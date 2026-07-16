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Nicole Kidman y Sandra Bullock regresan como brujas para Practical Magic 2

La productora Denise Di Novi contó a PEOPLE que la secuencia del aquelarre fue tan exigente para quien personificó a Gilly que llegó a reventarse algunos vasos sanguíneos en la cara

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La trama de Practical Magic 2 seguirá a las hijas de Sally Owens y mostrará cómo una figura interpretada por Lee Pace altera la calma del pueblo

En medio de la expectativa por el estreno de Practical Magic 2, programado para este año en salas de Estados Unidos según PEOPLE, la productora Denise Di Novi recordó un incidente durante el rodaje de la primera película.

Nicole Kidman, una de las protagonistas junto a Sandra Bullock, sufrió la rotura de algunos vasos sanguíneos en el rostro mientras filmaba la escena más exigente del proyecto.

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Practical Magic, estrenada en 1998, regresará para los fanáticos en formato 4K UHD. Warner Bros. Home Entertainment lanzará esta nueva edición el 25 de agosto.

'Practical Magic': Sandra Bullock y Nicole Kidman
Sandra Bullock se incorporó muy rápido a Practical Magic y también asumió el rol de productora de la película - (Créditos: Warner Bros)

Di Novi recordó que el momento más difícil de toda la producción fue la secuencia en la que Gilly —interpretada por Kidman—, Sally —Bullock—, Frances —Stockard Channing— y Jet —Dianne Wiest— intentan vencer el espíritu de Jimmy, a cargo de Goran Višnjić.

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“Probablemente, la escena más difícil fue cuando intentaban vencer el espíritu de Jimmy con el aquelarre. Nicole Kidman estaba poseída. Se entregó por completo y llegó incluso a reventarse algunos vasos sanguíneos en la cara mientras rodaba esa escena. Fue increíblemente intensa y todos se volcaron en ella de una manera muy realista", detalló la productora a PEOPLE.

Practical Magic
Denise Di Novi señaló que la secuencia del aquelarre contra el espíritu de Jimmy fue el momento más difícil del rodaje de Practical Magic - (Warner Bros.)

La incorporación de Kidman al proyecto no fue casual. Di Novi explicó al medio que, en aquel momento, la actriz acababa de terminar Eyes Wide Shut y su carrera estaba asociada principalmente a papeles oscuros y de suspense.

“Sentíamos que sería algo muy interesante verla hacer algo así. Por suerte, aceptó”, dijo. Bullock, en cambio, se sumó al proyecto “muy rápido” y también asumió el rol de productora.

Con los años, Di Novi señaló a PEOPLE que ambas actrices alcanzaron un “estatus de ícono” que ya intuía desde las primeras escenas rodadas juntas. “Hay ciertos actores que alcanzan ese nivel por la extensión de su carrera o por su nivel de excelencia. Ver a dos de ellos en roles de igual peso en la misma película no ocurre con frecuencia”, afirmó.

Sandra Bullock y Nicole Kidman presentaron en CinemaCon un adelanto de Practical Magic 2 y anunciaron el regreso de las brujas - REUTERS/Caroline Brehman
Sandra Bullock y Nicole Kidman presentaron en CinemaCon un adelanto de Practical Magic 2 y anunciaron el regreso de las brujas - REUTERS/Caroline Brehman

La secuela y una química renovada

La productora también se refirió a Practical Magic 2, cuyo estreno en salas de Estados Unidos está previsto para el 11 de septiembre de 2026 según PEOPLE —aunque Infobae informó la fecha del 18 de septiembre—.

Di Novi aseguró que la química entre Bullock y Kidman en la segunda entrega supera a la de la primera. “Le están aportando más de sí mismas a la segunda película, su experiencia de vida y todo el trabajo que han acumulado a lo largo de estos años”, explicó.

Los primeros detalles de la trama se conocieron el 14 de abril durante CinemaCon, en Las Vegas, donde las dos actrices presentaron un avance anticipatorio ante una sala repleta de propietarios de cines. Bullock, de 61 años, y Kidman, de 58, utilizaron la célebre frase del comercial de AMC Theatres para abrir el momento: “¿Por qué venimos aquí, Nicole?”, preguntó Bullock. “Venimos a este lugar por la magia”, respondió Kidman, antes de añadir: “¡Las brujas han vuelto!”.

Practical Magic
Nicole Kidman reveló que se reventó vasos sanguíneos en la cara durante la escena más exigente de Practical Magic - (Warner Bros.)

La secuela seguirá a las hijas de Sally Owens en la adultez temprana mientras afrontan su legado mágico. Gillian, por su parte, dejó atrás su vida de aventuras por una existencia más tranquila, hasta que una figura misteriosa interpretada por Lee Pace altera la calma del pueblo de Nueva Inglaterra donde viven las hermanas.

Kidman adelantó en CinemaCon que “también tenemos nuestro pasado alcanzándonos, y tenemos nuestros destinos y nuestra familia”, mientras Bullock hizo una referencia a la maldición amorosa del filme original: “Sally está soltera, y si conocen la película original, probablemente pueden adivinar por qué”.

Al elenco se suman Joey King como hija de Sally, junto a Maisie Williams, Xolo Maridueña y Solly McLeod. Channing, de 82 años, y Wiest, de 78, retoman sus roles como las tías Frances y Jet. La dirección recae en Susanne Bier —conocida por Bird Box—, con un guion coescrito por Akiva Goldsman y Georgia Pritchett, basado en la novela de Alice Hoffman. Para la producción se reconstruyó la casa original del filme a fin de recuperar la atmósfera del clásico de los años 90.

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