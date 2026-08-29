Cultura

Macron inaugura en Londres la esperada exposición del Tapiz de Bayeux, nuevo símbolo de la reconciliación franco-británica

El presidente francés participará en la apertura en el Museo Británico, donde la pieza permanecerá hasta julio de 2027. El evento coincide con su primer encuentro oficial con el nuevo primer ministro británico

Tapiz de Bayeux
El tapiz de Bayeux representa la conquista de Inglaterra por Guillermo el Conquistador en el siglo XI.
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El presidente francés, Emmanuel Macron, viajará a Londres el miércoles 2 de septiembre para inaugurar en el Museo Británico una exposición del Tapiz de Bayeux , la obra del siglo XI que representa la conquista de Inglaterra por parte de Guillermo el Conquistador, según informó el Elíseo. Además, el presidente francés también mantendrá el jueves un “primer intercambio en profundidad” con el nuevo primer ministro británico Andy Burnham, según informó la presidencia. Se espera que tenga “la oportunidad de saludar al rey Carlos”, agregó un asesor presidencial, sin dar más detalles.

El objetivo principal de la visita es “la inauguración de la exposición que conmemora el préstamo del Tapiz de Bayeux al Museo Británico”, que un asesor presidencial describió como “un momento particularmente significativo” para las relaciones franco-británicas y que Macron ha impulsado personalmente. El líder francés espera destacar el “préstamo excepcional” de la obra, que salió de Francia por primera vez en más de 900 años cuando fue trasladada a Londres bajo estrictas medidas de seguridad. Este viernes, el Museo Británico reveló algunas secciones de la obra que representan la batalla de Hastings de 1066 y la invasión del ejército normando de Guillermo el Conquistador.

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La exhibición estará abierta al público desde el 10 de septiembre hasta el 11 de julio de 2027, y ya se han vendido 100 mil entradas para los primeros cuatro meses de la exposición. Macron, quien estará acompañado por su esposa, Brigitte Macron, está “muy ansioso” por ver el tapiz expuesto “en condiciones óptimas”, extendido en toda su longitud sobre la mesa donde se exhibirá. La visita del líder francés será la primera de un líder de la Unión Europea desde que Burnham asumió el cargo el mes pasado, tras la renuncia de Keir Starmer, quien había trabajado en estrecha colaboración con Macron y había forjado una cálida relación personal con él.

“El presidente había desarrollado una relación muy amistosa y sumamente eficaz, particularmente en lo referente a Ucrania y el Medio Oriente, con el primer ministro Starmer”, dijo un funcionario presidencial. Se esperaba que la coordinación con Burnham fuera “igual de importante y regular”. “Se estableció contacto de inmediato” con Burnham, agregó la presidencia, señalando también los primeros pasos de Burnham en el cargo, incluido un viaje temprano a Kiev para mostrar apoyo a Ucrania.

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Tapiz de Bayeux
El préstamo del tapiz de Bayeux al Museo Británico marcó la primera salida de Francia de la obra en más de 900 años

Una promesa de 2018 que tardó años en materializarse

Macron comprometió el préstamo del Tapiz de Bayeux en 2018, durante una cumbre política, como símbolo de amistad franco-británica tras el Brexit. “Podemos hacer un nuevo tapiz juntos”, declaró entonces el mandatario. Sin embargo, la promesa quedó en suspenso durante años: a mediados de 2021 el acuerdo estaba “en el congelador”, según la ex embajadora británica en Francia, Menna Rawlings, y para la primavera de 2025 el proyecto parecía definitivamente inviable. En una reunión en el Ministerio de Cultura francés, altos funcionarios insistieron en que “no era posible. El tapiz es demasiado frágil. Los científicos lo dicen”.

El desbloqueo llegó en el Festival de Cannes del año pasado, en un episodio que los negociadores recuerdan con humor. El funcionario británico de cultura Chris Bryant se reunió con la entonces ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, quien llegó 25 minutos tarde. Cuando apareció, anunció que traía buenas noticias, pero exigió que Bryant se arrodillara para pedirle la mano. Bryant respondió que ya tenía esposo. “Yo también”, contestó Dati: “¿Qué tiene de malo el poliamor?”. Bryant se arrodilló, y semanas después Macron anunció formalmente el préstamo. El gobierno británico aseguró el proceso por más de mil millones de dólares, y el rey Carlos III también respaldó la gestión.

El traslado se ejecutó el 9 de julio en una operación confidencial durante la noche. A las 18:15, un camión amarillo transportó la obra sellada en un contenedor con control de clima y vibraciones desde Bayeux. Escoltado por agentes de seguridad franceses, el vehículo cruzó el Canal de la Mancha en un tren Eurostar y avanzó hasta el Museo Británico, donde el tapiz salió de Francia por primera vez en más de 900 años. La pieza no había abandonado el país ni para la coronación de Isabel II en 1953, ni para el 900° aniversario de la batalla de Hastings en 1966, ni en ninguna de las otras ocasiones en que el Reino Unido lo solicitó formalmente.

Fuente: AFP

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