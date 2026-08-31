Gioconda Belli ganó por unanimidad el Premio FIL de Literatura 2026 (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Guardar

La escritora nicaragüense Gioconda Belli fue galardonada por unanimidad con el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026. El jurado subrayó “su renovación del lenguaje literario” y la eligió por ser “una de las voces más poderosas entre los autores latinoamericanos contemporáneos”.

Nacida en Managua en 1948, Belli se destacó desde los años setenta con obras como Sobre la grama y Línea de fuego, y alcanzó proyección internacional con su novela La mujer habitada (1988). Su obra refleja el pulso de la realidad nicaragüense, desde su participación en el sandinismo hasta su posterior distanciamiento crítico del régimen de Daniel Ortega.

PUBLICIDAD

A sus 77 años, es residente en Madrid en condición de exilio tras ser despojada de su nacionalidad y bienes por el gobierno de Ortega y Murillo. Ha sumado importantes galardones recientes como el Premio Reina Sofía (2023) y el Carlos Fuentes (2025).

La gran escritora nicaragüense exiliada en Madrid fue obtuvo el prestigioso galardón por el conjunto de su obra. El jurado la destacó por ser “una de las voces más poderosas entre los autores latinoamericanos contemporáneos” (Foto: Alberto Ortega / Europa Press)

El Premio FIL se otorga anualmente como el máximo reconocimiento de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México. Dotado con 150.000 dólares, le será entregado el próximo 28 de noviembre en la apertura de la 40ª edición de la Feria.

PUBLICIDAD

Se trata de, sin dudas, uno de los galardones más prestigiosos de Iberoamérica. Entregado anualmente desde 1991, reconoce la trayectoria de un autor vivo que escriba en español, portugués, francés, italiano, catalán o rumano. Nacido originalmente como el Premio Juan Rulfo, el galardón adoptó su nombre actual en 2008 tras una disputa legal, expandiendo su alcance global.

A lo largo de su historia, ha consagrado a gigantes de la literatura universal de la talla de Nicanor Parra, Juan Gelman, Ida Vitale, António Lobo Antunes, Emmanuel Carrère y Mircea Cărtărescu.

PUBLICIDAD