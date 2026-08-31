Cómo se escribe según la RAE: en comparación con o en comparación a, pero no en comparación de

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

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En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

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En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

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Uso correcto

La expresión en comparación puede ir seguida de las preposiciones con , la más habitual y a , pero no es adecuado en comparación de .

Sin embargo, en los medios pueden encontrarse a veces frases como estas: «El equipo rejuvenece en comparación de 2022», «Manifestaron su descontento con el vehículo en comparación de las escuderías rivales» u «Ofrecen espacios mayores en comparación de las habitaciones de hotel».

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Para indicar que algo se evalúa comparándolo con otra cosa, la locución en comparación va seguida de un complemento que habitualmente lleva la preposición con («Una edición más grande en comparación con las anteriores»). El Diccionario panhispánico de dudas precisa que también es válida, si bien menos frecuente, la variante con a («Una edición más grande en comparación a las anteriores»). En cambio, es inadecuado usar en comparación de («… en comparación de las anteriores»).

Por ello, en los enunciados del principio lo indicado habría sido escribir, por ejemplo, «El equipo rejuvenece en comparación con 2022», «Manifestaron su descontento con el vehículo en comparación con las escuderías rivales» y «Ofrecen espacios mayores en comparación a las habitaciones de hotel».

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Igualmente, la misma obra recomienda no utilizar variantes como a comparación con o a comparación de .

#puestaapunto . Esta recomendación sustituye a una anterior, publicada el 7 de abril de 2015, que censuraba el uso de en comparación a , puesto que la segunda edición del Diccionario panhispánico de dudas ya valida esta opción.

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¿Qué es la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

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Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

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Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.