerado un “tesoro nacional”

La medida impide que el retrato salga de forma definitiva, al menos hasta el 26 de diciembre, para dar margen a que una institución o un comprador local reúna el dinero necesario

Retrato de Catrina Hooghsaet ﻿Rembrandt
El Gobierno británico prohibió temporalmente la exportación de un retrato de Rembrandt valorado en más de 71 millones de libras
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El Gobierno británico ha prohibido temporalmente la exportación de un retrato de Rembrandt valorado en más de 71 millones de libras (97 millones de dólares), en un intento por mantener este “tesoro nacional” en el país.

El ministro de Cultura del Reino Unido puede imponer una prohibición temporal de exportación sobre cualquier obra de arte designada como tesoro nacional, lo que le da tiempo a un museo o coleccionista local para recaudar fondos con el fin de adquirirla.

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Este cuadro es el objeto más caro al que se le ha otorgado este estatus.

El Gobierno anunció el jueves que ha impedido que el cuadro salga del país de manera permanente, al menos hasta el 26 de diciembre, “con el objetivo de mantener una obra importante en el Reino Unido y expuesta al público”.

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Espera que un museo británico u otro comprador “apropiado” muestre interés en adquirir el cuadro por 71,7 millones de libras esterlinas dentro de ese plazo.

El comunicado del Gobierno indicó que se había presentado una solicitud de licencia de exportación para la pintura, pero no reveló a qué país se enviaría. Señaló que la decisión sobre la licencia de exportación se aplazaba al menos hasta el 27 de diciembre.

Retrato de Catrina Hooghsaet ﻿Rembrandt
"Retrato de Catrina Hooghsaet", pintado por Rembrandt en 1657, fue definido por el Gobierno como una de las obras tardías más excepcionales del artista

Pintado por Rembrandt en 1657, el óleo titulado Retrato de Catrina Hooghsaet, que representa a una mujer holandesa con un gorro y un cuello blancos y un vestido oscuro, es una de las “obras tardías más excepcionales” del artista, según el Gobierno.

En 2015, la pintura fue objeto por primera vez de una prohibición temporal de exportación cuando su propietario de larga data en Gales la vendió de manera privada en Sotheby’s a un comprador extranjero no identificado por 35 millones de libras esterlinas.

Los intentos de recaudar fondos fracasaron, pero el comprador se quedó con la pintura en el Reino Unido.

El año pasado, la pintura se vendió nuevamente de manera privada en Christie’s por 71 millones de libras esterlinas, según confirmó la casa de subastas a esta agencia el viernes.

En 2022, el Rijksmuseum de Ámsterdam adquirió un autorretrato de Rembrandt por 175 millones de euros después de que París autorizara la venta, a pesar de que se consideraba un “tesoro nacional” en Francia.

Fuente: AFP.

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