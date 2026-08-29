Cultura

El álbum de fotos de Auschwitz con los nazis sonriendo: la historia real detrás de la obra finalista del Pulitzer que llega a Broadway

‘Here There Are Blueberries’, escrita por Moisés Kaufman y Amanda Gronich, reconstruye el hallazgo de imágenes con la vida social de los perpetradores de campos de exterminio

“Here There Are Blueberries”, sobre archivistas que debaten cómo manejar un regalo perturbador, se estrenará en el Teatro Barrymore en noviembre
“Here There Are Blueberries”, sobre archivistas que debaten cómo manejar un regalo perturbador, se estrenará en el Teatro Barrymore en noviembre
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La obra “Here There Are Blueberries”, finalista del Pulitzer, sobre archivistas de museo que lidian con fotografías de la vida social nazi, llegará a Broadway este otoño.

El drama reconstruye la historia real de cómo respondió el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos cuando en 2007 le fueron obsequiadas las perturbadoras fotografías —que muestran a trabajadores de campos de concentración en momentos de ocio, y no a sus víctimas sufrientes—. Los Pulitzer describieron la obra como “una elegante y desgarradora pieza de teatro documental que examina la procedencia de un álbum de fotos de Auschwitz y explora el misterio irresoluble de cómo los individuos pueden insistir en la normalidad mientras la atrocidad acecha fuera del encuadre”.

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La obra está escrita por Moisés Kaufman y Amanda Gronich, de Tectonic Theater Project, una organización sin fines de lucro de Nueva York más conocida por “The Laramie Project”. Kaufman, quien concibió la obra, también la dirige; la producción de Broadway tiene previsto comenzar sus funciones previas el 2 de noviembre y estrenarse el 9 de noviembre, con una temporada de 10 semanas en el Teatro Barrymore.

En una entrevista telefónica conjunta, Kaufman y Gronich describieron la obra como una “historia detectivesca”, en la que el público sigue a los investigadores mientras intentan entender lo que están viendo y lo que las imágenes revelan sobre la historia y sobre la condición humana.

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“Hay algo único en Broadway: cuando una obra se estrena allí, abre una conversación nacional, y eso es muy emocionante para nosotros, porque realmente creemos que los temas que plantea la obra merecen formar parte de una conversación nacional”, dijo Gronich. “Cada día que pasa, se siente más y más urgente”.

Here There Are Blueberries” ha sido bien recibida por la escena teatral sin fines de lucro de Estados Unidos: tuvo una versión de laboratorio en Miami New Drama en 2018, antes de la pandemia de coronavirus, y luego comenzó su recorrido de producciones pospandemia en 2022 en La Jolla Playhouse, en San Diego.

Fue montada en Shakespeare Theater Company, en Washington, y en New York Theater Workshop, en el Bajo Manhattan; volvió para una temporada completa en Miami New Drama; y una pequeña producción en gira pasó por McCarter Theater Center, en Nueva Jersey; Wallis Annenberg Center for the Performing Arts y Berkeley Repertory Theater, en California; y Seattle Repertory Theater.

La obra también fue presentada a comienzos de este año en Stratford East, en Londres.

La producción de Broadway, un emprendimiento comercial, cuenta con un equipo de productores encabezado por Tectonic Theater Project y Brian y Dayna Lee. El elenco aún no ha sido anunciado.

Fuente: Tne New York Times

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