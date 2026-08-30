Cicerón, filósofo romano: “La gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás”

Cuadro de 'Cicerón descubriendo la tumba de Arquímedes', pintada originalmente por el artista barroco austríaco Martin Knoller en 1775. (Universidad de Nueva York)

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En la cultura popular, hacer de cicerone quiere decir guiar a otros por un lugar con conocimiento y elocuencia. El término rinde homenaje a Marco Tulio Cicerón, el orador romano cuya capacidad de conducir a su audiencia a través de los laberintos del pensamiento y la política convirtió su nombre en sinónimo de guía intelectual. Pocos personajes de la Antigüedad dejaron una huella tan profunda en la cultura occidental.

Cicerón nació el 3 de enero del 106 a. C. en Arpino, una ciudad del Lacio, y fue asesinado el 7 de diciembre del 43 a. C. por orden de Marco Antonio. Estadista, abogado, filósofo y escritor, ejerció como cónsul romano y escribió varios tratados, como De Officiis, De re publica, De natura deorum y las Tusculanae Quaestiones, que formaron uno de los corpus filosóficos más influyentes de la historia de Occidente.

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Sin embargo, no fue de ninguna de estas obras donde Cicerón dejó para la posteridad una de sus frases más conocidas, sino en un discurso durante un proceso judicial. Un político llamado Cneo Plancio había ganado las elecciones para el cargo de edil, pero fue acusado de corrupción electoral. Por eso, decidió acudir a Cicerón, a quien años antes había ayudado acogiéndolo en Macedonia cuando este fue exiliado de Roma. Durante el juicio, el filósofo no dudó en defender que ayudar a su amigo no era un favor político, sino un deber: “La gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás”.

Cubierta del primer volumen de los 'Discursos', de Cicerón. (Gredos)

Sentirse agradecido conduce a actuar correctamente

Para Cicerón, la gratitud era la virtud que hacía posibles todas las demás, porque quien reconoce lo que ha recibido desarrolla la justicia, la generosidad y la lealtad. En De Officiis lo expresó con nitidez: “No hay deber más necesario que el de devolver un favor”. La gratitud, en su sistema ético, no era un sentimiento privado: era un acto público de reconocimiento que tejía los vínculos de la república.

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La tesis de Cicerón adquiere aún más peso cuando se lee junto a otra de sus reflexiones, también procedente de De Officiis: “Toda la gloria de la virtud reside en la acción”. La gratitud, para él, debía traducirse en una conducta, en reciprocidad y en un cuidado activo. De ahí que la considerara la raíz de la que brotan las demás virtudes.

Lo que Cicerón intuyó como fundamento moral hace más de dos mil años es algo que han recogido ahora algunas corrientes científicas. La psicología ha documentado en las últimas décadas que las personas que practican la gratitud de forma consciente presentan mayores niveles de bienestar, relaciones más sólidas y mayor resiliencia ante la adversidad.

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Escultura del orador y filósofo Cicerón.

La gratitud romana

El filósofo romano no fue el único en hablar de gratitud en su época. Otro célebre pensador, Lucio Anneo Séneca, le dedicó una obra entera, De Beneficiis, en la que escribió: “Quien recibe un beneficio con gratitud ya ha pagado la primera cuota”. Para Séneca, la ingratitud era el vicio más destructivo del tejido social porque erosionaba la confianza sobre la que se sostienen las comunidades humanas.

Siglos más tarde, el emperador romano Marco Aurelio, que gobernó Roma entre los años 161 y 180 d. C., abrió sus Meditaciones con una larga cadena de agradecimientos a quienes lo formaron, entre ellos familiares y maestros. Para Marco Aurelio, la gratitud era el antídoto contra la codicia y la insatisfacción permanente, dos males que, a su juicio, corrompían tanto al individuo como al poder. Por eso, escribía en este libro: “No pienses tanto en lo que no tienes como en lo que tienes”.

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El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. (Fundación Princesa de Asturias/UIMP/MOME)

Como vemos, en la Antigua Roma la gratitud fue un tema importante para varios de sus filósofos más destacados, cuyas ideas podrían resumirse en una única conclusión: quien no sabe agradecer lo que tiene carece de la base moral para aspirar a nada más. Hoy, esta afirmación sugiere que la gratitud es una cualidad mucho más importante de lo que creemos, ya que constituye el primer paso de cualquier ética que pretenda tomarse en serio.