El rapero brasileño Marcelo D2 vuelve a Buenos Aires con un show que repasa 30 años de fascinante fusión de samba y hip hop

El músico brasileño Marcelo D2 se presenta en Buenos Aires el domingo 30 de agosto (João Rock / prensa Más 4)

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El músico brasileño Marcelo D2, uno de los más relevantes raperos y compositores de su país en el siglo XXI, se presenta este domingo 30 de agosto en C Art Media. Nacido en Río de Janeiro en 1967 y criado en una favela de la zona norte de la ciudad, Marcelo Maldonado Peixoto —tal su verdadero nombre— construyó una propuesta que funde el hip hop con el samba carioca y lo convirtió en una figura central de la música popular brasileña contemporánea.

Su trayectoria arrancó en los márgenes de la ciudad: antes de pisar un escenario, D2 vendió objetos falsificados en la calle, trabajó como portero y comercializó celulares en la economía informal de Río. Esa experiencia de la periferia urbana impregnaría luego cada rima de su obra. Desde niño escuchó samba en su entorno familiar —sambistas como Bezerra da Silva, Jovelina y João Nogueira—, al tiempo que se familiarizaba con el hip hop old school estadounidense de Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash, Run DMC y Public Enemy. Esa doble escucha temprana fue la semilla de lo que después se conoció como samba-rap.

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El primer capítulo de su historia musical se escribió en 1993, con la fundación de Planet Hemp junto a su amigo Skunk y otros músicos de la escena carioca. La banda se convirtió en pionera del rap rock brasileño y en voz de la defensa de la legalización de la marihuana, con un estilo que el propio grupo bautizó como Raprocknrollpsicodeliahardcoreragga. Sus primeras canciones, entre ellas “Legalize Já”, sufrieron censura televisiva. El 8 de noviembre de 1997, D2 y otros integrantes fueron detenidos durante un show en Brasília bajo la acusación de apología a las drogas y trasladados al Complejo Penitenciario da Papuda, un episodio que se convirtió en símbolo de la tensión entre libertad de expresión artística y políticas prohibicionistas en Brasil.

La historia con Planet Hemp

Planet Hemp lanzó tres álbumes de estudio entre 1995 y 2000 —Usuário, Os Cães Ladram mas a Caravana Não Pára y A Invasão do Sagaz Homem Fumaça— antes de una primera separación en 2001. En 2022, la banda regresó con Jardineiros, trabajo que obtuvo el Premio Grammy Latino como Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa. En junio de 2025, Planet Hemp anunció el cierre definitivo de sus actividades tras una gira de despedida que reunió a más de 40 mil personas por fecha en estadios de todo Brasil.

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Marcelo D2 junto a BNegao, otra estrella del hip hop brasileño, durante el show de Planet Hemp en el festival Rock in Rio 2024 (Foto: REUTERS/Ricardo Moraes)

Mientras Planet Hemp recorría ese arco, Marcelo D2 había iniciado en paralelo su carrera solista. Su primer disco, Eu Tiro É Onda (1998), mezcló bases de hip hop con percusión de samba y fue bien recibido tanto por el público como por referentes del robusto movimiento hip hop brasileño. El salto definitivo llegó en 2003 con À Procura da Batida Perfeita, producido por Mário Caldato Jr. —conocido por su trabajo con Beastie Boys— y mezclado en Nueva York y Los Ángeles.

La fusión del hip hop con el samba

El álbum incluyó una colaboración con will.i.am, de The Black Eyed Peas, y generó dos canciones que alcanzaron el primer puesto en las listas brasileñas. El disco se lanzó con título en inglés en Asia, Europa y Norteamérica, y su promoción incluyó una gira de dos años que consolidó la presencia internacional del artista.

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“Hago rap, crecí haciendo rap y lo he hecho toda la vida, pero encontré en el samba mi originalidad”, declaró D2. Esa síntesis resume el núcleo de su propuesta: tomar el lenguaje global del hip hop y resignificarlo desde la tradición del samba carioca, con sus crónicas sociales, su humor irónico y su síncopa característica. El festival Womad lo presentó en 2010 como “el hombre que ha revolucionado el hip hop en Brasil”, en un reconocimiento a cómo su fusión fue recibida fuera de las fronteras nacionales.

Su discografía posterior —Meu Samba É Assim (2006), A Arte do Barulho (2008), Nada Pode Me Parar (2013), Amar É Para os Fortes (2018)— mantuvo esa tensión productiva entre géneros. En 2020 lanzó Assim Tocam os Meus Tambores, nominado al Grammy Latino, y en 2023 presentó Iboru, título de raíz yoruba que señala una exploración de matrices espirituales afrobrasileñas. Su show en C Art Media el 30 de agosto ofrecerá un recorrido por esa trayectoria que va de las calles de la zona norte carioca a los escenarios del mundo.

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