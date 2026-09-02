El Jardín Japonés enciende el Hi Matsuri, con dos ceremonias de fuego y pedidos de paz

El domingo 6 de septiembre, el Jardín Japonés alberga el festival Hi Matsuri 2026, su Festival del Fuego entre las 10 y las 19, con dos ceremonias de quema previstas para las 15:30 y las 17:30.
La actividad estará presidida por el maestro de ceremonias Minoru Tajima, quien durante el ritual escribirá en Shodo (caligrafía japonesa) las palabras Heiwa (paz) y Kenko (salud). Durante la fogata se pedirá por paz, salud y prosperidad.
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La organización informó que entregará una tablita de madera para que el público escriba “infortunios” y deseos que busca dejar atrás, antes de depositarla en urnas ubicadas en la zona del puente trunco, hasta el inicio de cada quema.
El programa sumará un show de tambores japoneses a cargo de Mukaito Taiko a las 15 y las 17, además de su participación musical durante las ceremonias. El anuncio presenta a la agrupación como pionera en la Argentina e indica que su espectáculo incorpora movimientos de karate. Los invitados destacados Marixa Balli y Hernán Drago vestirán kimonos tradicionales para ser partícipes de la ceremonia.
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El Jardín Japonés está situado en Av. Casares y Av. Figueroa Alcorta. Entrada general de $ 8000 para Residentes argentinos con DNI. Menores de 12 y mayores de 65 años es gratuito, al igual que las personas con certificado de discapacidad, ingresan con acompañante. No residentes, 24000 pesos.
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