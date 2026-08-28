Cuatro películas argentinas preseleccionadas para los Premios Goya: Campanella, Martel, Casabé y el documental sobre la “Mano de Dios”

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina preseleccionó cuatro películas para competir por un lugar en la categoría internacional de los Premios Goya

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La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina seleccionó cuatro películas como precandidatas para competir en la categoría internacional de la 41ª edición de los Premios Goya del cine español. Las películas preseleccionadas son El Partido, dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco; La Virgen de la Tosquera, de Laura Casabé; Nuestra Tierra, de Lucrecia Martel; y Parque Lezama, de Juan José Campanella.

El proceso de selección se desarrolla en dos etapas. La primera ronda tuvo lugar entre el 20 de julio y el 24 de agosto, y de ella emergieron las cuatro preseleccionadas. La segunda etapa, iniciada el 25 de agosto, permanecerá abierta hasta el domingo 6 de septiembre a las 12. El título que representará a Argentina se anunciará el lunes 7 de septiembre.

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Juan Cabral y Santiago Franco dirigen El Partido, un documental basado en el libro homónimo de Andrés Burgo sobre el histórico enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de 1986. El film reconstruye ese cuartos de final disputado en el Estadio Azteca de Ciudad de México—telón de fondo de dos goles que definieron una época: la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” de Diego Maradona— a través de material de archivo inédito y testimonios de los propios protagonistas, entre ellos Gary Lineker y Jorge Valdano. Con una duración de 91 minutos, el documental fue selección oficial del Festival de Cannes 2026.

Laura Casabé firma La Virgen de la Tosquera, una adaptación inspirada en los relatos de Mariana Enriquez, escritora referente del terror y lo fantástico en la literatura argentina contemporánea. Con guion de Benjamín Naishtat, la película toma dos cuentos del libro Los peligros de fumar en la cama—“El carrito” y el que da título al film— para construir un relato de terror ambientado en el conurbano bonaerense durante el verano de 2001. La coproducción entre Argentina, España y México convocó cerca de 90 mil espectadores en su paso por las salas argentinas y está disponible en HBO Max desde marzo de 2026.

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La actriz Dolores Fonzi (c) posa tras recibir el Goya a Mejor Película Iberoamericana por 'Belén', en la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). Los galardones son otorgados de manera anual por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (AACCE) con el objetivo de premiar a los mejores profesionales en cada una de las distintas especialidades tanto técnicas como creativas del cine español. Lorena Sopêna / Europa Press 28 FEBRERO 2026;CATALUNYA;PREMIOS;GOYA;POSADO;PREMIO;ACTORES;DIRECTORES;ACTRICES;CINE;PELÍCULA; 28/2/2026

Por su parte, Lucrecia Martel presenta Nuestra Tierra, su primer trabajo en formato documental, una incursión que amplía el universo de una de las directoras más reconocidas del cine latinoamericano. El film sigue el prolongado juicio por el asesinato deJavier Chocobar, líder de una comunidad indígena de la provincia de Tucumán, para explorar temas de identidad, territorio y memoria colectiva. La película ganó el premio a mejor película en la Competencia Oficial del BFI London Film Festival.

El cuarto título es Parque Lezama, de Juan José Campanella, que traslada a la pantalla grande la obra teatral homónima que protagonizó con éxito la cartelera porteña. Juan José Campanella, conocido internacionalmente por El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar como mejor película extranjera en 2010, vuelve así a la competencia internacional con una propuesta de raíz teatral. La película sigue la amistad entre un exmilitante comunista y un hombre pragmático que se encuentran en un banco del parque, en una historia que alterna humor y ternura. El elenco reúne a Eduardo Blanco y Luis Brandoni en los roles protagónicos, y el film ya está disponible en Netflix.

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La selección llega en un momento de especial resonancia para el cine argentino en los Premios Goya, ya que en la edición anterior del certamen, la estatuilla a Mejor Película Iberoamericana recayó sobre Belén, dirigida por Dolores Fonzi. Esto consolida la presencia argentina en el palco de honor de los galardones de la Academia de Cine de España.