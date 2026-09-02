Cultura

El Jardín Japonés enciende el Hi Matsuri, con dos ceremonias de fuego y pedidos de paz

La cita del domingo 6 de septiembre irá de 10 a 19 e incluirá dos quemas centrales, una tradición en la que los visitantes podrán dejar atrás sus malos augurios y sumar sus deseos

Festival del Fuego - Jardín Japonés
El Jardín Japonés enciende el Hi Matsuri, con dos ceremonias de fuego y pedidos de paz
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El domingo 6 de septiembre, el Jardín Japonés alberga el festival Hi Matsuri 2026, su Festival del Fuego entre las 10 y las 19, con dos ceremonias de quema previstas para las 15:30 y las 17:30.

La actividad estará presidida por el maestro de ceremonias Minoru Tajima, quien durante el ritual escribirá en Shodo (caligrafía japonesa) las palabras Heiwa (paz) y Kenko (salud). Durante la fogata se pedirá por paz, salud y prosperidad.

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La organización informó que entregará una tablita de madera para que el público escriba “infortunios” y deseos que busca dejar atrás, antes de depositarla en urnas ubicadas en la zona del puente trunco, hasta el inicio de cada quema.

La cita del domingo 6 de septiembre irá de 10 a 19 e incluirá dos quemas centrales
La cita del domingo 6 de septiembre irá de 10 a 19 e incluirá dos quemas centrales

El programa sumará un show de tambores japoneses a cargo de Mukaito Taiko a las 15 y las 17, además de su participación musical durante las ceremonias. El anuncio presenta a la agrupación como pionera en la Argentina e indica que su espectáculo incorpora movimientos de karate. Los invitados destacados Marixa Balli y Hernán Drago vestirán kimonos tradicionales para ser partícipes de la ceremonia.

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El Jardín Japonés está situado en Av. Casares y Av. Figueroa Alcorta. Entrada general de $ 8000 para Residentes argentinos con DNI. Menores de 12 y mayores de 65 años es gratuito, al igual que las personas con certificado de discapacidad, ingresan con acompañante. No residentes, 24000 pesos.

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