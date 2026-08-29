Cultura

Kanye West-Yé en Rusia: un conflictivo concierto, entre la bienvenida oficial y el rechazo por su exabruptos nazis

Las fechas previstas para los shows del controvertido rapero en San Petersburgo quedaron en pausa tras el desmentido del estadio, mientras la promotora busca alternativas

Kanye West
Los conciertos de Kanye West en Rusia abrieron un debate entre autoridades sobre si Ye debe presentarse en San Petersburgo
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Desde el anuncio de sus conciertos la semana pasada hasta la cancelación por parte de la sede días después, los dos espectáculos que la estrella del rap estadounidense Kanye West tenía planeados en Rusia han cautivado al país, con las autoridades divididas sobre si deberían llevarse a cabo.

A West, quien se conoce por su nombre artístico Ye, se le ha prohibido la entrada a varios países europeos debido a comentarios antisemitas que hizo en el pasado. Al ser el músico occidental más importante en encabezar un cartel en Rusia desde que Moscú lanzó su ofensiva contra Ucrania en 2022, algunos funcionarios rusos han dado la bienvenida a los conciertos programados de West, con la esperanza de disipar la idea de que Rusia está aislada a causa de la guerra.

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Otros han expresado su preocupación por los comentarios anteriores del rapero en los que glorificaba a la Alemania nazi —un tema delicado en Rusia— y la sede originalmente prevista se ha distanciado desde entonces de los conciertos. Aún no está claro si los conciertos se llevarán a cabo.

El lugar se retira

Las entradas para los dos conciertos, programados para el 10 y 11 de octubre en San Petersburgo, aparecieron a principios de este mes en el sitio web de Say Agency, una organizadora de eventos con sede en Moscú. La agencia anunció que los eventos se llevarían a cabo en la Gazprom Arena de San Petersburgo, y el propio estadio compartió anuncios del próximo concierto en su cuenta de Telegram.

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Sin embargo, una semana después, el Gazprom Arena desmintió que fuera a ser la sede de los espectáculos, afirmando que “no había firmado ningún contrato para arrendar el estadio para el evento”.

La aparente cancelación pareció tomar por sorpresa a los organizadores y provocó enojo y confusión entre los usuarios de las redes sociales, algunos de los cuales ya habían comprado boletos.

Los precios de los boletos oscilaban entre unos 100 y casi 2,000 dólares, y los más baratos se agotaron en cuestión de horas. “Devuélvanle el dinero a la gente, payasos”, escribió un usuario en Telegram debajo de la publicación de Gazprom Arena.

Say Agency negó que los conciertos se hubieran cancelado y anunció que estaba trabajando en una solución. “Por favor, tengan paciencia y esperen un anuncio oficial”, dijo. Ya se habían vendido más de 100.000 boletos, según los medios estatales.

“Cancelado con una llamada telefónica”

La decisión de cancelar los espectáculos supuestamente vino de las altas esferas, según informó el medio Fontanka de San Petersburgo. “El concierto no había sido aprobado por todas las autoridades necesarias”, citó el medio a dos fuentes. “Al final, se canceló mediante una llamada telefónica desde Moscú”, agregó. El medio RBK informó que en el Kremlin se estaban llevando a cabo debates sobre si Ye debía presentarse, y que algunos funcionarios se mostraban a favor. Otros funcionarios rusos expresaron su preocupación.

Los shows de Kanye West en Rusia buscaban romper la idea de aislamiento de Moscú desde la ofensiva contra Ucrania en 2022
Los shows de Kanye West en Rusia buscaban romper la idea de aislamiento de Moscú desde la ofensiva contra Ucrania en 2022

West ha expresado su admiración por el líder nazi Adolf Hitler en múltiples ocasiones, y en 2022 declaró su “amor” por los nazis en una entrevista con el teórico de la conspiración de extrema derecha Alex Jones. West se disculpó en 2023 por sus actos antisemitas del pasado. En enero, publicó un anuncio a página completa en el Wall Street Journal en el que atribuía su comportamiento pasado a su trastorno bipolar.

El legislador ruso Vitaly Milonov, artífice de las leyes rusas contra la “propaganda” LGBTQ, acusó al artista de hacer “cosas viles y obscenas”, pero se pronunció en contra de prohibirle la entrada.

Ekaterina Mizulina, directora del organismo regulador de seguridad en Internet de Rusia, calificó a West de “admirador de Adolf Hitler” y pareció criticar su prevista presentación en San Petersburgo, una ciudad que sufrió un devastador asedio de dos años y medio por parte de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

¿Se llevarán a cabo los conciertos?

El medio de comunicación RBK informó esta semana que dentro de la administración presidencial se estaban llevando a cabo debates sobre si él debería presentarse.

Algunos medios rusos sugirieron que los funcionarios más jóvenes, incluida la dirección de Gazprom Media, querían que el concierto se llevara a cabo, mientras que los funcionarios de mayor edad se mostraban más escépticos. “No hay ninguna prohibición al respecto”, dijo una fuente familiarizada con las discusiones, según citó RBK. Mientras tanto, varios otros recintos se han ofrecido para albergar los eventos.

El Estadio Luzhniki de Moscú —el más grande de Rusia en cuanto a capacidad de asientos— dijo que “consideraría” albergar los conciertos si se le solicitara, según declaraciones de su director ejecutivo citadas por el medio de noticias Mash. Vladimir Vladimirov, director de un museo de temática medieval cerca de la ciudad sureña de Anapa, también se ha ofrecido a albergar el concierto.

“Tenemos aquí un recinto maravilloso con capacidad para 1.500 personas. Todos cabrán”, declaró a la agencia estatal de noticias RIA. Los conciertos de estrellas occidentales en Rusia se han vuelto poco frecuentes desde que Moscú inició su ofensiva en Ucrania, aunque algunos artistas han actuado allí, entre ellos Jason Derulo y Flo Rida.

West, cuyos conciertos han sido cancelados en varios países europeos, aún no ha hecho comentarios al respecto. Es posible que el rapero ganador de un premio Grammy ya haya recibido un anticipo de millones de dólares por las fechas previstas en Rusia, informó Fontanka.

Fuente: AFP.

[Fotos: Amy Harris/ Invision/ AP; EFE/ Justin Lane; Reuters/ David Swanson; Europa Press]

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